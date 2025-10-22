Städtetrips im Herbst: Diese fünf Ortschaften am Bodensee und Oberschwaben sind eine Reise wert

Wenn der Herbst in Oberschwaben und am Bodensee Einzug gehalten hat und die Temperaturen sinken, ist die perfekte Zeit für Städtetrips. Besonders am Bodensee und im angrenzenden Oberschwaben gibt es zahlreiche Städte und Ortschaften, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Sightseeing, Spaziergänge, Museumsbesuche und das ein oder andere kulinarische Abenteuer warten auf die Besucher. Wir zeigen euch fünf Ortschaften und Städte, die ihr unbedingt einmal (wieder) erkunden solltet.

Sigmaringen - Oberschwäbisches Juwel mit langer Geschichte

Sigmaringen ist zweifelsohne eine der schönsten Städte in Oberschwaben und war bereits in der Vergangenheit eine der wichtigsten Siedlungen in der gesamten Region. Hier wurde Geschichte erlitten, erlebt und geschrieben. Sigmaringen liegt am südlichen Rand der Schwäbischen Alb im unteren Donautal und zählt heute rund 17.000 Einwohner.

Das Donautal bei Sigmaringen ist ein Highlight für Naturfans. Foto: IMAGO/Zoonar/Monika Scheurer

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, tolle Einkehrmöglichkeiten, eine charmante Innenstadt und viel Natur machen den besonderen Reiz Sigmaringens aus. Nicht umsonst liegt die oberschwäbische Stadt gleich an zwei beliebten Ferienstraßen. Die „Oberschwäbische Barockstraße“ und die „Hohenzollernstraße“ führen beide durchs Stadtgebiet. Wer gerne Natur und Kultur miteinander verbindet, der ist in Sigmaringen gut aufgehoben.

Besondere Sehenswürdigkeiten in Sigmaringen sind u.a.

Schloss Sigmaringen

Zündapp-Museum Sigmaringen

Hedinger Kirche

Fürstliche Park Inzigkofen

In Sigmaringen wurde übrigens der Grundstein für eine der größten Brauereien Nordamerikas gelegt.

Meersburg: Ein traumhaftes Fischerstädtchen am Bodenseeufer

Die kleine Stadt Meersburg am nördlichen Bodenseeufer ist der Inbegriff eines idyllischen Bodenseestädtchens. Kaum eine andere Ortschaft bietet mehr: Eine wunderschöne Uferpromenade, ein historischer Stadtkern, unzählige Gastronomieangebote und immer einen atemberaubenden Blick über den Bodensee, die Berge und das Schweizer Bodenseeufer.

Meersburg am Bodensee ist ein Juwel unter den Bodenseestädten und wird auch von Schiffen der Weißen Flotte angefahren. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Trotz seiner Größe - Meersburg hat nur knapp 6000 Einwohner - könnt ihr hier problemlos einen ganzen Tag verbringen. Zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Meersburg gehören:

Burg Meersburg

Neues Schloss Meersburg

Bodenseepromenade

Übrigens: Eine der größten deutschen Dichterinnen, Annette von Droste-Hülshoff, verbrachte in Meersburg ihren Lebensabend und schuf unzählige ihrer Werke. Fans der Kulinarik kommen in Meersburg ebenfalls auf ihre Kosten. Das Restaurant „Casala“ wurde von den Gastrokritikern mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Lindau: Top-Ziel am deutschen Bodenseeufer

Wer Lindau am Bodensee bisher nicht kennt oder schon länger nicht mehr dort war, der packt am besten gleich seine Sachen und macht sich auf den Weg. Lindau ist die größte bayerische Ortschaft am Bodensee und eine der absoluten Top-Destinationen der Region. Bereits die Römer wussten um die besondere Lage von Lindau, wie archäologische Funde beweisen.

Die Lindauer Insel mit ihrem historischen Stadtkern gehört zu den Top-Städten am Bodensee. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack

Besonders schön ist der historische Kern der Stadt, der auf der gleichnamigen Insel Lindau liegt. Hier sind besonders folgende Sehenswürdigkeiten beeindruckend:

Lindauer Hafen mit Leuchtturm und bayerischem Löwen

Alte Rathaus

Maximilianstraße

Nobelpreisträger-Steg

Uferpromenade mit Parkanlagen

Kultur pur! Bregenz am Bodensee ist ein Muss für Kulturfans

Bregenz ist nicht irgendeine Stadt am Bodensee, Bregenz ist die Kulturhochburg in der Region. Keine andere Stadt im weiten Umfeld kann mit solchen kulturellen Schätzen aufwarten, wie die Landeshauptstadt Vorarlbergs.

Bregenz liegt nur wenige Autominuten hinter der Grenze zu Deutschland und kann stolz auf mehrere Kultureinrichtungen verweisen, die weltweit Beachtung finden:

Das Kunsthaus Bregenz zeigt seit Jahren zeitgenössische Kunst auf höchstem Niveau. Allein das Museumsgebäude ist ein echtes Meisterwerk.

Die Bregenzer Festspiele sind weltweit bekannt und die Seebühne ist auch ohne Spielbetrieb atemberaubend.

Bregenz bietet viel Kultur und bei gutem Wetter atemberaubende Sonnenuntergänge. Foto: IMAGO/Peter Widmann

Unbedingt sehenswert ist auch die Bregenzer Promenade. Hier kann man kilometerweit am österreichischen Bodensee entlangspazieren. Ein absoluter „Geheimtipp“ ist die historische Oberstadt.

Bad Buchau: Traumhafte Natur trifft auf Menschheitsgeschichte

Mehr als nur eine Empfehlung ist das kleine oberschwäbische Städtchen Bad Buchau. Hier trifft atemberaubende Natur auf ein Stück Menschheitsgeschichte.

Bei Bad Buchau lohnt sich ein Besuch folgender Sehenswürdigkeiten:

Federsee mit Federseesteg: ein Naturjuwel mit einzigartiger Moorlandschaft und seltener Vogelwelt

Federseemuseum mit Pfahlbauten (Teil des Unesco-Weltkulturerbes)

Wackelwald

Nabu-Naturschutzzentrum

Adelindis-Therme

Bad Buchau in Oberschwaben: Hier gibt es beeindruckende Natur und spannende Einblicke in die Menschheitsgeschichte. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack

