Das LKA hat mutmaßliche Geldautomatensprenger in den Niederlanden festgenommen. Sie sollen unter anderem einen Geldautomaten in Leipheim gesprengt haben.

Geldautomatensprengungen: Täter sollen über 380.000 Euro in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen erbeutet haben

Den Landeskriminalämtern aus Bayern und Baden-Württemberg sowie der Staatsanwaltschaft Bamberg ist nach den Festnahmen Anfang 2023 jetzt ein weiterer Ermittlungserfolg gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger gelungen. Seit mehreren Monaten ermitteln die Behörden nach eigenen Angaben gegen eine Gruppe von Geldautomatensprengern, die mindestens sechs Geldautomaten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen mit Festsprengstoff in die Luft gejagt haben sollen. Dazu gehören:

Geldautomat der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in Wilsdruff (Sachsen): Täter jagten ihn am 24. April 2023 um 04:24 Uhr in der Freiberger Straße 1a in die Luft. Dabei erbeuteten sie 185.000 Euro.

Geldautomat der Sparkasse Fürth in Fürth (Bayern): Täter sprengten den Geldautomaten in der Schwabacher Straße 265 am 25. April 2023 um 02:23 Uhr in die Luft. Sie erbeuteten 199.080 Euro.

Geldautomat der Frankfurter Sparkasse in Frankfurt am Main (Hessen): Räuber sprengten den Automaten in Alt-Sossenheim 25 am 12. Mai 2023 um 03:27 Uhr. Wie hoch die Beute ist, ist noch unbekannt.

Geldautomat der Volksbank Rottweil eG in Sulz am Neckar (Baden-Württemberg): Täter jagten ihn am 17. Mai 2023 um 04:54 Uhr in der Unteren Hauptstraße 24 in die Luft. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Geldautomat der VR-Bank Donau-Mindel eG in Leipheim (Landkreis Günzburg in Bayern): Räuber sprengten ihn am 18. Mai 2023 um 03:08 Uhr in der Von-Richthofen-Straße 8-10. Dabei erbeuteten sie 5.235 Euro.

Geldautomat der VR-Bank Bamberg-Forchheim in Scheßlitz (Bayern): Täter jagten ihn am 27. Juni 2023 um 03:06 Uhr am Anger 4 in die Luft. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Geldautomatensprengungen zeichnen sich durch Skrupellosigkeit und Gefährlichkeit aus

Unter anderem am Vorgehen der Täter und an der Art des Sprengstoffes stellten die Ermittler am Beginn der neuen Serie schnell fest, dass es sich bei den Tätern erneut um eine Bande aus den Niederlanden handelt. Weil der Modus Operandi in allen Bundesländern übereinstimmte, konnten die Behörden in Zugsamenarbeit mit den niederländischen Behörden alle sechs Sprengungen einer Gruppe zuordnen, berichtet die Polizei. Ihre Taten zeichnen sich demnach durch Skrupellosigkeit und außerordentlicher Gefährlichkeit aus.

Den Ermittlern gelang es zudem, mehrere Mitglieder der Gruppe zu identifizieren. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl, Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen, Zerstörung eines Bauwerks in einem Fall und schwere Sachbeschädigung in mehreren Fällen vorgeworfen.

Polizei nimmt vier tatverdächtige Männer fest und entdeckt mehrere tausend Euro Bargeld

Am Mittwoch durchsuchten über 100 Polizisten aus den Niederlanden, Bayern und Baden-Württemberg neun Gebäude in den Niederlanden und nahmen vier Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren fest. Die Tatverdächtigen sind niederländische und marokkanische Staatsangehörige und wohnen in den Niederlanden. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat eine Auslieferung nach Deutschland beantragt. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler unter tausende Euro Bargeld, Zünder, hochwertige Designerkleidung, Speichermedien und Handys.