Neue Flugziele! Vom Flughafen Friedrichshafen aus geht es im Winter in den hohen Norden

Am Flughafen Friedrichshafen gilt ab 26. Oktober 2025 der neue Winterflugplan. Neben bereits bekannten Zielen, wie z.B. Hurghada, Belgrad, Palma de Mallorca oder Heraklion hat der Bodensee Airport nun zwei neue Flugziele angekündigt. Beide liegen im Norden Europas.

Das ist der gesamte Winterflugplan 2025/2026 am Flughafen Friedrichshafen.

Flughafen Friedrichshafen: Vom Bodensee nach Kopenhagen

Mit dem Winterflugplan wird der Bodensee nun mit der dänischen Hauptstadt Kopenhagen verbunden. Vom 27. Dezember 2025 bis 17. Januar 2026 startet die Fluggesellschaft Airseven immer samstags von Friedrichshafen nach Kopenhagen - Abflugzeit ist 20.45 Uhr, Ankunft um 22:25 Uhr.

Vom 07. Januar bis 11. März heben die Flieger in Richtung der dänischen Hauptstadt dann am Mittwoch zur gleichen Zeit ab. Die Flüge von Kopenhagen nach Friedrichshafen starten um 17.55 Uhr und erreichen den Bodensee um 19.45 Uhr. Die Samstagsverbindung ab dem 7. März übernimmt statt Airseven die Fluglinie Norwegian.

Airseven ist eine dänische Charterfluggesellschaft. Sie wurde 2020 gegründet und wird in Kooperation mit Copenhagen AirTaxi betrieben. Die Fluggesellschaft setzt Maschinen vom Typ Boeing 737-800 ein.

Norwegian ist eine sogenannte Billigairline mit Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. Sie existiert seit 1993.

Bodensee-Airport bietet künftig auch Finnland als Reiseziel an

Das zweite Flugziel in Nordeuropa, das vom Bodensee Airport zum Winterflugplan angeboten wird, ist Kuusamo in Finnland. Nähere Informationen zu der Finnland-Verbindung hat der Flughafen Friedrichshafen bisher nicht veröffentlicht. Kuusamo liegt im Nordosten Finnlands und zählt rund 15.000 Einwohner - ansonsten ist die Region sehr dünn besiedelt. Allerdings gilt Kuusamo als eines der wichtigsten Tourismuszentren des Landes und besticht durch seine wilde Natur und das Skisportzentrum Ruka. Kuusamo ist zudem ein bekannter Austragungsort für Wintersportevents.

Diese weiteren Flugziele gibt es im Winter ab dem Bodensee Airport

In der Vorschau zum Winterflugplan hat der Flughafen Friedrichshafen zudem folgende Reiseziele aufgeführt:

Antalya

Belgrad

Bukarest

Kreta, Heraklion

Hurghada

Palma de Mallorca

London Gatwick

Skopje

Wer sich schon auf den Sommer-Urlaub freut, für den gibt es hier den Sommerflugplan vom Bodensee-Airport 2026.