Ausflugs-Hochburg: Diese Stadt in Baden-Württemberg bricht alle Rekorde

Welche Orte in Deutschland sind bei Urlaubern besonders beliebt? Das wollte das Buchungsportal holiday-check nun wissen und hat sich deswegen 2000 Gemeinden mit über 5000-Einwohner in Deutschland einmal genauer angesehen. Das Portal verglich dabei das Verhältnis der Gästeankünfte im Jahr 2024 mit der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde und erstellte daraus ein Ranking der Tourismus-Hochburgen in Deutschland. Das Ergebnis: Eine kleine Stadt in Baden-Württemberg liegt mit fast einer Million Gästeankünften bei nur 5000 Einwohnern deutlich an der Spitze.

Rust in Baden-Württemberg ist Tourismus-Hochburg in Deutschland

Deutlich auf Rang 1 der Tourismushochburgen, im Verhältnis der Gästeankünfte zur Einwohnerzahl, liegt Rust im Ortenaukreis in Baden-Württemberg. In den Top 20 befinden sich zudem gleich mehrere Gemeinden an Ost- und Nordsee, sowie einige bayerische Ortschaften.

Rust Binz Heringsdorf Oberding Willingen Kühlungsborn Bispingen Norderney Oberstdorf im Allgäu Braunlage Timmendorfer Strand Borkum Bad Füssing Bad Hindelang im Allgäu Sylt Cochem Rothenburg o.d. Tauber Grömitz Medebach Winterberg

Tourismus-Hochburg Nummer 1 in Deutschland: Darum liegt Rust vorne

Warum liegt Rust in Baden-Württemberg auf Platz 1 der Liste der größten Tourismushochburgen in Deutschland? 2024 verzeichnet das Portal Holiday-Check 992.010 Gästeankünfte in der 5002-Einwohner-Ortschaft. Der Grund für diese hohe Zahl: In Rust liegt, mit dem Europapark der meistbesuchte Freizeitpark in Europa. 2024 besuchten rund sechs Millionen Menschen den Park. Zu dem Freizeitpark an sich gehören auch der Wasserpark Rulantica, sechs Hotels und ein Campingplatz. Zudem wurde der Europapark mehrfach als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichnet.

Laut der Veröffentlichung des Vergleichsportals ist die Entwicklung der Touristenzahlen in den überprüften 2000 Gemeinden überwiegend positiv. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Zahl der Gästeankünfte/Einwohnerzahl in den meisten Gemeinden gestiegen. Rund drei Viertel aller Orte registrierten einen Zuwachs bei den Ankünften - das ist auch in Rust so.

Zahlen und Informationen zu Rust

Lage: Landkreis Ortenaukreis in Baden-Württemberg an der Grenze zu Frankreich

Einwohner: 5002

Fläche: ca. 13,3 Quadratkilometer

Auf dem Gemeindegebiet liegt der Europapark-Rust mit Freizeitbad Rulantica

Rund um den Europapark gibt es mehrere Hotels mit rund 5.800 Betten sowie einen Campingplatz

Beliebteste Großstädte: Landeshauptstadt Stuttgart ist auf Platz 6

Beim Ranking der Großstädte schneidet die Landeshauptstadt Stuttgart ebenfalls gut ab und landet letztlich auf Platz 6. Bei knapp 632.865 Einwohnern lag die Zahl der Gästeankünfte in 2024 bei 2.318.270. Im Vergleich zu 2022 ist das ein Plus von 35,2 Prozent.

Berlin Hamburg München Kön Frankfurt Stuttgart Düsseldorf Leipzig Dortmund Essen