Diese einzigartige Höhle in Baden-Württemberg hält gleich mehrere Rekorde

In Baden-Württemberg gibt es viele einzigartige Höhlen, die spektakuläre Naturerlebnisse versprechen. Auf der Schwäbischen Alb liegt eine der schönsten in ganz Deutschland. Hier stellen wir sie vor.

Rekordverdächtig: Das ist die Laichinger Tiefenhöhle

Die Rede ist von der Laichinger Tiefenhöhle, die in dem gleichnamigen Ort auf der Schwäbischen Alb liegt. Sie hält gleich mehrere Rekorde: Sie ist die tiefste begehbare Schauhöhle Deutschlands und gleichzeitig bundesweit die einzige begehbare Schachthöhle.

Besucherinnen und Besucher können in der Höhle auf mehreren Eisentreppen gefahrlos in bis zu 55 Meter Tiefe absteigen. Der begehbare Weg ist insgesamt 330 Meter lang. Insgesamt misst die Höhle eine Tiefe von 90 Metern und eine Gesamtlänge von 1372 Metern.

Johann Georg Mack hat den Eingang zur Höhle im Jahr 1892 entdeckt, als er nach Dolomitsand schürfte. Heute können die Besucherinnen und Besucher in der Karsthöhle gewaltige Schächte und große Hallen bewundern.

Laichinger Tiefenhöhle: Öffnungszeiten und Preise

Die Laichinger Tiefenhöhle ist von Palmsonntag bis zum Ende der Herbstferien in Baden-Württemberg Anfang November geöffnet. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr begehbar, der letzte Einlass ist um 17.30 Uhr.

Kinder unter 6 Jahren dürfen kostenlos in die Höhle. Auf der Webseite heißt es jedoch, dass die steilen Treppen für kleinere Kinder eine Herausforderung darstellen könnten. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in die Laichinger Tiefenhöhle. Die Eintrittspreise im Überblick:

Erwachsene: 6 Euro

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre: 4 Euro

Familien: Das dritte und jedes weitere eigene Kind bekommen kostenlosen Eintritt.

Besuch der Laichinger Tiefenhöhle: Das sollte man wissen

Die Tour durch die begehbare Schachthöhle dauert rund 45 Minuten. Werktags gibt es keine Führungen. Es gibt jedoch eine Audiotour, bei der die Besucherinnen und Besucher an fünf verschiedenen Stationen mehr über die Höhle erfahren. Die Informationen sind auf Deutsch, Englisch, Französisch sowie speziell für Kinder.

Abrunden lässt sich der Besuch der Höhle mit einer anschließenden Tour durch das Höhlenkundliche Museum im Rasthaus. Es ist zur selben Zeit wie die Höhle geöffnet und kostet keinen Eintritt.

In dem Museum erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über die Karst- und Höhlenkunde sowie die Beziehung von Mensch zu Höhle. Außerdem sind im Museum Sedimente, Sinter und Höhlenminerale ausgestellt. Die Ausstellung erzählt mehr über fossile und rezente Lebewesen in Höhlen, über die Höhle als Ökosystem und weitere Themen wie Befahrungstechniken oder Vermessung und Fertigen von Höhlenplänen.

Steckbrief: Das ist die Laichinger Tiefenhöhle

Name: Laichinger Tiefenhöhle

Adresse: Höhleweg 220, 89150 Laichingen

Besonderheit: Tiefste begehbare Schauhöhle Deutschlands und einzige begehbare Schachthöhle

Webseite: tiefenhoehle.de