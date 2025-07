Küche à la Ländle – das sind die typischsten Gerichte für Baden-Württemberg!

Welches Essen ist typisch für Baden-Württemberg? Was ist die Spezialität von Baden-Württemberg? Für welches Essen ist Baden-Württemberg bekannt? - Wir zeigen euch die typischsten Klassiker, wie schwäbische Spätzle - aber auch besondere Gaumenfreuden, wie Badische Schneckensuppe:

Das ist typisches Essen in Baden-Württemberg im Überblick

Schwäbische Maultaschen

Schwäbische Spätzle & Knöpfle

Schupfnudeln mit Kraut und Speck aus dem Schwarzwald

Gaisburger Marsch

Badisches Schäufele

Saure Kutteln

Schwarzwälder Kirschtorte

Schwäbischer Zwiebelrostbraten

Badisches Dreierlei

Badische Schneckensuppe

Schwäbische Maultaschen - Das Nationalgericht der Schwaben

Maultaschen sind gefüllte Teigtaschen, die in Fleischbrühe gegart und direkt darin serviert werden. Sie sind das Nationalgericht der Schwaben und im Ländle berühmt. Alternativ werden die Maultaschen auch angebraten und mit gerösteten Zwiebeln angerichtet. Der Legende nach haben Mönche die umgangssprachlich auch liebevoll genannten „Herrgottsbscheißerle“ in der Fastenzeit erfunden und kurzerhand die verbotene Fleischfüllung im Teigmantel versteckt.

Schwäbische Spätzle und Knöpfle - das wohl berühmteste Rezept aus Baden-Württemberg

Eines der wohl berühmtesten schwäbischen Rezepte sind Spätzle. Gedrückt oder geschabt – das ist Geschmackssache. Sicher ist: Selbstgemacht schmecken sie am besten. Der zähflüssige Teig aus Mehl und Eiern wird vom „Spätzlebrett“ direkt ins kochende Wasser geschabt. Dann werden sie zum Braten mit Soße, oder auch als Kässpätzle serviert.

Icon Vergrößern Schwäbische Spätzle - das wohl berühmteste Rezept aus Baden-Württemberg Foto: IMAGO / CHROMORANGE Icon Schließen Schließen Schwäbische Spätzle - das wohl berühmteste Rezept aus Baden-Württemberg Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Spätzle mit Linsen und Saitenwürstle - mehr Ländle geht nicht

Der Klassiker schlechthin sind jedoch in Baden-Württemberg Spätzle mit Linsen und Saitenwürstle. Dieses typische Ländle-Gericht besteht aus Linsen, die mit Zwiebeln, Möhren und Gewürzen gekocht werden. Dazu werden die schwäbischen Spätzle serviert und mit Saitenwürstchen garniert. Oft kommt noch Schwarzwälder Speck dazu.

Icon Vergrößern Spätzle mit Linsen und Saitenwürstle sind ein Klassiker in Baden-Württemberg. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Spätzle mit Linsen und Saitenwürstle sind ein Klassiker in Baden-Württemberg. Foto: IMAGO / imagebroker

Schupfnudeln mit Kraut und Speck aus dem Schwarzwald

Schupfnudeln sind aus der süddeutschen Küche nicht wegzudenken. Ihre Geschichte geht bis auf den Dreißigjährigen Krieg zurück. Damals waren sie als Gericht der Landsknechte bekannt. Die Soldaten formten aus der ihnen zugeteilten Mehlration und Wasser längliche Nudeln, die dann zubereitet wurden. Mit herzhaftem Sauerkraut und Speckwürfeln bilden sie einen Klassiker der baden-württembergischen Küche. Doch auch die süße Variante mit Zimt und Zucker ist beliebt.

Gaisburger Marsch - eine winterliche Eintopfspezialität

Der Gaisburger Marsch ist eine schwäbische Eintopfspezialität aus Gaisburg, einem Stadtteil von Stuttgart. Die deftige Eintopfspezialität enthält reichlich Gemüse, Kartoffeln, Spätzle, gebratene Ziwebeln und Rindfleisch in einer kräftigen Brühe. Beliebt ist das Gericht vor allem im Winter, da es besonders gut von innen wärmt.

Icon Vergrößern Gaisburger Marsch, besonders im Winter in Baden-Württemberg beliebt. Foto: IMAGO/Depositphotos Icon Schließen Schließen Gaisburger Marsch, besonders im Winter in Baden-Württemberg beliebt. Foto: IMAGO/Depositphotos

Badisches Schäufele - ein besonderes Stück vom Schwein

Das Schäufele ist ein traditioneller Zuschnitt aus der Schweineschulter ohne Knochen. Es wird gewürzt, gepökelt und mild geräuchert. Dann wird das Schäufele in einem Sud aus Wasser, Weißwein und etwas Essig mit Zwiebeln, Lorbeer und Gewürznelken knapp unter dem Siedepunkt über eine Stunde lang gegart. Als Badisches Schäufele wird das besondere Stück Fleisch oft mit Kartoffelsalat serviert.

Icon Vergrößern Schäufele mit Kartoffelsalat- Ein Küchenklassiker aus dem Ländle. Foto: imago/Winfried Rothermel Icon Schließen Schließen Schäufele mit Kartoffelsalat- Ein Küchenklassiker aus dem Ländle. Foto: imago/Winfried Rothermel

Saure Kutteln - das „Arme-Leute-Essen“

Kutteln sind Innereien von Tieren und wurden bereits von Homer als Mahlzeit erwähnt. Als Fleisch im letzten Jahrhundert erschwinglich wurde, bekam die traditionelle Spezialität den Ruf eines „Arme-Leute-Essens“. Heute findet die Variation „Saure Kutteln“ immer mehr Fans. Die Kutteln, meist der Magen von Rindern, werden stundenlang in Essig-Salzwasser gegart. Dann schneidet man die Kutteln entweder in Streifen oder dünne Scheiben. Sie werden in einer Soße noch ein wenig nachgegart. Oder alternativ auch angebraten.

Schwarzwälder Kirschtorte: Ein Traum aus Kirschen, Sahne und Schokolade

Die Schwarzwälder Kirschtorte hat eine bereits mehr als 100-jährige Tradition und ist weltbekannt. Die Schwarzwälder Kirschtorte ist eine Sahnetorte, die sich seit den 1930er Jahren aus Baden-Württemberg heraus vor allem in Deutschland verbreitet hat und im Laufe der Zeit zu der beliebtesten deutschen Torte wurde. Heute gilt sie als DIE klassische deutsche Torte und ist auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt sogar ein Festival um die Torte zu feiern.

Icon Vergrößern Ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte ist beim Schwarzwälder Kirschtortenfestival in Todtnauberg (Landkreis Lörrach) zu sehen. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw Icon Schließen Schließen Ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte ist beim Schwarzwälder Kirschtortenfestival in Todtnauberg (Landkreis Lörrach) zu sehen. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw

Schwäbischer Zwiebelrostbraten - das Sonntagsessen in Baden-Württemberg

Zwiebelrostbraten ist als Gericht weitverbreitet. Auch in Baden-Württemberg hat das Fleischgericht mit Zwiebeln und Soße Tradition in der Küche. Der Zwiebelrostbraten selbst ist ein gebratenes Stück Roastbeef. Dazu werden Zwiebeln geröstet. Im schwäbischen Raum wird der Rostbraten häufig mit Spätzle serviert und gilt als traditionelles Sonntagsessen.

Das Badische Dreierlei aus Wurstsalat, Brägele und Bibbeliskäs

Vor allem im Sommer bekommt man in vielen Gasthäusern, Vesperstuben und Wirtschaften in Baden-Württemberg das „Badische Dreierlei“. Es besteht aus „Brägele“ (Bratkartoffeln), Wurstsalat und „Bibbeliskäs“, einem Quark mit frischen Kräutern, der meist mit Schnittlauch und Gewürzen gereicht wird.

Icon Vergrößern Bratkartoffeln und Wurstsalat. Mit Quark als Badisches Dreierlei ein Küchenklassiker in Baden-Württemberg. Foto: imago/Winfried Rothermel Icon Schließen Schließen Bratkartoffeln und Wurstsalat. Mit Quark als Badisches Dreierlei ein Küchenklassiker in Baden-Württemberg. Foto: imago/Winfried Rothermel

Badische Schneckensuppe - Baden-Württemberg für Feinschmecker

Badische Schneckensuppe ist ein traditionelles Gericht der badischen Küche und in ähnlicher Form der französischen Küche. Zu den Zutaten gehören neben Schalotten vor allem Weinbergschnecken. Zur Zubereitung werden Schalotten und Knoblauch sowie feingeschnittenes Gemüse wie Lauch, Möhre und Sellerie in Butter angeschwitzt. Dann werden die feingehackten Schnecken zugegeben. Anschließend wird Brühe angegossen, mit saurer Sahne gebunden und mit Weißwein abgeschmeckt.

Icon Vergrößern Badische Schneckensuppe ist ein baden-württembergerisches Gericht für Feinschmecker. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Badische Schneckensuppe ist ein baden-württembergerisches Gericht für Feinschmecker. Foto: IMAGO / imagebroker