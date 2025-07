Alternative zu Bus und Bahn: Hier fährt in Baden-Württemberg seit 140 Jahren eine Zahnradbahn!

In ganz Deutschland gibt es nur noch vier Zahnradbahnen - und die einzige davon, die in einer Stadt fährt, ist in Baden-Württemberg. Diese Zahnradbahn gehört aber nicht einfach zum Straßenbild dazu.

Sie ist Teil des öffentlichen Nahverkehrs und bis zu 3000 Menschen fahren täglich damit. Wir stellen euch die historische Zahnradbahn aus Baden-Württemberg vor!

Welche ist die einzige Zahnradbahn in Baden-Württemberg?

Außer ihr gibt es keine Zahnradbahn, mit der man in Deutschland in einer Stadt fahren kann. Weil die öffentlichen Verkehrsbetriebe diese Bahn, genau wie Zug oder Bus, betreuen, reicht ein ganz normales Ticket für die Fahrt aus.

Die Strecke der Zahnradbahn verläuft im Süden der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg: Dort fährt die „Zacke“, wie die Einheimischen ihre Zahnradbahn nennen.

Wo fährt die Zahnradbahn Zacke in Stuttgart lang?

Die Zahnradbahn fährt im Süden von Stuttgart, wie die Stadt auf ihrer Homepage schreibt. Sie startet am Marienplatz, wo sich die Talstation der Zacke befindet. Die Strecke zwischen den beiden Endhaltestellen ist laut den Stuttgarter Verkehrsbetrieben 2,2 Kilometer lang.

Vom Marienplatz aus fährt die Zacke in südöstlicher Richtung in den Bezirk Degerloch. Hier steht die gleichnamige Endhaltestelle.

Was ist das Besondere an der Strecke, die die Zahnradbahn in Stuttgart zurücklegt?

Auf der gut zwei Kilometer langen Strecke zwischen den Haltestellen Marienplatz und Degerloch muss die Stuttgarter Zahnradbahn eine Steigung von mehr als zehn Grad überwinden. Ganz genau genommen beträgt die Steigung 17,8 Prozent. Der Höhenunterschied beträgt 200 Meter.

Auf der Fahrt hat man einen Panoramablick über Stuttgart. Wer sein Fahrrad mitnehmen möchte, kann es in einen speziellen Anhänger stellen.

Icon Vergrößern Mit diesem speziellen Anhänger lassen sich Fahrräder mit der Zahnradbahn Zacke in Stuttgart transportieren. Foto: Imago/Arnulf Hettrich (Archivbild) Icon Schließen Schließen Mit diesem speziellen Anhänger lassen sich Fahrräder mit der Zahnradbahn Zacke in Stuttgart transportieren. Foto: Imago/Arnulf Hettrich (Archivbild)

Seit wann gibt es die Zahnradbahn in Stuttgart?

Laut Angaben der Stadt Stuttgart fährt die Zahnradbahn seit 1884. Menschen und Güter konnten damit einfach auf den Hügel gelangen. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter nutzen die Zacke, um aus den Filderorten zu ihren Arbeitsplätzen in der Stuttgarter Innenstadt zu gelangen.

Lebensmittel oder Baustoffe wurden hiermit aber ebenfalls transportiert. Die Zacke ist also nicht nur eine Stuttgarter Sehenswürdigkeit, sondern war und ist ein Transportmittel. Heute fahren zwischen 2500 und 3000 Menschen jeden Tag mit der Zacke.

Wer betreibt die Zahnradbahn Zacke in Stuttgart?

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sind für die Zacke verantwortlich.

Wo gibt es in Deutschland eine Zahnradbahn?

Neben der Zacke in Stuttgart gibt es noch drei weitere Zahnradbahnen in Deutschland: die Drachenfelsbahn, die Zugspitzbahn und die Wendelsteinbahn. Zwischen der Altstadt von Königswinter im Rheintal und dem Siebengebirge fährt in Nordrhein-Westfalen die Drachenfelsbahn. Sie endet am Drachenfelsplateau und ist die älteste Zahnradbahn Deutschlands.

Um auf Deutschlands höchsten Berg zu kommen, ist die Zahnradbahn an der Zugspitze eine von drei Möglichkeiten. Die Wendelsteinbahn führt von Brannenburg im Inntal auf den Wendelstein in Oberbayern.