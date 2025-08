Stadt am Bodensee zählt zu den schönsten Kleinstädten Deutschlands

13 Kleinstädte hat der ADAC zu den schönsten Deutschlands gekürt. Die Kriterien: Kultur, Shopping, herrliche Ausblicke. Zudem preist der Automobilclub die schmalen Gässchen, die schnuckeligen Fachwerkhäuser, die kurzen Distanzen und die eindrucksvollen Bauwerke. Und bei all dem ist die Natur noch immer in nächster Nähe.

Meersburg - eine der schönsten Kleinstädte Deutschlands

In dieses Raster fällt auch eine kleine, beliebte Stadt am Bodensee. Die Rede ist von Meersburg. Zwischen bunten Häuschen, Fachwerkhäusern, verwinkelten Gässchen und blauem Wasser ragt die Meersburg über dem See in die Höhe und verleiht der Kleinstadt unzweifelhaften Charme. Nähe zur Natur ist ebenfalls gegeben: Die Stadt liegt inmitten von Weinbergen.

Das Wichtigste bei einer Besichtigung der Stadt ist natürlich die Meersburg selbst. Es ist die älteste Wohnburg Deutschlands und wurde von Merowingern wie Karolingern bewohnt.

Auch die bekannte Dichterin Annette von Droste-Hülshoff verbrachte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Lebensabend dort und schrieb dort unter anderem „Die Judenbuche“. Ihr Arbeitszimmer kann heute noch besichtigt werden. Zudem beherbergt die Burg ein Burgmuseum, ehemalige Wohnräume und ein Verlies. In den höheren Räumen ist der Ausblick auf den Bodensee besonders schön.

Das Andenken an Annette von Droste-Hülshoff wird in Meersburg hochgehalten

Das ist selbstverständlich nicht alles, was Meersburg zu bieten hat. Neben der Burg gibt es ein Schloss mit wunderbarer barocker Architektur und Fresken. Ein Museum sowie die Kirche und das Hauptgeschoss des Schlosses können besichtigt werden. Im sogenannte Fürstenhäusle ist indes ein weiteres Droste-Hülshoff-Museum mit einigen ihrer Schriftstücke zu finden.

Das Schloss befindet sich in der sogenannten Oberstadt, die mit mehreren zwei Treppen (Burgtreppe und Rieschentreppe) sowie der steilen Steigstraße mit der Unterstadt verbunden ist. Überall können historische Häuser, kleine Geschäfte und Restaurants erkundet werden.

Meersburgs Uferpromenade gilt als eine der schönsten am Bodensee

In der Unterstadt gibt es mehrere Weinhandlungen und das sogenannte Gredhaus, das früher der zentrale städtische Handels-​ und Lagerplatz für Waren aller Art war. Unweit davon liegt auch der Hafen, von dem Schiffe in alle möglichen Richtungen unterwegs sind - unter anderem Lindau, Bregenz oder Konstanz.

Auch die Uferpromenade ist gesäumt von Cafés, Restaurants und sogar von Palmen. Sie zählt laut ADAC zu einer der schönsten Promenaden am Bodensee.

Zwischen Wein, Obstbrand, Fisch und Maultaschen

Und auch Feinschmecker kommen in der baden württembergischen Kleinstadt auf ihre Kosten: Vor allem Weinstuben bieten ihre Leckereien und regionalen Produkte an. Neben Wein punkten auch Obstbrände. Auf den Teller kommen indes häufig Fisch in sämtlichen Varianten oder schwäbische Spezialitäten wie Maultaschen oder Kässpatzen.

