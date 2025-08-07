Immenstaad am Bodensee: Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Geheimtipps

Immenstaad gehört zu den schönsten Fischerdörfern am Bodenseeufer. Zwischen Hagnau und Friedrichshafen liegt die 6600-Einwohner-Gemeinde ziemlich genau in der Mitte des Nordufers. Immenstaad am Bodensee ist einer der beliebtesten Urlaubsorte am See und bietet nahezu alles, was man sich von einem schönen Bodenseeurlaub wünscht.

Fast 1000 Jahre bis in die Gegenwart: Das ist die Geschichte von Immenstaad am Bodensee

Das ehemalige Fischerdorf Immenstaad am Bodensee kann auf eine über 900-jährige Geschichte zurückblicken. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Ortschaft schon im Jahr 1094, als Herzog Welf IV. mehrere Güter an das bekannte Kloster Weingarten übertrug. Im Anschluss war die Ortschaft immer wieder unter wechselnder Herrschaft. 1981 fanden Wissenschaftler eines der ältesten Schiffswracks des Bodensees - dieses stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Vom Fischerdorf zum beliebten Tourismusort

Während des Dreißigjährigen Krieges war die Ortschaft vom Seekrieg auf dem Bodensee betroffen. Eine erste Schulgründung ist auf das Jahr 1716 datiert. Immenstadt war lange ausschließlich durch die Landwirtschaft und den Fischfang geprägt. Der Weinbau war einer der wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren für Immenstaad. Ab dem 20. Jahrhundert entwickelte sich zunehmend der Tourismus zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige. Im Jahr 2024 verzeichnete Immenstaad über 360.000 Übernachtungen. Besonders beliebt ist die Bodenseegemeinde bei deutschen Urlaubern - aber auch Gäste aus der Schweiz, den Niederlanden und sogar aus den USA und Kanada besuchen gerne das ehemalige Fischerdorf.

Zusätzlich zum Tourismus haben sich mehrere Unternehmen in Immenstaad angesiedelt - darunter auch Rüstungsunternehmen wie Airbus Defence and Space, Hensoldt, ND SatCom und Bosch Software Innovations

Das sind die besten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in Immenstaad am Bodensee

Heimatmuseum

Johann Mannhardt Turmuhr

Fischerhütte

Kapelle St. Oswald und Otmar

Schwörerhaus

Haus Montfort

St. Michaeliskapelle

Aquastaad

Lädine St. Jodok

Hohberg

Heimatmuseum: Immenstaads Geschichte entdecken

Das Heimatmuseum Immenstaad am Bodensee zeigt einen Einblick in die Geschichte des Ortes. Werkzeuge, Alltagsgegenstände und andere Exponate zeigen, wie die Leute früher am Bodensee gelebt haben.

Johann Mannhardt Turmuhr

Die Johann Mannhardt Turmuhr in der Dr.-Zimmermann-Straße stammt aus dem Jahr 1893 und war ursprünglich in der St. Jodokus-Kirche verbaut. Heute steht das technische Meisterwerk in einem Glaspavillon. Übrigens: Die Turmuhr kostete damals 1820 Mark und trägt die Nr. 10 der Johann Mannhardt‘schen Königlich Bayerischen Hof-Thurmuhren-Fabrik München.

Fischerhütte in Immenstaad am Bodensee

Vor dem Aufkommen des Tourismus war Immenstaad am Bodensee ein typisches Fischerdorf. Die Fischerhütte am Kniebach ist die letzte erhaltene Hütte und dient heute als kleines Museum. Hütten wie diese prägten früher das Ortsbild der Gemeinde.

Kapelle St. Oswald und Otmar

Die Kapelle St. Oswald und Otmar ist das älteste Gebäude in und um Immenstaad. Die romanische Wehrkirche wurde um das Jahr 1200 errichtet und kann eine lange Geschichte erzählen. Das schlichte Gotteshaus beherbergt nur wenige Schmuckstücke, ist dafür aber umso schöner.

Schwörerhaus

Aus dem 16. Jahrhundert stammt das Schwörerhaus in Immenstaad. Es wurde zur Zeit Kaiser Rudolfs II. von Habsburg errichtet und überstand den Dreißigjährigen Krieg. Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz, wurde zuvor aber unter anderem als Salzhaus genutzt.

Haus Montfort

Das Haus Montfort im Ortsteil Kippenhausen stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist Gasthaus, Heimatmuseum und Ausstellungsort in einem.

Icon vergrößern Ab Immenstaad am Bodensee verkehren regelmäßig Schiffe der Bodenseeflotte. Foto: picture alliance / dpa | Felix Kästle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ab Immenstaad am Bodensee verkehren regelmäßig Schiffe der Bodenseeflotte. Foto: picture alliance / dpa | Felix Kästle

Aktivitäten in und um Immenstaad am Bodensee

Aquastaad: Hallen- und Freibad

Das Aquastaad in Immenstaad ist ein Strand- und Hallenbad. Im Inneren gibt es ein 25-Meter-Becken und einen Kleinkinderbereich mit Piratenausstattung, ein Dampfbad und zudem einen Naturstrand mit Baumbestand und verschiedenen Aktivangeboten.

Abenteuerpark Immenstaad

Der Kletterparcours im Abenteuerpark Immenstaad bietet elf Parcours für Erwachsene und größere Kinder. Zwei Routen sind extra für Kinder ab drei Jahren. Die Routen für Erwachsene und größere Kinder reichen auf bis zu 15 Meter hinauf.

Lädine St. Jodok

Ab Immenstaad werden Rundfahrten mit einer nachgebauten Lädine angeboten. Lädinen waren über Jahrhunderte als Frachtsegler auf dem Bodensee unterwegs. Die Lädine St. Jodok ist heute die einzige ihrer Art, die noch auf dem Bodensee unterwegs ist.

Hohberg Immenstadt

Aussichtspunkt im Ortsteil Kippenhausen. Von hier bietet sich an klaren Tagen ein Blick auf die Alpen und über den Bodensee hinweg. Vor Ort gibt es ein kostenloses Fernrohr und eine Panoramatafel mit Erläuterungen.

Aktiv in Immenstaad am Bodensee: Wandern, Radfahreren, Wassersport

Ab Immenstaad am Bodensee bieten sich außerdem Bootsfahrten auf dem Bodensee an. Schiffe der Bodenseeschifffahrt legen direkt vor Ort ab. Zudem gibt es eine Reihe von Wander- und Radwegen entlang des Bodenseeufers und ins Hinterland. Unter anderem führt der bekannte Bodensee-Radweg durch Immenstaad. Weitere Badestellen sowie einen Kajak- und SUP-Verleih gibt es ebenfalls.

Den Bodensee mit dem Gaumen erleben: Kulinarisches in Immenstaad am Bodensee

Gutes Essen wird in Immenstaad am Bodensee großgeschrieben. Von der Eisdiele, über Fischbrötchen bis hin zum Mehrgänge-Menü gibt es alles, was der Gaumen sich erwünscht - rund 20 Gastroangebote gibt es in der Stadt. Regionale Spezialitäten wie frische Bodensee-Äpfel, Säfte, edle Bodenseeweine und fangfrische Fische gibt es auf dem Wochenmarkt oder in diversen Hofläden, die allesamt vorwiegend regionale Produkte anbieten.

Ausflüge von Immenstaad aus