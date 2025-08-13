Was diese Perle am Bodensee so besonders macht

Lindau gehört zu den ganz besonderen Städten am Bodensee. Die Lage der Stadt, der historische Stadtkern und nicht zuletzt der Lindauer Hafen machen die bayerische Bodenseemetropole zu einem ganz besonderen Ort.

Lindau am Bodensee: Die wichtigsten Fakten

Lindau ist die größte bayerische Ortschaft am Bodensee und gilt seit Jahrzehnten als eine der Top-Destinationen am See. Hier die wichtigsten Informationen in aller Kürze:

Bundesland: Bayern

Regierungsbezirk: Schwaben

Einwohnerzahl: ca. 26.000

Postleitzahl: 88131

Höhe: 401 ü. NHN

Fläche: 33,06 Quadratkilometer

KFZ-Kennzeichen: LI

Gemeindeteile: 48

Lage von Lindau

Lindau liegt am bayerischen Nordostufer des Bodensees. Die historische Altstadt erstreckt sich ausschließlich über die Insel Lindau, während der weitaus größere Teil der Stadt auf dem Festland liegt. Die einst aus drei Teilinseln bestehende Lindauer Insel ist über einen Bahndamm und eine Straßenbrücke mit dem Festland verbunden.

Während die Uferlinie Lindaus dicht bebaut ist, finden sich im Hinterland mehrere eingemeindete Ortschaften - hier dominiert weiterhin der Obstbau das Landschaftsbild.

Mit den Gemeindeteilen Schachen, Aeschach, Reutin und Zech hat die Stadt Lindau insgesamt über zwölf Kilometer Uferlinie, die direkt am Bodensee liegt. Lindau grenzt an folgende Gemeinden an:

Wasserburg

Bodolz

Kressbronn

Tettnang

Achberg

Weißensberg

Sigmarszell

Hörbranz (Österreich)

Die historische Altstadt von Lindau liegt komplett auf der Lindauer Insel. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack

Die Geschichte von Lindau

Archäologische Funde belegen eine Besiedlung des heutigen Stadtgebietes bereits während der Römerzeit - unter anderem wurden Grundmauern einer römischen Villa entdeckt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Stadt im Jahr als Lindoua im Jahr 882 in einer Schenkungsurkunde aus St. Gallen. Der Ortsname der Stadt bedeutet „Insel, auf der Linden wachsen“.

Die heutige Stadt geht auf das Kloster „Unserer Lieben Frauen unter den Linden“ zurück, welches möglicherweise bereits 817 von Graf Adelbert von Rätien gegründet wurde. Um das 11. Jahrhundert dürfte die Peterskirche auf der Lindauer Insel entstanden sein.

Lindau ist ab dem 13. Jahrhundert Reichsstadt

Um 1180 wurde die Pfarrkirche St. Stephan gebaut, im Jahr 1224 gründeten Franziskaner ein Kloster. 1274/1275 bestätigte König Rudolf I. die bisher erworbenen Stadtrechte. Lindau erscheint nun als eine Reichsstadt. Ende des 15. Jahrhunderts fand im Lindauer Rathaus ein Reichstag statt, an dem Phillip, der Sohn von Maximilian I., teilnahm. Ab dem 14. bis ins 19. Jahrhundert existierte der Transportdienst „Mailänder Bote“ zwischen der Stadt Lindau und Mailand. Spätestens ab dieser Zeit wurde die Stadt durch den Handel mit Korn und Salz reich. Lindauer Familien betrieben etwa eine Handelsflotte auf dem Bodensee.

Pest und Großbrand in Lindau

Im 16. und 17. Jahrhundert wütete mehrmals die Pest in Lindau. 1528 wurde die Reichsstadt Lindau evangelisch. Während des Dreißigjährigen Krieges belagerten schwedische Truppen die Stadt, konnten aber erfolgreich abgewehrt werden. 1728 zerstörte ein massiver Brand Teile der Altstadt.

Lindau: Kurzfristig zu Österreich

Von 1804 bis 1805 war Lindau kurzfristig österreichisch. 1809 eroberten Truppen aus dem benachbarten Vorarlberg im Rahmen von Unruhen die Stadt, konnten sie aber nur kurzfristig halten. 1824 wurde Lindau an das Schifffahrtsnetz auf dem Bodensee angeschlossen und war ab 1854 Endhalt der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn. Der berühmte Lindauer Hafen wurde 1856 gebaut. Hier steht der südlichste Leuchtturm Deutschlands und der einzige Leuchtturm Bayerns.

Sehenswürdigkeiten in Lindau

Die Lindauer Altstadt ist reich an Sehenswürdigkeiten, wobei die weitgehend historisch intakte Altstadt als Ganzes unter Schutz steht. Sie gibt einen Eindruck in die Geschichte der ehemals freien Reichsstadt.

Besondere Höhepunkte in Lindau sind:

Lindauer Hafen

Mangturm

Diebsturm

Altes Rathaus

Lindavia-Brunnen

Maximilianstraße

Pulverturm

Nobelpreisträger-Steg

Ring for Peace

Lindauer Inselbahnhof

Peterskirche

Münster „Zu Unserer Lieben Frau“

Kirche St. Stephan

Lindauer Hafen

Die Einfahrt in den Lindauer Hafen gilt als die schönste Hafeneinfahrt am gesamten Bodensee. Schiffe, die in den Lindauer Hafen einlaufen, passieren den rund 50 Tonnen schweren Löwen und den 36 Meter hohen Leuchtturm. Von der Aussichtsplattform des Turmes bietet sich ein weiter Ausblick über den Bodensee und auf die Alpen. Der Lindauer Hafen wurde bis in das Jahr 1856 hinein errichtet.

Im Lindauer Hafen legen die Schiffe der Bodenseeschifffahrt an, zudem gibt es eine Hafenpromenade mit zahlreichen Restaurants und Cafés.

Mangturm am Lindauer Hafen

Der Mangturm liegt unmittelbar am Lindauer Hafen und wurde bereits im 12. Jahrhundert errichtet. Lange fungierte der Turm Verteidigungsbauwerk des Hafens und Signalturm. Der 35 Meter hohe Mangturm ist eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt.

Altes Rathaus in Lindau

Das heute reichverzierte Alte Rathaus in Lindau wurde zwischen 1422 und 1436 errichtet und erstrahlte einst im gotischen Stil. Hier fand 1496 ein Reichstag im Ratssaal statt. 1576 wurde das Alte Rathaus m Renaissance-Stil umgebaut und mit Glocken versehen. Neben dem Alten Rathaus befindet sich das Neue Rathaus aus dem Jahr 1717. Auf der Fassade des Gebäudes sind Szenen aus der Geschichte der Stadt dargestellt.

Lindauer Maximilianstraße

Die Stadt Lindau beschreibt die Maximilianstraße als Flaniermeile, architektonisches Schmuckstück, Einkaufsstraße und Geschichtslektion.

Entlang der rund 230 Meter langen Maximilianstraße, reihen sich Geschäfte und Cafés aneinander. Zudem sind hier gleich mehrere historische Gebäude zu sehen - darunter Patrizierhäuser mit Wand- und Deckenbemalungen. In der Maximilianstraße waren Patriziergesellschaften und Handwerkszünfte niedergelassen. Besonders prachtvoll ist das Alte Rathaus, das Haus der Patriziergesellschaft „Zum Sünfzen“, die Weinstube Frey oder das Haus „Zum Bären“. Ebenfalls sehenswert ist das alte Hauptpostgebäude.

Nobelpreisträger-Steg in Lindau

Seit 2019 befindet sich auf der Nordseite der Lindauer Insel der Nobelpreisträger-Steg. Dieser führt von der Inselhalle direkt hinaus auf den kleinen See. Auf dem Steg sind alle Nobelpreisträger verewigt, die bislang an den bekannten Nobelpreisträgertagungen in Lindau teilgenommen haben - bis heute rund 400.

Lindauer Peterskirche

Die Peterskirche ist über 1000 Jahre alt und damit die älteste Kirche der Stadt Lindau. Bedeutend sind die Fresken „Lindauer Passion“ im Inneren der Kirche, die von Hans Holbein dem Älteren stammen. Diese zeigen unter anderem Szenen aus der Passion Christi dar. Ein Fresko im Chorraum stammt aus der Hand des Lindauer Malers Mathis Miller.

Münster „Zu unserer Lieben Frau“ in Lindau

Das Lindauer Münster befindet sich gegenüber der evangelischen Kirche St. Stephan und ist äußerst farbenfroh. Die Kirche wurde im 18. Jahrhundert errichtet und zeigt barocke Pracht. Besonders beeindruckend ist das Glockengeläut des Münsters.

Viele weitere Sehenswürdigkeiten

In der Stadt Lindau gibt es zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Darunter der historische Inselbahnhof und unzählige Skulpturen.

Aktivitäten, Museen, Veranstalungshallen

Im Sommer lädt Lindau an diversen Badestellen zu einem Sprung in den kühlen Bodensee ein. Im Umland sind verschiedene Rad- und Wanderwege ausgeschildert - dazu zählt auch der bekannte Bodensee-Radweg, der durch die Stadt führt, und diverse Parkanlagen. Sehenswert sind auch die Museen in der Stadt. Besonders bekannt sind:

Cavazzen

Friedensräume

Diverse Kunstgalerien

Ausflüge ins Umland

Von Lindau aus lassen sich bequem Städtetrips und Ausflüge unternehmen. Das benachbarte Allgäu ist nur wenige Autominuten entfernt, und auch im unmittelbaren Hinterland des Bodensees gibt es zahlreiche Attraktionen. Entlang des Bodensees lohnen sich Besuche in folgenden Städten und Ortschaften:

Bregenz

Nonnenhorn

Kressbronn

Immenstaad

Friedrichhafen

Meersburg

Überlingen

Lindau besuchen: Übernachtung und Anreise

Jährlich verzeichnet die Stadt Lindau rund 993.000 Übernachtungen von vorwiegend deutschen Gästen. Für nahezu jeden Geldbeutel finden sich passende Übernachtungsmöglichkeiten - darunter Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze.

Mit dem Auto ist Lindau schnell über die Autobahn A96 und die Bundesstraße B31 angebunden. Die Bahn hält auf dem Inselbahnhof und am Bahnhof Reutin. Innerhalb der Stadt verkehren mehrere Buslinien.

Per Schiff können Besucher die Stadt von nahezu allen größeren Ortschaften entlang des Bodensees erreichen. Der Flughafen Friedrichshafen bietet zudem Flüge von verschiedenen internationalen Destinationen an.