Was gehört in den Allgäuer Kleiderschrank? Bachelor-Freundin Katja weiß Rat

Es ist jetzt ein Jahr her, dass Katja Geretschuchin der Liebe wegen von Düsseldorf nach Kempten ins Allgäu gezogen ist. Die Umstellung war schwer, dennoch kämpfte sich die Freundin von Ex-Bachelor Dennis Gries durch und ist mittlerweile in der neuen Heimat angekommen. Dabei hat sie so einiges gelernt - zum Beispiel, welche Klamotten für das Allgäu am besten geeignet sind.

Katja öffnet ihren Allgäuer Kleiderschrank

In ihrem gestern veröffentlichten Instagram-Video erklärt Katja in ihrer Reihe „Allgäu von A bis Z“, welche Kleidungsstücke unbedingt in den Allgäuer Kleiderschrank gehören. Zu Beginn präsentiert Katja das ihrer Meinung nach wichtigste Kleidungsstück: Ein Dirndl - das „Must-Have“ im Allgäu. Für die kalte Jahreszeit empfiehlt Katja warme Ski-Unterwäsche, die 30-Jährige schwört dabei auf Merino-Unterwäsche.

Bachelor-Freundin Katja ist auf Schmuddelwetter vorbereitet

Katja hat in ihrer Zeit im Allgäu auch das Wandern für sich entdeckt. Um gut durch die Allgäuer Berge zu kommen, hat sie sich extra eine regenabweisende Wanderhose, Wanderschuhe mit passenden Socken sowie eine Regenjacke zugelegt. „Was ich im Allgäu gelernt hab: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, so Katja im Video.

Gut vorbereitet auf Allgäuer Winter - Doch das fehlt Katja noch

Um für den Allgäuer Winter fit zu sein, empfiehlt Katja auch Winterstiefel und präsentiert einen dicken Wintermantel, den sie sich extra zugelegt hat, als sie ins Allgäu kam. Dennis habe sie ausgelacht, als er ihre Winterklamotten aus Düsseldorf gesehen habe, erzählt Katja. Die Winter im Ruhrgebiet sind offenbar nicht so hart wie in der bayerischen Gebirgsregion. Apropos Berge: Für die künftige Skisaison braucht Katja noch dringend wichtiges Equipment, das leider nicht ganz billig ist.

Skikleidung stellt Katja vor ein Problem

Eine Skihose hat sich Katja zwar schon zugelegt, doch ihr fehlen noch Helm, Skijacke, Stöcke und Schuhe für den beliebten Allgäuer Wintersport. „Ein Haufen Vermögen wird mich noch mein zukünftiges Ski-Equipment kosten“, klagt die Influencerin in einem Text zu dem Video. Ihre Follower sind soweit zufrieden mit ihrer Ausstattung, einige haben noch weitere Empfehlungen für den Kleiderschrank. Etwa warme Mütze, Stirnband, Gummistiefel und Schneeboots.