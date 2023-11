Auch im Allgäu gibt es immer wieder Betrugs-Vorfälle. Beispiele hierfür: 14 Schockanrufe von falschen Polizeibeamten im Landkreis Lindau an einem Tag. Betrüger wollten das Konto einer 73-jährigen Seniorin in Schwangau leerräumen. In Friedrichshafen haben Kriminelle von einem Mann (58) 50.000 Euro erbeutet. Jeder kann sich vorstellen, wie das dann ist, wenn die eigene Oma um ihr hart erspartes Geld gebracht wird. Man hat das Gefühl, dass solche Betrugsfälle momentan wieder mehr werden. Ist das so?

Polizei-Pressesprecher im Podcast

Telefonbetrug, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Love Scamming: Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West, bestätigt im Podcast aufall-in.de, dass sich in letzter Zeit die Betrugsversuche häufen. Er erklärt, mit welchen ausgeklügelten und hochprofessionellen Methoden Betrugsbanden versuchen, die Menschen abzuzocken.

Teils hoch komplex: Die Struktur der Verbrecherbanden

Vor allem im Fokus: ältere Leute. Wie kommen die Betrüger an deren Telefonnummer? Wie sind diese Banden organisiert? Und wie gefährlich sind diese Kriminellen, abgesehen vom finanziellen Schaden, den sie verursachen? Zu diesen Fragen hat die Polizei Erkenntnisse, die Holger Stabik im Podcast vermittelt.

Die wichtigsten Ratschläge der Polizei:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

Legen Sie auf und rufen Sie den vermeintlich betroffenen Angehörigen auf der altbekannten Nummer zurück.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Fordert der Anrufer Geld: Besprechen Sie dies unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen.

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Verwandten sowie Bekannten über die Masche!

Die Masche "Schockanruf"

Besonders im Fokus ist eine besondere Form des Enkeltricks, der sogenannte "Schockanruf". "Ihre Tochter hat einen tödlichen Unfall verursacht!" So oder anders schockierend melden sich die Betrüger am Telefon, geben sich dabei meist als Polizisten, Richter oder Staatsanwälte aus. Der Anrufer fordert Geld für eine Kaution, um beispielsweise eine drohende Gefängnisstrafe abwenden zu können. Zwischendurch schalten sich weitere falsche Polizisten, Staatsanwälte und Richter in die Gespräche ein, um die Glaubwürdigkeit zu stärken.