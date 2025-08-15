Quer durchs schöne Oberschwaben: Das ist einer der schönsten Radwege zum Bodensee

Einer der schönsten Radwege in Süddeutschland ist der Donau-Bodensee-Radweg, der gleich zwei bekannte Radwege miteinander verbindet - den Donau-Radweg und den Bodensee-Radweg.

Erstmals beschildert wurde der Donau-Bodensee-Radweg im Jahr 1977 - seither wurde die Route jedoch mehrmals geändert. Er folgt in weiten Teilen der Oberschwäbischen Barockstraße, verläuft jedoch auf ruhigeren und abgelegeneren Straßen und Wegen. Seit 2015 ist der Donau-Bodensee-Radweg vom ADFC als Qualitätsroute ausgezeichnet. Die Route ist in insgesamt vier Etappen unterteilt.

Infos und Zahlen um Donau-Bodensee-Radweg

Start: Ulm/Donau

Ziel: Kressbronn/Bodensee

Gesamtlänge: 156 Kilometer

Etappen: 4

Höhenmeter: 984 Meter

Folgt in weiten Teilen entlang der Oberschwäbischen Barockstraße

Verbindung zwischen Donau-Radweg und Bodensee-Radweg

ADFC Qualitätsroute

Unterkünfte entlang der Route vorhanden

Durchgehend ausgeschildert (weiße Radfahrerfigur auf blauem Hintergrund)

Charakter laut ADFC: teilweise hügelig

Das sind die Etappen des Donau-Bodensee-Radwegs

Der Donau-Bodensee-Radweg ist in insgesamt vier Etappen unterteilt, wobei die längste rund 47 Kilometer beträgt. Neben asphaltierten Straßen folgt der Weg auch Feldwegen. Unterwegs gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten, um einzukehren. Das sind die Etappen im Einzelnen:

Ulm nach Biberach (47 Kilometer) Biberach nach Bad Waldsee (31 Kilometer) Bad Waldsee nach Wangen im Allgäu (45 Kilometer) Wangen im Allgäu nach Kressbronn am Bodensee (33 Kilometer)

Donau-Bodensee-Radweg: 1. Etappe von Ulm nach Biberach

Die erste Etappe beginnt auf dem Donauradweg vor Ulm an der historischen Stadtmauer. Von hier geht es zunächst auf dem Donauradweg nach Gögglingen in Richtung Donaustetten, wo sich der Donau-Bodensee-Radweg vom Donau-Radweg trennt. Über Dellmensingen, Achstetten, Laupheim, Schemmerberg und Warthausen geht es bis nach Biberach. Insgesamt zählt die erste Etappe rund 47 Kilometer.

Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten auf dem ersten Abschnitt des Donau-Bodensee-Radweges sind:

Ulmer Altstadt

Ulmer Münster

Wasserturm Donaustetten

Schloss Erbach

Volkssternwarte Laupheim

Altstadt Biberach

Etappe 2 des Donau-Bodensee-Radwegs von Biberach nach Bad Waldsee

Mit rund 31 Kilometern ist die zweite Etappe des Radweges deutlich kürzer als die Auftaktetappe. Von Biberach geht es über Ummendorf, nach Eberhardzell, Ostenhofen, Haisterkirch bis nach Bad Waldsee. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke zählen:

Schloss Ummendorf

Schloss Horn

Johanneskirche

Altstadt Bad Waldsee mit Stadt- und Schlosssee

Das ist die 3. Etappe des Donau-Bodensee-Radweges - Bad Waldsee nach Wangen im Allgäu

Mit 45 Kilometer ist die 3. Teilstrecke des Fernradweges wieder etwas länger. Sie beginnt in Bad Waldsee und führt über Gwigg, Bergatreute, Wolfegg, Kißlegg, Sommersried bis nach Wangen im Allgäu. Dabei passiert die Route auch die Autobahn A 96. Die Topsehenswürdigkeiten auf dieser Etappe sind:

Schloss Wolfegg

Bauernhaus-Museum Wolfegg

Automobilmuseum Wolfegg

Neues und Altes Schloss in Kißlegg

Heiliger Stein in Kißlegg

Altstadt Wangen

Fidelisbäck (eine der ältesten Bäckereien Deutschlands)

Schlussteil: Das ist die 4. Etappe des Donau-Bodensee-Radweges

Von Wangen im Allgäu geht es am letzten Tag über Schomburg, Neukirch, Langnau bis nach Kressbronn am Bodensee. Die Gesamtlänge der letzten Etappe beträgt 33 Kilometer. Am Ende der letzten Etappe wartet dann der Bodensee-Radweg mit einer Gesamtstrecke von rund 260 Kilometern.

Sehenswürdigkeiten entlang der 4. Etappe sind:

Dorfkirche Neukirch

Hexenhäusle Neukirch

Altstadt Kressbronn

Strandbad Kressbronn und weitere

Weitere Informationen zur Route mit Tourenkarte, Übernachtungsmöglichkeiten und weiteren Beschreibungen gibt es auf der Seite des ADFC unter diesem Link.