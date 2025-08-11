Auf diesem Wanderweg in Baden-Württemberg genießt man einen der schönsten Ausblicke Deutschlands

Einmalige Ausblicke verspricht dieser Wanderweg in Baden-Württemberg. Er gehört zu den sieben Wegen in Deutschland, die das vielleicht schönste Panorama im Land bieten.

Wer hier unterwegs ist, kann sich auf eine Tour am Wasser und durch den Wald freuen. Wir stellen den Weg vor, von dem aus man eine der schönsten Aussichten in ganz Deutschland hat.

Wo verläuft der Wanderweg in Baden-Württemberg, von wo aus man eine der schönsten Aussichten in Deutschland hat?

Dieser Wanderweg in Baden-Württemberg bietet laut reisereporter.de eine der vielleicht atemberaubendsten Aussichten Deutschlands. Das Portal hat insgesamt sieben Wanderwege aus Deutschland nominiert, von denen aus man den schönsten Ausblick hat.

Der nominierte Weg in Baden-Württemberg befindet sich im Südwesten des Bundeslandes. Er führt durch den Hochschwarzwald. An einem See entlang erwartet Wanderer eine abwechslungsreiche Landschaft, so das Online-Portal. Der höchste Punkt liegt bei 1164 Höhenmetern.

Wie heißt dieser Wanderweg mit der vielleicht schönsten Aussicht Deutschlands?

Bei dem Wanderweg, der eine der schönsten Aussichten Deutschlands bietet, handelt es sich um den Jägersteig im Hochschwarzwald. Die Region Hochschwarzwald stuft die Strecke als Premiumwanderweg ein.

Der Pfad verläuft durch den Wald und auch am Ufer des Schluchsees entlang. Er ist auch für Anfänger geeignet, schreibt reisereporter.de. Mit einem Kinderwagen kann man den Jägersteig allerdings nicht bewältigen.

Wie verläuft der Wanderweg Jägersteig in Baden-Württemberg?

Laut Bergfex ist der Wanderweg Jägersteig gut 12 Kilometer lang. Startpunkt ist am Wanderparkplatz „Im Wolfsgrund“. Alternativ schlägt die Region Hochschwarzwald den Bahnhof Schluchsee-Aha vor.

Der Weg führt in den Bannwald und zur Stutzhütte. Weiter geht es über den Hanselefelsen. Nach dem Gipfel des Aha-Bergs kann man sich zwischen dem Weg zum Bildstein oder dem Pirschpfad entscheiden - besonders für Kinder ein Highlight.

Der Schwierigkeitsgrad ist als mittelschwer angegeben. Die Höhendifferenz beim Aufstieg beträgt 300 Höhenmeter. Für die Tour sollte man, je nach Geschwindigkeit, dreieinhalb bis vier Stunden einplanen.

Welche macht den Jägersteig in Baden-Württember neben der Aussicht so besonders?

Klar, die spektakuläre Aussicht zeichnet den Jägersteig aus. Eine weitere Besonderheit ist, dass man zwischendurch einfach baden gehen kann.

Wer gerne schwimmt, sollte also an seine Badesachen denken. Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, vom Weg zu Seeufer zu gehen und in den Schluchsee abzutauchen.

Wo parke ich, wenn ich den Jägersteig in Baden-Württemberg laufen möchte?

Vom Wanderparkplatz Im Wolfsgrund kann man die Tour starten und gelangt nach dem Rundweg wieder zum Auto. Wer mit der Bahn anreist, steigt an der Haltestelle Schluchsee-Aha aus.