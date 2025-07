Dieses Haus in Meersburg widmet sich ganz dem besten Wein vom Bodensee

In Meersburg spielt Wein eine wichtige Rolle. Die Stadt am Bodensee hat neben dem Winzerfest auch ein eigenes Museum für Wein. Das Vineum Bodensee.

Museum für Wein in 400 Jahre altem Gebäude

Das Vineum Bodensee war ursprünglich ein 400 Jahre altes Baudenkmal, bevor es restauriert und zum Museum umgewandelt wurde. Seit 2016 widmet sich das Vineum der Geschichte des Bodenseeweins. Schon im Eingangsbereich gibt es einen echten Hingucker. Dort steht eine Weinpresse, ein sogenannter Weintorkel, aus dem Jahr 1607. Dieses Ausstellungsstück zählt laut Angaben der Stadt Meersburg zu den ältesten und größten noch funktionsfähigen Weinpressen Europas.

Weinflaschen und Duftproben auf zwei Etagen

Auf zwei Etagen können Besucher des Vineums in einem interaktiven Rundgang etwas über die Kulturgeschichte des Weines lernen. Auf insgesamt 600 Quadratmetern präsentiert das Museum unter anderem eine Sammlung von 101 Weinflaschen aus aller Welt sowie Duftstationen von Weinaromen, die in einem Bodensee-Wein enthalten sind. Sonntags ab 15 Uhr werden auch öffentliche Führungen angeboten, von April bis Oktober gibt es auch um 11 Uhr Führungen. Auf Anfrage sind auch Privatführungen möglich.

Wem die Duftproben nicht reichen, kann in der hauseigenen Vinemathek den Bodenseewein auch probieren. Im vineum store gibt es als Mitbringsel alle möglichen Accessoires rund um den Wein.

Vineum Bodensee: Lage und Öffnungszeiten

Das Vineum Bodensee liegt in der Vorburggasse 11 in Meersburg. Von April bis Oktober ist das Vineum von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Von November bis 22. Dezember gelten die gleichen Uhrzeiten, allerdings ist das Museum in dieser Zeit am Samstag, Sonntag und an Feiertagen geöffnet. Vom 28. Dezember bis zum 21. Februar ist das Vineum Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Am 23. Dezember sowie Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen hat das Vineum geschlossen. Genau wie am 30. Dezember und an Silvester sowie Karfreitag und Fastnacht.

Eintrittspreise des Vineum Bodensee:

Erwachsene: 7 Euro

Ermäßigt (Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche bis 18 Jahre, Azubis, Studenten, Schwerbehinderte, etc.): 5 Euro

Gruppen (ab 10 Personen): 6 Euro

