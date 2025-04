Urlauber lieben diesen Regionalflughafen im Süden

Im Bundesland Baden-Württemberg liegen drei Verkehrsflughäfen. Neben dem Stuttgarter Flughafen und dem Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist der Flughafen Friedrichshafen der kleinste Airport nach den jährlichen Fluggastzahlen. Allerdings: Der Flughafen Friedrichshafen ist für Reisende aus dem deutschen Bodenseeraum, dem österreichischen Bundesland Vorarlberg und Teilen der Ostschweiz attraktiv. In diesem Übersichtsartikel erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen zum Flughafen Friedrichshafen:

Flughafen Friedrichshafen: Allgemeine Zahlen und Informationen

Der Flughafen Friedrichshafen kann mit einigen interessanten Zahlen aufwarten. Bereits seit mehr als 100 Jahren wird das Gelände für die Luftfahrt genutzt. Die wichtigsten Informationen zum Flughafen Friedrichshafen:

Der Flughafencode lautet FDH.

Südlichster Verkehrsflughafen Deutschlands.

Gegründet 1913 als Betriebs- und Ausbildungsgelände der Zeppelin-Werke.

Ab 1929 fanden erste Linienflüge der Deutschen Lufthansa statt.

Die meisten modernen Verkehrsflugzeuge können in Friedrichshafen starten und landen - darunter Airbus A319, A320, A321 und Boeing 737.

Die Gesamtfläche beträgt 163 Hektar.

Start- und Landebahn: 2356 Meter lang und 45 Meter breit.

Bahnbelag aus sogenanntem Anti-Skid. Dieser ist besonders griffig und soll Reifen und Bremsen schonen.

Höhe 414 Meter über N.N.

Insgesamt wurden rund 1300 Lampen für die Markierung der Flugbetriebsflächen installiert.

Starts und Landungen sind auch bei Sichtweiten von minimal 50 Metern möglich.

Wo liegt der Flughafen Friedrichshafen?

Der Flughafen Friedrichshafen liegt nordöstlich der Stadt auf den Gemarkungen von Friedrichshafen und der Gemeinde Meckenbeuren. Durch die Lage am Bodensee reicht der Einzugsbereich des Flughafens deutlich über Deutschland hinaus. Auch Passagiere aus Vorarlberg in Österreich und aus der Ostschweiz nutzen den Flughafen. Besonders wichtig für Fluggäste aus der Schweiz ist dabei die Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn. An den Flughafen grenzt das Gelände der Messe Friedrichshafen.

Zuletzt nutzten rund 314.000 Passagiere den Flughafen Friedrichshafen am Bodensee.

Passagierzahlen am Flughafen Friedrichshafen

Rund 314.000 Fluggäste nutzten den Flughafen im Jahr 2023 für Reisen von und nach Friedrichshafen. Gegenüber den Vorjahreszahlen ist das ein Rückgang von 6,8 %.

Welche Flugziele sind vom Flughafen Friedrichshafen aus erreichbar?

Am Flughafen Friedrichshafen starten Flugzeuge im Linienbetrieb vorwiegend zu verschiedenen europäischen Flughäfen. Mit einem Flugziel in der Türkei ist allerdings auch eine asiatische Destination im aktuellen Flugplan vertreten. Außerdem ging es im Sommer auch nach Hurghada. Ab Ende Oktober gilt der Winterflugplan. Dieser gilt dann bis Ende März.

Diese Fluggesellschaften starten und landen aktuell in Friedrichshafen

Im Sommerflugplan 2024 landeten und starteten folgende Airlines vom und am Flughafen Friedrichshafen:

Aegean

Albastars

Avantiair

Condor

Corendon

Freebird

Marabu

Smartwings

Wizz

Wie erreiche ich den Flughafen Friedrichshafen?

Anreise mit dem Auto

Die Anreise mit dem Auto nach Friedrichshafen ist am einfachsten über die B31 möglich. Der Flughafen selbst ist dann über die B30 erreichbar. Ab Friedrichshafen ist der Flughafen ausgeschildert. Mit einem Navigationsgerät sollen Anreisende am besten diese Adresse nutzen:

Bodensee-Airport Friedrichshafen, Am Flugplatz 64, 88046 Friedrichshafen

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Stadt Friedrichshafen kann mit Bus, Bahn und der Fähre erreicht werden. Teils mehrmals stündlich fährt die Bodensee-Oberschwabenbahn RB91 zudem den Haltepunkt Friedrichshafen Flughafen an.

Parken am Flughafen Friedrichshafen

Insgesamt gibt es am Flughafen Friedrichshafen fünf Parkplätze. Eine Tarifübersicht für die Parkplätze findet ihr unter diesem Link.

Die Parkplätze P1 und P2 bieten Kurz- und Langzeitparken.

Parkplatz P4 ist ausschließlich für Langzeitparker ausgewiesen.

Parkplatz P2 (Kiss & Fly) liegt direkt am Terminal.

Ein sogenannter Allround-Parkplatz ist P7. Dieser liegt gegenüber der Bahnlinie.

Besucherinformationen am Flughafen Friedrichshafen

Besucher haben am Flughafen Friedrichshafen die Möglichkeit für Rundflüge. Neben den bekannten Zeppelinen gibt es auch Rundflüge mit Hubschraubern und Flugzeugen, die am Bodensee-Airport starten und landen. Interessierte können auch an einer Flughafen-Tour teilnehmen oder die Besucherterrasse besuchen. Direkt am Flughafen liegt zudem auch ein Hotel und das Dornier-Museum.