Das sind die Michelin-Sterne-Restaurants 2025 am Bodensee und der Umgebung

Am Dienstagabend hieß es für Besitzer von Spitzen-Restaurants wieder hoffen und bangen. Denn der Guide Michelin hat wie jedes Jahr die begehrten Michelin-Sterne vergeben, die die besten Restaurants des Landes küren. Auch am Bodensee und in der Umgebung durften sich einige, genauer gesagt sieben, Restaurants über die Auszeichnung freuen. Eine Küche erhielt sogar zwei Sterne:

Das sind die Sterne-Restaurants am Bodensee 2025 im Überblick

Ophelia in Konstanz (zwei Michelin-Sterne)

Casala in Meersburg (ein Michelin-Stern)

Villino in Lindau (ein Michelin-Stern)

Kaisersaal in Ravensburg (ein Michelin-Stern)

KARRisma in Lindau (ein Michelin-Stern)

Schattbuch in Amtzell (ein Michelin-Stern)

Falconera in Öhningen (ein Michelin-Stern)

Das Ophelia in Konstanz

Mit gleich zwei Michelin-Sternen kann sich das Ophelia in Konstanz rühmen. Klasse und Niveau sind hier laut dem Guide Michelin allgegenwärtig. Das beginnt demnach beim Aperitif in der gemütlichen Lounge und setzt sich im stilvoll-modernen Gourmetrestaurant des Hotels „Riva“ fort. Nicht zu vergessen die wunderbare Terrasse mit Blick auf den Bodensee.

In der schmucken Jugendstilvilla von 1909 serviert man ein Degustationsmenü, dessen Gänge präzise und raffiniert daherkommen, französisch inspirierte Saucen inklusive - herrlich sei laut Guide Michelin die Sauce Château Chalon! Die Köche servieren den ein oder anderen Gang hier sogar selbst. Tipp: Reservieren Sie den „Küchentisch“ am Pass zur offenen Küche. Bis zu vier Personen sitzen hier direkt am Geschehen und können den Köchen über die Schulter schauen.

Das Casala in Meersburg

Das Casala in Meersburg hat sich 2025 einen Michelin-Stern erkämpft. Hier hat man dem Guide Michelin zufolge zwei Restaurants zu einem vereint. Mit ungebrochenem Engagement sorgen Küchenchef Markus Philippi und sein Team hier für moderne und saisonale Gerichte aus sehr guten Produkten, die Sie sich selbst zu einem Menü mit bis zu sechs Gängen zusammenstellen können. Oder möchten Sie lieber nur ein einzelnes Gericht? Sie können frei entscheiden.

Gekocht wird angenehm reduziert und auf den Punkt gebracht, mit Finesse, aber dennoch unkompliziert. Lust macht nicht zuletzt der Klassiker „Fjordlachs ‚Barrique‘ Rogen - Sauerrahm“.

Das Villino in Lindau

Einen Michelin-Stern hat 2025 erneut das Villino in Lindau ergattert. Fast schon mediterran beschreibt der guide Michelin das schmucke Anwesen des Familienbetriebes inmitten von Obstplantagen. Vom stilvollen, luftig-hohen Raum mit Orangerie-Flair bis zum reizenden Innenhof mit Brunnen zieht schon das Ambiente an.

Die Küche von Toni Neumann zeigt deutliche mediterrane, vor allem italienische Einflüsse, die sich mit asiatischen Inspirationen verbinden. Man bietet drei Menüs: „Villino Tradizionale“, „Cucina della Passione“ und „Cucina Naturale“ (vegetarisch). Signature Dish ist die „Asiatische Vorspeisenvariation“.

Der Kaisersaal in Ravensburg

Zum ersten Mal einen Michelin-Stern verdient, hat sich der Kaisersaal in Ravensburg. Bereits der Name „Kaisersaal“ lässt eine elegante Atmosphäre vermuten. In dem ehemaligen Ballsaal bestimmen hohe Decken, Stuckverzierungen, schöner Parkettboden und angenehme Design-Akzente das Bild - Blickfang ist die Küche in einem Glaskubus im Eingangsbereich.

Hier sorgt das Team um Kevin Leitner, der zuvor dem „s‘Äpfle“ in Bodman einen Stern bescherte, für klassisch und mediterran basierte Gerichte, die kreativ und modern interpretiert werden. Im Kaisersaal genießt man z. B. „Norwegische Jakobsmuschel, Rhabarber, Kapuziner Kraut, Vin Jaune & Portulak“ oder „Bison, Rücken, Schulterscherzel, gegrillter Frühlingslauch & Polenta“ - als Menü oder à la carte.

Das KARRisma in Lindau

Das KARRisma in Lindau hat 2025 erneut einen Michelin-Stern erhalten. Gemütlich-modern ist die Atmosphäre in dem kleinen Restaurant des Hotels „Adara“ - ein Hingucker sind die zahlreichen dekorativen Spiegel an der Wand.

Chef Julian Karr kocht nicht nur, er ist auch mit im Service. Seine Küche ist kreativ und saisonal, ausgezeichnet die Produktqualität. Ein schönes Beispiel ist da „Kross gebratener Bodenseezander, Blattspinat, Topinambur als Schaum und Gemüse“.

Das Schattbuch in Amtzell

Ebenfalls einen Michelin-Stern besitzt 2025 das Schattbuch in Amtzell. Hier sorgt das Küchenteam um Sebastian Cihlars für moderne Gerichte, wobei man nie die Region aus den Augen verliert und stets auf sehr gute Produkte setzt.

Abends gibt es zwei Menüs (eines davon vegetarisch) sowie eine kleine A-la-carte-Auswahl, mittags können Sie neben günstigeren Tagesgerichten auch aus dem Abend-Angebot bestellen.

Das Falconera in Öhningen

Auch das Falconera in Öhningen hat sich einen Michelin-Stern verdient. Mit Falken- und Mühlenstube hat man in dem jahrhundertealten Fachwerkhaus einen geschmackvollen Mix aus elegant und rustikal geschaffen. Nicht zu vergessen der tolle Garten!

Die Küche spiegelt laut dem Guide Michelin Leidenschaft und Können wider. Patron Johannes Wuhrer kocht klassisch-saisonal und verarbeitet ausgesuchte, frische Produkte. Am Abend stehen „Das Menü Falconera“ und „Das Gemüsemenü“ zu Wahl, etwas günstiger sind am Mittag „Das Mittagsmenü“ und „Das Gemüsemenü“.

Was ist der Guide Michelin?

Der Guide Michelin ist einer der weltweit renommiertesten Restaurantführer, hinter dem der gleichnamige französische Reifenhersteller steht. In Deutschland erschien der erste „Guide Michelin“ 1910, damals aber überwiegend mit Straßenrouten für die „Herren Automobilisten“. Inzwischen konzentriert er sich auf feine Küche und erscheint in über 40 Ländern - neben Europa auch in Asien und den USA.

Was bedeuten die Michelin-Sterne?

Die Michelin-Sterne wurden in Deutschland das erste Mal 1966 verliehen. Dabei bedeutet ein Stern keineswegs, dass die Küche schlecht ist. Hier die Erklärung für die Michelin-Sterne.

1 Stern: Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!

2 Sterne: Eine Spitzenküche – einen Umweg wert!

3 Sterne: Eine einzigartige Küche – eine Reise wert!

Erfahrene, internationale Tester (Michelin-Inspektoren) gehen anonym in die Restaurants und bemessen nach einem einheitlichen Bewertungssystem. Unter anderem werden die Qualität der Produkte, die persönliche Note der Gerichte, das Preis-Leistungs-Verhältnis, sowie die auf Dauer gleichbleibende Qualität der Speisen beurteilt.