Einzigartig! In keinem Zoo auf der Welt leben so viele Tierarten wie hier in Baden-Württemberg

Einer der Zoos mit den meisten Tierarten auf der ganzen Welt und der einzige zoologisch-botanische Garten Deutschlands! Dieser Zoo in Baden-Württemberg hält gleich mehrere Rekorde.

Wie viele Tiere hier leben und warum sich ein Besuch lohnt: Alles zu dem rekordverdächtigen Zoo lest ihr hier.

Welcher ist der Zoo mit den meisten Tierarten weltweit?

Einer der Zoos weltweit, wo die meisten Tierarten leben, ist die Wilhelma in Stuttgart. Das Leitbild des Zoos hält fest, was die Wilhelma auszeichnet: „Der Dreiklang von Zoo, botanischem Garten und historischem Park macht den hohen Wert und den besonderen Reiz der Wilhelma aus.“

Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es einen Zoo und einen botanischen Garten an einem Ort. Mehr als 1,8 Millionen Menschen machen jedes Jahr einen Ausflug hierher. Damit zählt die Wilhelma nicht nur zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen in Baden-Württemberg, sondern gehört auch zu den Zoos mit den meisten Besucherinnen und Besuchern.

Adresse: Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart, Wilhelma 13, 70376 Stuttgart.

Telefonnummer : 0711/54020

E-Mail-Adresse: info@wilhelma.de

Homepage: www.wilhelma.de

Wie viele Tiere leben in der Wilhelma Stuttgart?

Mit rund 11.000 Tieren in fast 1200 Arten zählt die Wilhelma Stuttgart zu den artenreichsten Zoos auf der ganzen Welt. Etwas mehr Arten hat der Zoo Berlin, der weltweit als Rekordhalter gilt.

Wie sind die Öffnungszeiten in der Wilhelma in Stuttgart?

Die Wilhelma in Stuttgart hat an jedem Tag im Jahr geöffnet. Ab 8.15 Uhr können Besucherinnen und Besucher zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter den Zoo besuchen. Wann der Park schließt, variiert von Monat zu Monat.

Neben der Kasse am Haupteingang an der Neckartalstraße gibt es zwei weitere Kassen: Die Kasse am Eingang Pragstraße ist nur bei Bedarf an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Der Eingang am Rosensteinpark ist ebenfalls nur an den Wochenenden und in den Schulferien von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Einlass: ab 8.15 Uhr

Schließzeiten: Januar und Februar: 16.30 Uhr, März: 18.30 Uhr, April: 19.30 Uhr, Mai bis August: 20 Uhr, September bis 25. Oktober: 18.30 Uhr, 26. Oktober bis Dezember: 16.30 Uhr.

Icon Vergrößern Die Kasse am Haupteingang des zoologisch-botanischen Gartens Wilhelma in Stuttgart ist eine von insgesamt drei Kassen. Foto: Imago/Joko (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Kasse am Haupteingang des zoologisch-botanischen Gartens Wilhelma in Stuttgart ist eine von insgesamt drei Kassen. Foto: Imago/Joko (Archivbild)

Preise: Wie viel kostet der Eintritt in die Wilhelma in Stuttgart?

Hier findet ihr eine Übersicht über die Preise in der Wilhelma Stuttgart. Besondere Tarife gibt es für Gruppen ab 15 Menschen. Mehr Infos zu den Preisen gibt es hier.

Erwachsene, Seniorinnen oder Senioren, Schwerbehinderte: 23 Euro (März bis Oktober), 17 Euro (November bis Februar), Abendtarif ab 16 Uhr: 17 Euro (freier Eintritt für Menschen mit Behinderungen und gültigem Ausweis H, B oder BL sowie jeweils eine Begleitperson).

Studierende, Schülerinnen oder Schüler (von 18 bis 28 Jahre mit gültigem Schul- oder Studienausweis): 15 Euro (März bis Oktober), 11,50 Euro (November bis Februar), Abendtarif ab 16 Uhr: 11,50 Euro.

Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre): 9 Euro (März bis Oktober), 6,50 Euro (November bis Februar), Abendtarif ab 16 Uhr: 6,50 Euro.

Kinder (unter 6 Jahre): Eintritt frei.

Familien: Familienticket I (ein Elternteil mit im Haushalt lebenden Kindern bis 17 Jahre): 29 Euro (März bis Oktober), 20 Euro (November bis Februar), Abendtarif ab 16 Uhr: 20 Euro. Familienticket II (beide Eltern mit im Haushalt lebenden Kindern bis 17 Jahre): 48 Euro (März bis Oktober), 34 Euro (November bis Februar), Abendtarif ab 16 Uhr: 34 Euro.

Wo bekommt man Tickets für die Wilhelma Stuttgart günstiger?

Wer sein Ticket vorher online kauft, kann sparen: Im Online-Shop kosten die Eintrittskarten weniger als an den Parkkassen. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, spart zwischen März und Oktober ebenfalls. Einen Bonus auf den Normaltarif gibt es nur direkt an den Kassen und nicht im Online-Shop.

Im selben Zeitraum gibt es außerdem Vergünstigungen für alle, die den Landesfamilienpass haben. Mit dem zugehörigen Gutschein gibt es eine Familienkarte zum Abentarif.

Wie lange dauert ein Rundgang durch die Wilhelma in Stuttgart?

Der Rundweg durch die Wilhelma Stuttgart ist etwa zwei Kilometer lang. Für einen Rundgang sollte man drei bis vier Stunden einplanen.

Wo kann man bei der Wilhelma Stuttgart parken?

Das Parkhaus der Wilhelma steht in der Neckartalstraße, unmittelbar in der Nähe des Haupteingangs. Es ist durchgehend geöffnet. Parktickets für bis zu drei Stunden kosten fünf Euro, Tageskarten kosten acht Euro.

Sollten alle 800 Stellplätze besetzt sein, empfiehlt die Wilhelma Stuttgart folgende Parkmöglichkeiten in der Umgebung:

Parkhaus Mühlgrün,

Parkhaus König-Karl-Passage,

Parkhaus Willhelmsplatz/Bad Canstatt,

Parkhaus Mahle.

Parkplan: Wie sieht die Wilhelma Stuttgart auf der Karte aus?

Wo in der Willhelma Stuttgart lebt das Lieblingstier, wie geht es am schnellsten auf die Toilette und welches Restaurant ist am dichtesten? Parkpläne liegen an den kostenlos an den Eingängen aus. Eine digitale Übersicht gibt es hier.

Wann sind die Fütterungszeiten in der Wilhelma Stuttgart?

Bei den Wilhelma-Talks erfahren Besucherinnen und Besucher Spannendes über Tiere und Pflanzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten Fragen zu zoologischen und botanischen Themen und füttern die Tiere.

Welche Tiere wann gefüttert werden, steht tagesaktuell auf der Homepage der Wilhelma. Insgesamt werden Fütterungen in 21 Gehegen angeboten. Außerdem gibt es zwei Wilhelma-Talks zum Thema Pflanzen.

Welche Tiere werden in der Wilhelma in Stuttgart nicht mehr gehalten?

Seit 2018 gibt es keine Eisbären mehr in der Wilhelma in Stuttgart, seit 2022 werden keine Orang-Utans mehr gehalten. 2021 ist die letzte Tigerin gestorben.

Leben Tiger in der Wilhelma in Stuttgart?

Im Februar 2021 ist Dumai, eine Sumatra-Tigerin, als letzte Vertreterin ihrer Art gestorben. Geplant war ein neues Tigergehege für Königstiger, das 2023 eröffnet werden sollte. Jetzt sollen im Sommer 2025 zwei Amur-Tiger, die größte Tigerart, in ein 5000 Quadratmeter Gehege einziehen.

Was passiert in der Wilhelma Stuttgart im Winter?

Auch im Winter hat die Wilhelma Stuttgart an jedem Tag geöffnet. Passend zur Jahreszeit werden auch in der kalten Jahreszeit Veranstaltungen angeboten: So kann man hier Halloween feiern oder mit einer selbstgebastelten Laterne bei einem Laternenumzug mitlaufen.

Dürfen Hunde mit in die Willhelma in Stuttgart?

Hunde sollen nicht mit in die Wilhelma Stuttgart genommen werden. Assistenzhunde, ohne die die Besitzerinnen und Besitzer nicht in den Zoo können, dürfen aber mit hinein.