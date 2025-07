Das sind 9 der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Stuttgart

Autos, Fußball, Cannstatter Wasen - ist das alles, was Stuttgart zu bieten hat? Auf keinen Fall! Daneben gibt es in der Landeshauptstadt noch so viel mehr zu entdecken.

Modernes und Antikes, Kulinarisches und Kulturelles, für jede Altersgruppe: Wir stellen euch neun der bekanntesten Sehenswürdigkeiten vor.

MHPArena

Stuttgarter Fernsehturm

Markthalle Stuttgart

Schlossplatz Stuttgart

Höhenpark Killesberg

Teehaus im Weißenburgpark

Schloss Solitude

Altes Schloss Stuttgart

Stadtbibliothek

MHPArena: Wo der VfB Stuttgart zuhause ist

Die Geschichte der Arena reicht bis ins Jahr 1914 zurück, wie in der Chronik auf der Homepage der MHPArena zu lesen ist. Das erste Fußballstadion brannte allerdings schon nach drei Monaten ab. 1933 wurde die erste Arena gebaut. Seitdem änderte sich der Name immer wieder und es gab zahlreiche Renovierungen.

2017 gab es das neue Stadiondach. Seitdem ist die Arena auf dem heutigen Stand. Hier ist nicht nur der VfB Stuttgart beheimatet, bei Konzerten und anderen Veranstaltungen finden mehr als 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz.

Das Management- und IT-Beratungs-Unternehmen MHP, eine Tochterfirma vom Stuttgarter Autobauer Porsche, hat 2023 die Namensrechte für zehn Jahre übernommen.

Bekannt für Fußball, Konzerte und andere Events: die MHPArena in Stuttgart. Das Stadion hat eine lange Geschichte. Foto: Tom Weller, dpa (Archivbild)

Fernsehturm Stuttgart: Rundblick auf über 200 Metern Höhe

Der Fernsehturm in Stuttgart ist vielleicht das Wahrzeichen Stuttgarts schlechthin. Insgesamt ist der Turm laut BW24 exakt 216,6 Meter hoch und zählt damit zu den 100 höchsten Fernsehtürmen auf der ganzen Welt. Von der Aussichtsplattform auf gut 150 Metern Höhe haben Besucherinnen und Besucher einen Rundblick über die Landeshauptstadt und die Region.

Übrigens war der Stuttgarter Fernsehturm der Erste weltweit. Laut Homepage des Fernsehturms hat der Bau eine wahre Turmbauwelle ausgelöst und ist das Urmodell für viele andere Fernsehtürme gewesen.

Der Stuttgarter Fernsehturm ist weithin sichtbar. Hier ragt er mitten in ein Blitzspektakel über der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Foto: IMAGO/Simon Adomoat (Archivbild)

Markthalle Stuttgart: Alles zum Kochen, Wohnen und Gärtnerns

„Eine Halle der Köstlichkeiten“, so wirbt die Markthalle Stuttgart. Mitten im Stadtzentrum steht das denkmalgeschützte Jugendstilgebäude, in dem auf rund 5000 Quadratmetern zahlreiche Händlerinnen und Händler auf Kundschaft warten. Laut Homepage gibt es insgesamt 33 Verkaufsstände und drei gastronomische Betriebe.

In den Auslagen finden sich regionale und internationale Waren, ebenso wie Artikel zum Wohnen oder Dinge für den Garten. Geöffnet ist die Markthalle wochentags von morgens bis abends. (Lesen Sie hier: In dieser Stadt in Baden-Württemberg ist der vielleicht schönste Marktplatz Deutschlands)

In der Stuttgarter Markthalle gibt es Spezialitäten aus der Region und der ganzen Welt. Foto: IMAGO/Richard Wareham (Archivbild)

Altes Schloss Stuttgart: Von der Wasserburg zum sagenumwobenen Schloss

Mehr als 1000 Jahre Geschichte, Mythen und Legenden ranken sich um das Alte Schloss in Stuttgart, wie die Stuttgarter Landesmuseen auf ihrer Homepage schreiben. Das Alte Schloss sei eines der ältesten Bauwerke Stuttgarts und lange ein Wahrzeichen gewesen.

Neben der Markthalle steht die alte Wasserburg und blickt auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück: Nach einem Brand zu Beginn der 1930er Jahre hat ein Bombenangriff am Ende des Zweiten Weltkrieges erneut verheerende Schäden angerichtet. Heute beheimatet das Alte Schloss das größte kulturgeschichtliche Museum Baden-Württembergs. (Lesen Sie auch: Diese 7 Schlösser zählen zu den schönsten in Baden-Württemberg)

Neben der Markthalle steht das Alte Schloss Stuttgart, eine ehemalige Wasserburg. Besucherinnen und Besucher finden dort heute das das größte kulturgeschichtliche Museum in Baden-Württemberg. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich (Archivbild)

Schlossplatz Stuttgart: Einer der schönsten Plätze in Europa!

Er ist das Herzstück der Stuttgarter Innenstadt: der Schlossplatz. Auf der offiziellen Seite der Landeshauptstadt ist von einem grünen Kleinod mit mediterranem Flair die Rede. Der Schlossplatz gelte als einer der schönsten Plätze in ganz Europa, so die Stadt weiter.

Am Rand des Schlossplatzes stehen einige der schönsten und wichtigsten Gebäude Stuttgarts: das Alte und das Neue Schloss, der Königsbau oder das Kunstmuseum, um nur einige zu nennen. Außerdem finden dort zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Konzerte statt.

Im Frühling blühen am Schlossplatz in Stuttgart unzählige Magnolien. Auf dem Bild ist das Neue Schloss zu sehen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Höhenpark Killesberg: Wo es rund ums Jahr blüht

Der Höhenpark Killesberg ist laut BW24 ein 50 Hektar großer Park im gleichnamigen Stadtteil. 174 Stufen führen auf den Killesbergturm, von wo sich ein Panoramablick über die Schwäbische Alb und den Schwäbischen Wald bietet, wie die Stadt auf ihrer Homepage schreibt.

In der Grünanlage fänden sich Seenterrassen, Blumenbeete, Tierwiese, Freilichtbühne und ein Freibad - und ist damit die vielleicht abwechslungsreichste Grünanlage der Stadt. Die Beete würden fast das gesamte Jahr über in den verschiedensten Farben erstrahlen.

Vom Killesbergturm im Höhenpark Killesberg bietet sich ein spektakulärer Panoramablick. Der Höhenpark ist ein Erholungsgebiet mit Blumenbeeten, die rund ums Jahr blühen. Foto: IMAGO/Zoonar, Markus Mainka (Archivbild)

Teehaus im Weißenburgpark: Erst anschauen, dann hinsetzen und genießen

Die Grünanlage liegt auf einem großen Hügel im Süden von Stuttgart, wo das Teehaus seit über 100 Jahren steht, beschreibt die Stadt Stuttgart diese Sehenswürdigkeit. Der ehemalige Teepavillon der Ehefrau des einstigen Eigentümers, dem Industriellen Dr. Ernst von Sieglin, sei heute ein beliebtes Ausflugsziel.

Ein Besuch lohne sich alleine wegen der Ausstattung: Die Decke des Pavillons ist mit Gemälden im Rokoko-Stil bemalt. Das gesamte Gebäude ist von Säulen umrandet, die ebenfalls sehenswert seien.

Vor über 100 Jahren haben die einstigen Eigentümer das Teehaus im Weißenburgpark in Stuttgart gebaut und dort Gäste empfangen. Foto: IMAGO/imagebroker (Archivbild)

Schloss Solitude: seit Jahrhunderten unverändert

Schloss Solitude ist ein Baudenkmal auf den Hügeln im Westen von Stuttgart. Berichten zufolge ist es eines von wenigen Schlössern in Deutschland, das über die Jahrhunderte nahezu unverändert geblieben ist. Das Schloss aus dem späten Rokoko ist die anspruchsvollste und wohl auch persönlichste Schöpfung von Herzog Carl Eugen von Württemberg, ist auf der Homepage von Schloss Solitude zu lesen.

Als Highlights eines Schlossbesuches werden die Kuppel, der Weiße Saal oder die Schlosskapelle angekündigt. Besucherinnen und Besucher können hier Einblick in das Leben der Württemberger Herzöge bekommen. Ein Ausblick bietet sich laut BW24 über Stuttgart, Ludwigsburg und Leonberg

Schloss Solitude im Westen von Stuttgart hat sich über mehrere Jahrhunderte eigentlich nicht verändert. Zum Eingang führen zwei beeindruckende Freitreppen. Foto: IMAGO/imagebroker, Martin Moxter (Archivbild)

Stadtbibliothek Stuttgart: Eine der modernsten Bibliotheken Europas

Die Stadtbibliothek Stuttgart am Mailänder Platz zählt laut Homepage zu den modernsten Bibliotheken Europas und bietet über eine halbe Million Medien. Neben Büchern und anderen Medien warte ein Klangstudio mit e-Instrumenten darauf, genutzt zu werden. Insgesamt gebe es elf Etagen und eine Dachterrasse.

Eröffnet im Jahr 2011 würden täglich rund 6500 Besucherinnen und Besucher das Angebot der Zentralbibliothek nutzen - und das unter der Woche an zwölf Stunden am Tag. Von Außen sehe die Stadtbibliothek Stuttgart aus wie ein Würfel, dabei sei das Bibliotheksgebäude ganze vier Meter niedriger als die Seitenkanten.