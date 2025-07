Dieses herzhafte Gebäck wurde garantiert in Oberschwaben erfunden!

Einst sollte das Gebäck ein Speiseopfer für die verstorbenen Seelen sein. Inzwischen ist es ein beliebter Bestandteil vieler Frühstückstische. Die Rede ist natürlich von dem Gebäck „Seele“.

Was ist eine Seele?

Die Seele ist ein langgestrecktes Weizengebäck und hat ihren Ursprung in Oberschwaben, also in Baden-Württemberg, bzw. im württembergischen Allgäu. In der Regel wird die Seele mit Salz und Kümmel bestreut. In Teilen Deutschlands wird sie wegen ihrer Herkunft auch schwäbische Seele genannt. Von der Konsistenz her ist die Seele außen knusprig, innen weich und luftig.

Darum heißt die Seele so

Das Gebäck „Seele“ hat in Oberschwaben eine jahrhundertelange Tradition. Seinen Namen hat das Kleinbrot vom katholischen Feiertag Allerseelen. An diesem Tag, der jedes Jahr am 2. November gefeiert wird, wird traditionell der Verstorbenen gedacht und für sie gebetet. Früher war es üblich, die armen verstorbenen Seelen mit Speiseopfern zu bewirten. Dadurch versprach man sich Erntesegen im darauffolgenden Jahr. Mit der Zeit wurde den Seelen mit „Seelenbroten“ und anderem Gebäck gedacht.

Eine weitere nicht belegte, aber volkstümliche Begründung ist, dass ein Bäcker zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Ravensburg das Gelübde ablegte, jedem Bettler („arme Seele“) jedes Jahr zu Allerseelen ein Brot zu schenken, wenn die Pest an Ravensburg vorbeiziehen würde. Aus dem großzügigen Gelübde wurden aus schwäbischer Sparsamkeit schließlich die (im Vergleich mit Broten kleinen) Seelen.

Die Seele als Gebäck: Rezept und Zutaten

Das Gebäck Seele wird aus folgenden Zutaten hergestellt:

Weizen- oder Dinkelmehl

Hefe

Wasser

Salz

Kümmel

Früher auch Schmalz

Der Teig wird normalerweise schon am Vortag gemacht, damit er über Nacht ruhen kann. Zum Backen wird der gegangene Teig vom großen Teigfladen mit einem Teigschaber streifenartig abgestochen, vorsichtig durch nasse Hände gezogen, auf Backpapier gesetzt und mit Kümmel und grobem Salz bestreut. Dann kommt das Gebäck mit dem „Seelenschießer“, einem langen Holzschieber mit einer Rinne in der Mitte, in den Ofen, wo es etwa 20 bis 30 Minuten aufbackt.

Seele, Schwarzwälderkirschtorte etc. - Essen in Baden-Württemberg

Seit einigen Jahrzehnten hat die Seele auch über ihre Heimat Oberschwaben hinaus Bekanntheit erlangt. Inzwischen werden in ganz Deutschland Varianten der Seele gebacken. Es gibt jedoch noch andere Köstlichkeiten, die man in Oberschwaben, Baden-Württemberg und rund um den Bodensee entdecken kann. Hier eine Auswahl für Feinschmecker: