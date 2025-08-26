Logo all-in.de
Die Tourismus-Hochburg Nummer 1 liegt in Baden-Württemberg

Wachstum geht weiter

Tourismus-Hochburg: Diese Stadt in Baden-Württemberg bricht alle Rekorde

Urlaub in Deutschland boomt! In vielen Gemeinden ist die Zahl der Urlauber teils deutlich gestiegen. Eine Stadt in Baden-Württemberg schlägt dabei aber alle anderen Orte.
    Diese Ortschaft in Baden-Württemberg erlebt jährlich einen Run auf ihre Top-Attraktion und ist deswegen die Tourismus-Hochburg Nummer 1 in Deutschland.
    Diese Ortschaft in Baden-Württemberg erlebt jährlich einen Run auf ihre Top-Attraktion und ist deswegen die Tourismus-Hochburg Nummer 1 in Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Jason Tschepljakow

    Welche Orte in Deutschland sind bei Urlaubern besonders beliebt? Das wollte das Buchungsportal holiday-check nun wissen und hat sich deswegen 2000 Gemeinden mit über 5000-Einwohner in Deutschland einmal genauer angesehen. Das Portal verglich dabei das Verhältnis der Gästeankünfte im Jahr 2024 mit der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde und erstellte daraus ein Ranking der Tourismus-Hochburgen in Deutschland. Das Ergebnis: Eine kleine Stadt in Baden-Württemberg liegt mit fast einer Million Gästeankünften bei nur 5000 Einwohnern deutlich an der Spitze.

    Rust in Baden-Württemberg ist Tourismus-Hochburg in Deutschland

    Deutlich auf Rang 1 der Tourismushochburgen, im Verhältnis der Gästeankünfte zur Einwohnerzahl, liegt Rust im Ortenaukreis in Baden-Württemberg. In den Top 20 befinden sich zudem gleich mehrere Gemeinden an Ost- und Nordsee, sowie einige bayerische Ortschaften.

    1. Rust
    2. Binz
    3. Heringsdorf
    4. Oberding
    5. Willingen
    6. Kühlungsborn
    7. Bispingen
    8. Norderney
    9. Oberstdorf im Allgäu
    10. Braunlage
    11. Timmendorfer Strand
    12. Borkum
    13. Bad Füssing
    14. Bad Hindelang im Allgäu
    15. Sylt
    16. Cochem
    17. Rothenburg o.d. Tauber
    18. Grömitz
    19. Medebach
    20. Winterberg

    Tourismus-Hochburg Nummer 1 in Deutschland: Darum liegt Rust vorne

    Warum liegt Rust in Baden-Württemberg auf Platz 1 der Liste der größten Tourismushochburgen in Deutschland? 2024 verzeichnet das Portal Holiday-Check 992.010 Gästeankünfte in der 5002-Einwohner-Ortschaft. Der Grund für diese hohe Zahl: In Rust liegt, mit dem Europapark der meistbesuchte Freizeitpark in Europa. 2024 besuchten rund sechs Millionen Menschen den Park. Zu dem Freizeitpark an sich gehören auch der Wasserpark Rulantica, sechs Hotels und ein Campingplatz. Zudem wurde der Europapark mehrfach als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichnet.

    Laut der Veröffentlichung des Vergleichsportals ist die Entwicklung der Touristenzahlen in den überprüften 2000 Gemeinden überwiegend positiv. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Zahl der Gästeankünfte/Einwohnerzahl in den meisten Gemeinden gestiegen. Rund drei Viertel aller Orte registrierten einen Zuwachs bei den Ankünften - das ist auch in Rust so.

    Zahlen und Informationen zu Rust

    • Lage: Landkreis Ortenaukreis in Baden-Württemberg an der Grenze zu Frankreich
    • Einwohner: 5002
    • Fläche: ca. 13,3 Quadratkilometer
    • Auf dem Gemeindegebiet liegt der Europapark-Rust mit Freizeitbad Rulantica
    • Rund um den Europapark gibt es mehrere Hotels mit rund 5.800 Betten sowie einen Campingplatz

    Beliebteste Großstädte: Landeshauptstadt Stuttgart ist auf Platz 6

    Beim Ranking der Großstädte schneidet die Landeshauptstadt Stuttgart ebenfalls gut ab und landet letztlich auf Platz 6. Bei knapp 632.865 Einwohnern lag die Zahl der Gästeankünfte in 2024 bei 2.318.270. Im Vergleich zu 2022 ist das ein Plus von 35,2 Prozent.

    1. Berlin
    2. Hamburg
    3. München
    4. Kön
    5. Frankfurt
    6. Stuttgart
    7. Düsseldorf
    8. Leipzig
    9. Dortmund
    10. Essen
