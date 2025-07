Gleich zwei Wasserparks in Baden-Württemberg zählen zu den besten Europas

Für Action, Badespaß und coole Rutschen muss man nicht extra Urlaub im Ausland machen. Es reicht, nach Baden-Württemberg zu fahren - zumindest laut Reiseveranstalter TUI. Er kürt gleich zwei Wasserparks, die sich in dem Bundesland befinden, zu den besten Europas. Sie belegen Platz zwei und sieben der Rangliste.

Die Rede ist vom „Rulantica“ in Rust (Platz zwei) und dem „Badeparadies Schwarzwald“ in Titisee-Neustadt (Platz sieben). Ersteres gehört zum Europa-Park und liegt deshalb ganz in der Nähe desselben, im Westen Deutschlands.

Das zweite befindet sich im Schwarzwald, östlich von Freiburg. Während im Rulantica vor allem auf Action gesetzt wird - es ähnelt mehr einem Freizeitpark - geht es im Badeparadies Schwarzwald in erster Linie um Entspannung.

Was hat das Rulantica in Rust zu bieten?

Das Rulantica verfügt über 28 Wasserrutschen und 14 Themenbereiche im skandinavischen Stil. Sie tragen daher Namen wie „Rangnakor“, „Svømmepøl“ oder „Trolldal“. Rulantica soll in diesem Kontext eine fiktive Insel darstellen.

Der Name setzt sich aus „Rust“ und „Atlantik“ zusammen. Fantasiewesen aus der nordischen Mythologie bevölkern die Bereiche. Sie verfügen außerdem über insgesamt drei Poolbars, über ein Wellenbad, einen Wildwasserfluss und ähnliches mehr.

Während sich die meisten Themenbereiche im Innenbereich befinden ist „Svalgurok“ der größte Bereich im Freien. Draußen befinden sich insgesamt neun der 28 Rutschen sowie ein riesiger künstlicher Wasserfall.

Zudem gibt es einen Wellnessbereich mit drei Saunen und einem Dampfbad. Neben Action wird also teilweise doch auch auf Entspannung gesetzt.

Icon Vergrößern Die Indoor-Wasserwelt „Rulantica“ des Europa-Parks verfügt über ein Wellenbecken. Foto: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Indoor-Wasserwelt „Rulantica“ des Europa-Parks verfügt über ein Wellenbecken. Foto: Patrick Seeger, dpa (Archivbild)

Das Rulantica erhielt 2025 schon einen Preis. Es landete auf dem ersten Platz des „Parkscout Publikums Award“ in der Kategorie Bestes Erlebnisbad.

Auch das Badeparadies Schwarzwald landet auf der TUI-Liste

Das Badeparadies Schwarzwald besteht aus drei Bereichen: Der „Palmenoase“ zum Entspannen, dem Saunabereich „Palais Vital“ und dem Erlebnisbereich „Galaxy Schwarzwald“.

Palmenoase: Passend zum Namen wird dieser Bereich von 200 echten Palmen gesäumt. Es gibt Massagedüsen, Sprudelliegen, eine Cocktailbar im Wasser, einen Außenpool, Wärmeliegen, ein Dampfbad und vier Mineralien-Becken. Der Gastronomiebetrieb befindet sich ebenfalls in diesem Bereich. An warmen Tagen wird das bewegliche Dach geöffnet. Abseits des Wochenendes dürfen nur Personen, die älter sind als 16 Jahre, den Bereich betreten.

Palais Vital: Der textilfreie Wellnessbereich des Badeparadieses bietet zwölf Themensaunen, wie beispielsweise eine „Wasserfallsauna“, eine „Feuersauna“, eine „Panoramasauna“, ein „Schwarzwald-Chalet“ oder die „Heimat-Stube“.

Galaxy Schwarzwald: In diesem Bereich, der als Erlebnisbad dient findet sich ein Wellenbecken, das 25 Mal am Tag eingeschaltet wird und das gleichzeitig als Sportbecken dient. Es gibt Sprungbretter mit einem oder drei Metern Höhe und 23 verschiedene Wasserrutschen.

Welche Wasserparks hat TUI sonst noch ausgezeichnet?

Insgesamt hat TUI Wasserparks aus sieben Ländern Europas in seine Top-Ten-Liste der besten Wasserparks gepackt. Auch ein weiteres deutsches Bad ist vertreten. Das sind sie:

Aqua Paradise Waterpark, Bulgarien Rulantica, Deutschland Energylandia, Polen Aquapark Tatralandia, Slowakei Aquapark Sunset Pomorie, Bulgarien Therme Erding, Deutschland Badeparadies Schwarzwald, Deutschland Aquaréna, Ungarn Tikibad, Niederlande Aqualand Morovia, Tschechien

