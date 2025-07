Legendär! In Baden-Württemberg steht die längste Treppe Deutschlands

Die fast 2000 Stufen überwinden beinahe 300 Höhenmeter, die Steigung übertrifft die steilste Straße der Welt: Die längste Treppe Deutschlands befindet sich in Baden-Württemberg und ist legendär.

In diesem Jahr ist der alljährliche Stäffeleslauf zum ersten Mal Teil der weltweiten Towerrunning Tour. Neben Treppenläufen in Chicago oder Melbourne ist auch dieser Ort in Baden-Württemberg in der Szene ein Begriff. Wir stellen die längste Treppe in Deutschland vor.

Das ist die längste Treppe Deutschlands

Genau 1987 Stufen zählt die längste Treppe Deutschlands, die in Baden-Württemberg steht. Wer hier hochsteigt, legt eine Strecke von 720 Metern zurück. Dabei überwindet man 285 Höhenmeter.

Die Steigung lässt einen schon beim Lesen schwindeln. Satte 52 Prozent Steigung hat die Treppe an manchen Stellen! Zum Vergleich: Die steilste Straße der Welt hat eine Steigung von 35 Prozent.

Neben der Treppe verlaufen die Schienen einer bekannten Sommerbergbahn. Wer bloß auf den Gipfel möchte, hat also auch eine gemütliche Alternative zur Auswahl.

Die längste Treppe in Deutschland steht in Baden-Württemberg im Landkreis Calw. Der Berg, an dem die Treppe gebaut ist, ist der Sommerberg. Er ist der Hausberg der Kurstadt Bad Wildbad, westlich von Stuttgart gelegen.

Icon Vergrößern Rechts neben den Schienen der Sommerbergbahn in Bad Wildbad im Landkreis Calw (Baden-Württemberg) verläuft die längste Treppe Deutschlands. Wer die fast 2000 Stufen nicht hochlaufen möchte, kann auch einfach mit der Bahn fahren. Foto: imago images/Shotshop (Archivbild) Icon Schließen Schließen Rechts neben den Schienen der Sommerbergbahn in Bad Wildbad im Landkreis Calw (Baden-Württemberg) verläuft die längste Treppe Deutschlands. Wer die fast 2000 Stufen nicht hochlaufen möchte, kann auch einfach mit der Bahn fahren. Foto: imago images/Shotshop (Archivbild)

Die längste Treppe Deutschlands steht in Bad Wildbad

Die beschauliche Kulisse ist an einem Tag im Jahr Nebensache, dann ist von der Idylle in Bad Wildbad wenig zu spüren: Wenn der Stäffeleslauf stattfindet, geht es nur noch darum, wer am schnellsten vom Tal auf den Sommerberg laufen kann.

Natürlich führt die Strecke über die längste Treppe im Land. Die Bezeichnung „Mount Everest der Treppenläufe“ von Heidelberg24 trifft ins Schwarze. Denn die Treppe in Bad Wildbad spielt seit diesem Jahr auch international eine wichtige Rolle.

Das ist der Stäffeleslauf 2025

Denn 2025 ist der Stäffeleslauf, der alljährliche Wettlauf auf der längsten Treppe der Welt, Bestandteil der weltweiten Towerrunning Tour. Der Lauf ist ein anerkannter 60-Punkte-Lauf. Außerdem zählt der Stäffeleslauf zum Deutschen Towerrunning-Cup.

Veranstaltet wird der 17. Stäffeleslauf vom örtlichen Sportverein, dem TSV Wildbad. Trainingsläufe darf der Verein auch in diesem Jahr keine anbieten.

Datum: Freitag, 23.05.2025

Startzeiten: Mini-Stäffeleslauf (ca. 500 Stufen bis zur Panoramastation): Altersklassen U10, U12 und U14 bis einschließlich Jahrgang 2012 um 17.45 Uhr. Hauptlauf: ab 18.30 Uhr im Doppelstart, alle 30 Sekunden von der Talstation der Sommerbergbahn

Wertungen: Seniorenwertung, Mannschaftswertung und Spezialwertung Feuerwehr: Feuerwehrangehörige können in voller Schutzbekleidung (Stiefel, Hose, Jacke, Helm, nicht angeschlossener Pressluftatmer (PA)) mitmachen. Fehlt ein Teil der Ausrüstung, wird die Teilnehmerin oder der Teilnehmer disqualifiziert.

Start: Talstation der Sommerbergbahn

Ziel: Bergstation der Sommerbergbahn

Meldeschluss: Montag, 19.05.2025 oder wenn alle Startplätze vergeben sind.

Startgeld: Mini-Stäffeleslauf: 5 Euro, Hauptlauf und Feuerwehrwertung: 18 Euro.

Anfahrt: Talstation der Sommerbergbahn, Uhlandplatz 7, 75323 Bad Wildbad

Parken: Parkhäuser Kurzentrum und Stadtmitte in Bad Wildbad

Veranstalter: TSV Bad Wildbad, Kontakt: tsvwildbad-leichtathletik@gmx.de, 07081/3169.

Noch mehr Rekorde aus Baden-Württemberg!

Das Bundesland ist rekordverdächtig. Hier steht nicht nur die höchste Brücke, sondern auch die höchste Aussichtsplattform Deutschlands. In keinem anderen Zoo auf der Welt leben so viele unterschiedliche Tierarten, wie in der Wilhelma in Stuttgart.

Wer den Adrenalinkick sucht, kann die längste Achterbahn des Landes besuchen. Keine Frage, Baden-Württemberg bietet auch wunderschöne ruhige Ausflüge an. Abseits der Massen lassen sich zum Beispiel diese Ziele am Bodensee besuchen.