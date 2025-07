Von Autos bis Romantik: Neun außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten in Stuttgart

Stuttgart gilt als Autostadt - einen Ausflug ins Mercedes-Benz Museum oder ins Porsche Museum sind beliebte Aktivitäten für Regentage. Außerdem stellen wir sieben weitere Sehenswürdigkeiten vor, die einen Besuch wert sind.

Neben den spannenden Museen kann man in Stuttgart uralte Bauwerke entdecken. Wer es romantisch mag, wird ebenfalls fündig. Diese 9 Sehenswürdigkeiten in Stuttgart sind eine Reise wert:

Mercedes-Benz-Museum

Porsche Museum

Wilhelma

Kaufhaus Breuninger

Kunstmuseum Stuttgart

Zahnradbahn Zacke

Staatsgalerie Stuttgart

Württembergisches Staatstheater Stuttgart

Grabkapelle auf dem Württemberg

Mercedes-Benz Museum

Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart empfängt euch in einem futuristischen Bau. Statistiken zufolge ist es das meistbesuchte Museum in der Landeshauptstadt.

Mehr als 160 Fahrzeuge stehen hier. Die Homepage des Museums kündigt zwei Rundgänge an: Entscheidet euch zwischen den Erzählsträngen „Mythos“ und „Collection“. Der jährliche Kinder- und Familientag findet 2025 am 13. Juli statt.

Das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart in das beliebsteste Museum der Landeshauptstadt. Foto: Imago/Arnulf Hettrich (Archivbild)

Porsche Museum

Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Museen in Stuttgart kommt das Porsche-Museum: Mehr als 500.000 Eintrittskarten werden laut BW24 jährlich verkauft. Schon vor der Tür ragen drei Autos der Modell-Ikone 911 über 20 Meter in die Höhe.

Besucherinnen und Besucher erwarten hier mehr als 80 Autos. Die Museumshomepage verspricht, dass mindestens ein Fahrzeug geöffnet ist, in das man sich setzen kann. Die Ausstellung ist spiralförmig aufgebaut. Wer in der linken Richtung startet, kann chronologisch vorgehen.

Vor dem Porsche Museum Stuttgart begrüßen euch drei Modelle des Porsche 911. Foto: Imago/Arnulf Hettrich (Archivbild)

Willhelma

Die Willhelma ist laut eigenen Angaben der einzige zoologisch-botanische Garten in Deutschland - und einer der artenreichsten Zoos der Welt! Derzeit ist der Koala-Nachwuchs einer der Besuchermagneten.

Wer am Samstag vor dem Muttertag die Willhelma besucht, kann hier ein Geschenk für den Muttertag basteln. Gemeinsam mit den Auszubildenden buddeln Kinder Pflanzen ein und verzieren die Töpfe.

Der Koalanachwuchs in der Willhelma, dem Zoo in Stuttgart, begeistert aktuell die Besucherinnen und Besucher. Foto: picture alliance/dpa, Bernd Weißbrod (Archivbild)

Kaufhaus Breuninger

Das Breuninger Stuttgart ist mehr als ein Kaufhaus und ein Stück deutscher Wirtschaftsgeschichte, beschreibt das Reisemagazin „Merian“. 1881 eröffnete Eduard Breuninger gemeinsam mit drei Mitarbeiterinnen das Geschäft.

Heute können Kundinnen und Kunden in zwölf Häusern und dem Online-Shop im Premium- und Luxussegment einkaufen, wie das Kaufhaus auf seiner Homepage schreibt. Nicht verpassen solltet ihr laut Merian die Schuhabteilung im Tiefparterre. Außerdem empfiehlt das Magazin einen Besuch in der hauseigenen Confiserie.

Mehr als nur ein Kaufhaus: Das Breuninger Stuttgart ist ein Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte. Foto: Imago/S. Gottschalk (Archivbild)

Kunstmuseum Stuttgart

Das Kunstmuseum Stuttgart steht genau gegenüber des beliebten Schlossplatzes, mitten im Stadtzentrum. Hier gibt es klassische und moderne Kunst zu sehen. Immer wieder veranstaltet das Kunstmuseum auch Veranstaltungen abseits der Ausstellungsräume.

Noch bis zum 13. Oktober läuft die Ausstellung „Doppelkäseplatte“, in der nur Bilder aus der Sammlung des Museums zu sehen sind. Anlass ist ein Doppeljubiläum, wie das Kunstmuseum auf seiner Homepage schreibt: 1925 wurden erstmals Bilder der „Städtischen Gemäldesammlung“ in Stuttgart gezeigt, seit 2005 ist die Sammlung am heutigen Standort beheimatet.

Während einer Veranstaltung tanzen Menschen vor dem Kunstmuseum Stuttgart mitten in der Innenstadt. Foto: picture alliance/dpa, Marijan Murat (Archivbild)

Zahnradbahn Zacke

Nur vier historische Zahnradbahnen fahren noch in Deutschland - eine davon in Stuttgart. Die Stuttgarter Verkehrsbetriebe SBB möchte die „Zacke“, wie die Einheimischen die Bahn nennen, auch weiter erhalten. Erst 2022 gab es neue Wagen für die Strecke.

Insgesamt überwindet die Zahnradbahn in Stuttgart einen Höhenunterschied von mehr als 200 Metern. Wer es selbst ausprobieren möchte: Die beiden Endhaltestellen sind Marienplatz und Degerloch. Zu beiden Haltestellen kommt ihr mit der Stadtbahn oder dem Bus.

Staatsgalerie Stuttgart

In Stuttgart findet man eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Deutschlands: In der Staatsgalerie Stuttgart schauen sich jedes Jahr eine Viertelmillion Besucher die Ausstellung an. Ob Picasso und Matisse, Monet oder Beuys: Hier finden sich Kunstwerke aus über 700 Jahren Kunstgeschichte. Laut der Homepage der Staatsgalerie umfasst die Sammlung Malerei, Skulptur und Graphik vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Die Staatsgalerie Stuttgart gehört zu den bedeutendsten Kunstmuseen in Deutschland. Foto: Imago/Arnulf Hettrich (Archivbild)

Württembergisches Staatstheater Stuttgart

Seit über 100 Jahren ist das Staatstheater Stuttgart Schauplatz für Oper, Ballett und Theater. Die John-Cranko-Ballettschule zählt zu den besten Ballettschulen weltweit, wie das Baden-Württembergische Kultusministerium schreibt.

Das Staatstheater hat immer mehr Angebote für junge Menschen und auch immer wieder ungewöhnliche Angebote. Ob Kostümverkauf, öffentliche Proben oder ein überraschendes Konzert: Ein Blick in den Terminkalender des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart lohnt sich.

Auch im Großen Haus zeigt das Württembergische Staatstheater Stuttgart Aufführungen. Foto: Imago/Wilhelm Mierendorf (Archivbild)

Grabkapelle auf dem Württemberg

Laut eigenen Angaben ist die Grabkapelle auf dem Württemberg der vielleicht romantischste Ort in Baden-Württemberg. Von König Wilhelm I. von Württemberg für seine jung verstorbene Frau Katharina errichtet, zieht die Grabkapelle bis heute unzählige Liebende an.

Das Mausoleum gibt es seit 1918. Heute können Besucher die Kapelle besichtigen und einen tollen Ausblick über den Stuttgarter Kessel genießen.

Der vielleicht romantischste Ort in Baden-Württemberg ist in Stuttgart: die Grabkapelle auf dem Württemberg. Foto: Imago/imagebroker (Archivbild)