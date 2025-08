Luxus am Bodensee! So könnt ihr stilvoll und elegant den See entdecken

Urlaub der Extraklasse? Wer Eleganz und Luxus liebt, muss nicht zwangsläufig nach Sylt, Monaco oder an die Côte d’Azur reisen. Auch am Bodensee kann man Luxus-Urlaub machen. Neben hochklassigen Hotels und Feriendomizilen gibt es so manche Aktivität, die mehr als einen Hauch Exklusivität und Noblesse verspricht.

Luxus am Bodensee: Besondere Erlebnisse der Extraklasse

Edle Weine und feine Brände bei einer Verkostung kennenlernen.

Mit dem eleganten Zeppelin den Bodensee von oben bestaunen.

Mit der Jacht über den Bodensee fahren.

Themenfahrten mit historischen Bodensee-Schiffen erleben.

Wellness : Luxus für Körper und Seele genießen.

Fine-Dining in Sterne-Restaurants am Bodensee.

Nervenkitzel in feiner Robe in der Spielbank Lindau.

Wein und Spirituosen am Bodensee verkosten

Weinbau und Obstbau sind seit Jahrhunderten fest mit dem Bodensee verbunden. Bereits in der Vergangenheit schätzten Kenner die Vielfalt vom Bodensee. Egal, ob Wein oder Spirituosen: Am Bodensee entstehen besonders edle Tropfen.

In vielen der Weingüter am Bodensee könnt ihr nach Herzenslust edle Weine verkosten. Weinproben gibt es zudem im Vineum oder dem Gartenpavillon des Neuen Schlosses in Meersburg - auch im Vinorama in Ermatingen gibt es spannende Eindrücke für Weinliebhaber.

Dank des Obstanbaus werden am Bodensee auch feine Obstbrände hergestellt. Neuerdings entstehen hier auch Whiskey, Rum und Gin. Wer Freude an Hochprozentigem hat, ist u.a. in Hagnau, Kressbronn, Hörbranz oder Salem richtig.

Zeppelinflüge: Flugreisen der Extraklasse

Den Bodensee aus der Luft erkunden - es gibt nur wenige Dinge, die so elegant sind wie ein Flug mit einem Zeppelin. Ab Friedrichshafen starten die Luftschiffe fast täglich zu Rundflügen. Die Touren bringen Gäste sogar bis zum Rheinfall. Günstig ist das Erlebnis allerdings nicht. Zwischen 340 und 1120 Euro kosten die Rundflüge, die zwischen 30 Minuten und 120 Minuten dauern - pro Person. Start- und Zielort ist dabei jeweils die Stadt Friedrichshafen.

Jacht-Charter: Bodensee vom Wasser aus erleben

Klar kann man am Bodensee auch ein Tretboot mieten - wer es aber exklusiver und weniger anstrengend mag, der entdeckt den Bodensee mit einer Motor- oder Segeljacht. Mit teils rund 300 PS und einem Teak-Deck unter den Füßen ist man auf dem Bodensee besonders exklusiv unterwegs. Natürlich ist ein Tag auf einem solchen Boot deutlich teurer, dafür muss man auf Luxus und viel Ruhe nicht verzichten. Anbieter gibt es um den ganzen See herum. Wer selbst nicht über die nötigen Bootsscheine verfügt, bucht sich einfach einen Skipper dazu.

Wellness-Genuss: Luxus für Körper, Geist und Seele am Bodensee

Relaxen, sich verwöhnen lassen und das Leben genießen kann man am Bodensee am besten in einem der vielen Wellnesshotels oder in einer der Thermen am Ufer. Im Idealfall gibt es dazu noch einen grandiosen Blick über den See. Wer auf diese Art von Exklusivität und Luxus steht, hat die Wahl zwischen Day Spa und mehrtägigem Wellnessaufenthalt.

Historische Schifffahrt: Edle Themenfahrten mit alten Luxus-Linern

Selbst die teuerste Motor- oder Segeljacht auf dem Bodensee kann im Hinblick auf Stil nicht mit den historischen Schiffen Hohentwiel und Österreich mithalten. Die Österreich - eines der schönsten Art-déco-Motorschiffe in ganz Europa - galt einst als der Luxus-Liner auf dem Bodensee. Die Hohentwiel wiederum ist ein Jugendstil-Dampfer mit Schaufelrad. Beide Nobel-Schiffe bieten regelmäßig Themenfahrten auf dem See an. Von Sunset-Touren bis hin zu exklusiven Gourmetfahrten - auf den historischen Schiffen wird Luxus großgeschrieben.

Icon vergrößern Das österreichische Dampfschiff Hohentwiel versprüht Eleganz pur. Auf dem Dampfer finden regelmäßig Themenfahrten statt. Foto: picture alliance / Felix Kästle/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das österreichische Dampfschiff Hohentwiel versprüht Eleganz pur. Auf dem Dampfer finden regelmäßig Themenfahrten statt. Foto: picture alliance / Felix Kästle/dpa

Ebenso nobel, aber deutlich moderner, ist die MS-Sonnenkönigin. Die Sonnenkönigin ist ein Eventschiff, mit dem Fahrgäste z.B. eine Dreiländer-Panoramatour erleben können.

Kulinarische Highlights: Fine-Dining am in Sternerestaurants am Bodensee

Erstklassige Küchenkunst gibt es in gleich mehreren Restaurants am Bodensee. Besonders edel speisen kann man jedoch in den Sternerestaurants am Bodensee. Auf deutscher und auf Schweizer Seite gibt es gleich mehrere Restaurants, die mit einem oder sogar zwei Sternen ausgezeichnet wurden. Zu den Top-Restaurants gehören z.B. die „Taverne zum Schäfli“ und das „Ophelia“ mit je zwei Sternen.

Icon vergrößern Rund um den Bodensee gibt es gleich mehrere Sterne-Restaurants. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Löb Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rund um den Bodensee gibt es gleich mehrere Sterne-Restaurants. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Löb

Spielbank Lindau: Nervenkitzel à la Casino Royale

Wer auf etwas Nervenkitzel steht und auch mal auf den Faktor Glück setzt, der ist in der Spielbank in Lindau richtig. Ob Roulette, Black Jack, Poker, Dice 52 oder einfach nur an der Slotmachine - hier kommt jeder Spieler auf seine Kosten. In der Spielbank ist ein gewisses Maß an Stil Pflicht. Ohne Sakko gibt es z.B. keinen Eintritt in die große Spielhalle.

Wer nicht allzu viel verloren hat, der kann sich hier auch kulinarisch verwöhnen lassen. In allen bayerischen Spielbanken gibt es Restaurants und Bistros der Extraklasse.