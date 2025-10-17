Bodensee-Airport: Das ist der Sommerflugplan 2026 am Flughafen Friedrichshafen!

Wer jetzt schon Urlaub für das Jahr 2026 plant, der sollte jetzt aufpassen: Der Sommerflugplan vom Flughafen Friedrichshafen aus steht. Flüge gibt es im aktuellen Flugplan 2026 wieder zu neuen, aber auch zu altbekannten Zielen. Diese Destinationen werden im Sommer 2026 vom Bodensee-Airport angeflogen.
Von wann bis wann gilt der Winterflugplan am Bodensee-Airport?
Der Sommerflugplan 2026 am Flughafen Friedrichshafen gilt vom 29. März 2026 bis zum 24. Oktober 2026. In dieser Zeit werden neun unterschiedliche Ziele angeflogen. (Stand: 07.10.2025)
Wohin kann man von Friedrichshafen aus fliegen?
Zu folgenden Urlaubszielen gibt es vom Bodensee Airport aus im Sommer 2026 Direktflüge:
- Antalya (Türkei)
- Belgrad (Serbien)
- Calvi (Korsika, Frankreich)
- London Gatwick (Großbritannien)
- Palma de Mallorca (Spanien)
- Preveza (Lefkas, Griechenland)
- Skopje (Mazedonien)
Im Vergleich zum Sommerflugplan des vergangenen Jahres fallen damit einige Ziele weg. Das war der Sommerflugplan am Bodensee-Airport in Friedrichshafen 2025.
Diese Flugziele sind im Sommer 2026 vom Bodensee-Airport aus neu
Dafür sind zwei Ziele neu, die im Sommerflugplan des Bodensee-Airports jeweils als Sondercharterflüge beziehungsweise Gruppenreisen hinzukommen. Mit DER Touristik werden an zwei Tagen diese beiden Sonderziele angeflogen:
- Menorca in Spanien am 12. Mai 2026
- Brindisi in Italien am 22. September 2026
Flugdetails zu den beiden Reisen folgen laut dem Bodensee-Airport noch.
Weitere Flugziele vom Bodensee-Airport folgen
Der Bodensee-Airport wird jedoch noch weitere Ziele in den Flugplan aufnehmen. Der Flughafen Friedrichshafen meint dazu: „Die Sommerflugplanung ist noch nicht abgeschlossen - weitere Ziele können in Kürze folgen!“
Welche Ziele aus dem Winterflugplan 2025/26 gibt es nicht mehr
Im Sommerflugplan des Bodensee-Airports in Friedrichshafen fallen außerdem einige Flugziele raus, die im Winter noch angeflogen wurden. Folgende Ziele sind im Sommer 2026 nicht mehr dabei:
- Belfast (Nordirland)
- Heraklion (Kreta, Griechenland)
- Hurghada (Ägypten)
- Kopenhagen (Dänemark)
- Kuusamo (Finnland)
Hier geht es zum Winterflugplan vom Flughafen Friedrichshafen 2025/2026.
Diese Airlines starten im Sommer 2026 von Bodensee-Airport in Friedrichshafen aus
Welche Airlines vom Flughafen in Friedrichshafen im Sommer 2026 starten, seht ihr hier gesammelt:
- Freebird
- Corendon
- Wizz Air
- Easyjet
- Condor
- Avantiair
