Diese Urlaubsziele werden vom Flughafen Friedrichshafen 2025 direkt angeflogen

Wer 2025 vom Allgäu und Bodensee aus in den Urlaub fliegen will, erwägt vielleicht, einen Flug vom Flughafen Friedrichshafen aus zu nehmen. Tatsächlich bietet der Bodensee-Airport in seinem Sommerflugplan 2025 so einige Urlaubsziele an. Doch welche Urlaubsziele werden direkt angeflogen? Welche Zielflughäfen gibt es ab Friedrichshafen? Und welche Airlines fliegen ab Friedrichshafen? Alles dazu hier:

Bodensee-Airport: Diese Urlaubsziele gibt es per Direktflug von Friedrichshafen

Der Flughafen Bodensee-Airport Friedrichshafen fliegt 2025 diese Urlaubsziele direkt an:

Antalya in der Türkei

Belgrad in Serbien

Bukarest in Rumänien

Calvi auf Korsika in Frankreich

Elba in Italien

Heringsdorf auf Usedom

Heraklion auf Kreta in Griechenland

Hurghada in Ägypten

London in Großbritannien

Palma de Mallorca in Spanien

Preveza auf Lefkas in Griechenland

Rhodos in Griechenland

Skopje in Mazedonien

Zypern

Vom Bodensee-Airport Friedrichshafen nach Antalya (AYT) in der Türkei

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Antalya in der Türkei gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 2. Juni 2025 bis zum 30. Juni 2025 jeweils am Montag mit der Airline Corendon. Abflug: 18:00 Uhr. Ankunft: 22:05 Uhr.

Am 22. April 2025, Dienstag , mit der Airline Freebird. Abflug: 17:50 Uhr. Ankunft: 22:15 Uhr.

Vom 13. Mai 2025 bis zum 25. November 2025 jeweils am Dienstag mit der Airline Freebird. Abflug: 17:50 Uhr. Ankunft: 22:15 Uhr.

Vom 16. April 2025 bis zum 29. Oktober 2025 jeweils am Mittwoch mit der Airline Corendon. Abflug: 17:45 Uhr. Ankunft: 21:45 Uhr.

Vom 6. Juni 2025 bis zum 27. Juni 2025 jeweils am Freitag mit der Airline Corendon. Abflug: 18:30 Uhr. Ankunft: 22:35 Uhr.

Vom 5. April 2025 bis zum 8. November 2025 jeweils am Samstag mit der Airline Freebird. Abflug: 10:30 Uhr. Ankunft: 14:55 Uhr.

Vom 13. April 2025 bis zum 2. November 2025 jeweils am Sonntag mit der Airline Corendon. Abflug: 17:45 Uhr. Ankunft: 21:45 Uhr.

Icon Vergrößern Der vorläufige Sommerflugplan am Flughafen Freidrichshafen steht. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle Icon Schließen Schließen Der vorläufige Sommerflugplan am Flughafen Freidrichshafen steht. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Wann kann man vom Bodensee-Airport Friedrichshafen nach Belgrad fliegen?

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Belgrad in Serbien gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 2. Juni 2025 bis zum 24. Oktober 2025 jeweils am Montag , Mittwoch und Freitag mit der Airline Wizz Air. Abflug je: 18:35 Uhr. Ankunft je: 20:15 Uhr.

Belgrad ist eines von vier Urlaubszielen, die 2025 neu im Flugplan des Bodensee-Airports ist. Die anderen sind Bukarest, Usedom und Elba. Wobei Elba schon in der Vergangenheit Reiseziel vom Flughafen Friedrichshafen aus war und nun wieder in den Sommerflugplan 2025 zurückkehrt.

Diese Flüge gehen 2025 vom Flughafen Friedrichshafen direkt nach Bukarest

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Bukarest in Rumänien gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 5. August 2025 bis zum 21. Oktober 2025 jeweils am Dienstag mit der Airline Wizz Air. Abflug: 07:25 Uhr. Ankunft: 10:40 Uhr.

Vom 2. August 2025 bis zum 25. Oktober 2025 jeweils am Donnerstag und Samstag mit der Airline Wizz Air. Abflug je: 13:55 Uhr. Ankunft je: 17:10 Uhr.

Vom Bodensee-Airport Friedrichshafen direkt nach Calvi (CLY) auf Korsika in Frankreich

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Calvi auf Korsika in Frankreich gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 27. April 2025 bis zum 19. Oktober 2025 jeweils am Sonntag mit der Airline Avantiair. Abflug: 07:30 Uhr. Ankunft: 08:55 Uhr.

Welche Flüge gehen vom Bodensee-Airport Friedrichshafen direkt nach Elba (EBA) in Italien?

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Elba in Italien gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 2. Mai 2025 bis zum 10. Oktober 2025 jeweils am Freitag mit der Airline Aviation. Abflug: 07:30 Uhr. Ankunft: 08:55 Uhr.

Vom Flughafen Friedrichshafen direkt nach Heringsdorf (HDF) auf Usedom

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Heringsdorf auf Usedom gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 3. Mai 2025 bis zum 11. Oktober 2025 jeweils am Samstag mit der Airline Aviation. Abflug: 08:00 Uhr. Ankunft: 09:45 Uhr.

Auch Usedom ist als Urlaubsziel vom Flughafen Friedrichshafen aus seit 2025 neu.

Icon Vergrößern Auch nach Usedom kommt man inzwischen vom Flughafen Friedrichshafen aus. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer Icon Schließen Schließen Auch nach Usedom kommt man inzwischen vom Flughafen Friedrichshafen aus. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Diese Flüge gibt es von Friedrichshafen direkt nach Heraklion (HER) auf Kreta in Griechenland

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Heraklion auf Kreta in Griechenland gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 5. Mai 2025 bis zum 27. Oktober 2025 jeweils am Montag mit der Airline Condor. Abflug: 19:10 Uhr. Ankunft: 23:00 Uhr.

Vom 30. April 2025 bis zum 29. Oktober 2025 jeweils am Mittwoch mit der Airline Condor. Abflug: 19:50 Uhr. Ankunft: 23:40 Uhr.

Vom 2. Mai 2025 bis zum 31. Oktober 2025 jeweils am Freitag mit der Airline Condor. Abflug: 09:55 Uhr. Ankunft: 13:45 Uhr.

Vom 7. Juni 2025 bis zum 28. Juni 2025 jeweils am Samstag mit der Airline Aegean Airlines. Abflug: 18:25 Uhr. Ankunft: 22:10 Uhr.

Vom Bodensee-Airport direkt nach Hurghada (HRG) in Ägypten

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Hurghada in Ägypten gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 4. April 2025 bis zum 25. April 2025 jeweils am Freitag mit der Airline Corendon. Abflug: 10:35 Uhr. Ankunft: 14:45 Uhr.

Wann kann man vom Flughafen Friedrichshafen direkt nach London fliegen?

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach London in Großbritannien gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 5. April 2025 bis zum 26. April 2025 jeweils am Samstag mit der Airline Easyjet. Abflug: 14:00 Uhr. Ankunft: 14:45 Uhr.

Vom Bodensee-Airport Friedrichshafen direkt nach Palma de Mallorca (PMI) in Spanien

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Palma de Mallorca in Spanien gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 7. Mai 2025 bis zum 22. Oktober 2025 jeweils am Mittwoch mit der Airline Condor. Abflug: 21:45 Uhr. Ankunft: 23:30 Uhr.

Vom 29. Mai 2025 bis zum 30. Oktober 2025 jeweils am Donnerstag mit der Airline Albastar. Abflug: 11:50 Uhr. Ankunft: 13:50 Uhr.

Vom 2. Mai 2025 bis zum 17. Oktober 2025 jeweils am Freitag mit der Airline Condor. Abflug: 21:10 Uhr. Ankunft: 23:05 Uhr.

Vom 4. Mai 2025 bis zum 26. Oktober 2025 jeweils am Sonntag mit der Airline Condor. Abflug: 21:45 Uhr. Ankunft: 23:40 Uhr.

Vom Flughafen Friedrichshafen direkt nach Preveza auf Lefkas in Griechenland fliegen

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Preveza auf Lefkas in Griechenland gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 10. Mai 2025 bis zum 11. Oktober 2025 jeweils am Samstag mit der Airline Avantiair. Abflug: 07:00 Uhr. Ankunft: 10:40 Uhr.

Flüge vom Bodensee-Airport Friedrichshafen direkt nach Rhodos (RHO) in Griechenland

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Rhodos in Griechenland gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 9. Juni 2025 bis zum 13. Oktober 2025 jeweils am Montag mit der Airline Aegean Airlines. Abflug: 10:45 Uhr. Ankunft: 14:30 Uhr.

Am 20. Oktober 2025, Montag , mit der Airline Aegean Airlines. Abflug: 18:15 Uhr. Ankunft: 22:00 Uhr.

Am 29. Mai 2025, Donnerstag , mit der Airline Aegean Airlines. Abflug: 11:00 Uhr. Ankunft: 14:45 Uhr.

Vom 5. Juni 2025 bis zum 12. Juni 2025 jeweils am Donnerstag mit der Airline Aegean Airlines. Abflug: 13:15 Uhr. Ankunft: 17:00 Uhr.

Am 31. Juli 2025, Donnerstag , mit der Airline Aegean Airlines. Abflug: 00:00 Uhr. Ankunft: 03:45 Uhr.

Vom 7. August 2025 bis zum 18. September 2025 jeweils am Donnerstag mit der Airline Aegean Airlines. Abflug: 20:30 Uhr. Ankunft: 23:15 Uhr.

Wann gehen Flieger von Friedrichshafen direkt nach Skopje in Mazedonien

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Skopje in Mazedonien gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Vom 1. April 2025 bis zum 25. Oktober 2025 jeweils am Dienstag und Samstag mit der Airline Wizz Air. Abflug: 09:05 Uhr. Ankunft: 11:05 Uhr.

Vom 3. April 2025 bis zum 23. Oktober 2025 jeweils am Donnerstag mit der Airline Wizz Air. Abflug: 09:05 Uhr. Ankunft: 11:05 Uhr.

Vom Bodensee-Airport Friedrichshafen direkt nach Zypern (PFO)

Direktflüge vom Flughafen Friedrichshafen nach Zypern gibt es 2025 zu diesen Zeiten:

Am 1. April 2025, Dienstag, mit der Airline Sundair. Abflug: 09:00 Uhr. Ankunft: 13:20 Uhr.

Sommerflugplan vom Flughafen Bodensee-Airport Friedrichshafen noch nicht endgültig

Der Sommerflugplan ist laut dem Flughafen Friedrichshafen noch nicht endgültig abgeschlossen. Weitere Ziele können in Kürze folgen, heißt es seitens des Bodensee-Airports. Kurzfristige Flugstreichungen und Fluganpassungen sind demnach möglich, genau wie kurzfristige Änderungen der Flugpläne. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Flughafen Bodensee-Airport: Welche Airlines fliegen ab Friedrichshafen?

Im Sommerflugplan 2025 starten folgende Airlines vom Flughafen Friedrichshafen:

Aegean Airlines

Albastars

Avantiair

Condor

Corendon

Freebird

Wizz Air

Easyjet

Smartwings

Aviation