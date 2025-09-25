Einfach malerisch! Das sind die fünf gemütlichsten Altstädte in Baden-Württemberg und Bayern

Entspannt durch romantische Gassen schlendern, eine Kulisse aus schönen Fachwerkhäusern genießen und einen Kaffee auf einem historischen Marktplatz trinken: Das alles und noch viel mehr bieten Altstädte in Baden-Württemberg und Bayern.

Doch eine Sache stört das gemütliche Flair oft ein wenig: Menschenmassen. Viele überregional bekannte Altstädte ziehen viele Touristen an. Im September 2025 wurde in Berlin Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) als „Deutschlands schönste Kleinstadt“ gekürt – zumindest laut Community des Travelbook Awards 2025.

Die Top 5 der Altstadt-Geheimtipps

Wir haben deshalb fünf Geheimtipps für Altstädte in der Region zusammengestellt, die einen Besuch wert, aber nicht überlaufen sind.

Altstadt-Geheimtipp 1: Biberach an der Riß in Baden-Württemberg

Biberach an der Riß bietet einen der schönsten Marktplätze Süddeutschlands und blickt auf über 800 Jahre Stadtgeschichte zurück. Cafés, Restaurants und Kneipen säumen den überschaubaren Stadtkern, der mit seinen Fachwerkhäusern ein absoluter Hingucker ist.

Die Stadt liegt etwa 40 Kilometer südlich von Ulm und ist Teil der Oberschwäbischen Barockstraße. Nicht weit entfernt von Biberach liegt zudem die oberschwäbische Altstadt Ravensburg und einer der größten Seen in Baden-Württemberg.

Altstadt-Geheimtipp 2: Dinkelsbühl in Bayern

Dinkelsbühl in Mittelfranken ist überregional eher für das beliebte Metal-Festival "Summer Breeze" als die Altstadt bekannt. Doch die von Patrizierhäusern geprägte mittelalterliche Stadt mit ihren bunten Fachwerkhäusern ist auch für Nicht-Musik-Fans einen Abstecher wert. Im Winter lohnt vor allem der örtliche Weihnachtsmarkt.

Viele der erhaltenen oder restaurierten Gebäude stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Kulinarisch geht es in Dinkelsbühl traditionell fränkisch mit deftigen Speisen und selbst gebrautem Bier zu. Ein weiteres Highlight im Sommer: Das Wörnitzstrandbad, eines der letzten Flussbäder in Bayern - und perfekt zur Abkühlung.

Altstadt-Geheimtipp 3: Meersburg in Baden-Württemberg

Die Altstadt von Meersburg ist schon deshalb besonders, weil sie sich direkt am Ufer von Deutschlands größtem See - dem Bodensee - befindet, und liegt zwischen Überlingen und Friedrichshafen. Über Meersburg thronen gleich zwei Schlösser, die gesamte Altstadt steht unter Denkmalschutz. Bekannte Sehenswürdigkeiten sind das Rote Haus oder das Erkerhaus Zum Bären.

Die namensgebende Meersburg gilt zudem als die älteste bewohnte Burg Deutschlands. Während die Stadt umgeben von Weinbergen im Sommer viele Übernachtungsgäste hat, geht es in den kalten Monaten gemütlicher zu. Weitere Tipps für Ausflüge und Aktivitäten im Winterurlaub rund um den Bodensee lest ihr hier.

Altstadt-Geheimtipp 4: Nördlingen in Bayern

Direkt an der Romantischen Straße, einer der ältesten Ferienstraßen Deutschlands, liegt das von einer komplett begehbaren Stadtmauer umgebene Nördlingen. Noch heute gibt es dort einen Wächterruf, der jeden Tag durch die Gassen schallt. Im Zentrum der Stadt steht die imposante St. Georgskirche.

Rund um den Marktplatz stehen mittelalterliche Gebäude und Fachwerkhäuser, darunter das historische Rathaus mit Giebeldach und Türmchen. Abgesehen von der gemütlichen Altstadt ist Nördlingen auch ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren.

Altstadt-Geheimtipp 5: Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg

Schwäbisch Hall ist eine Altstadt, die ihrem Namen gerecht wird: Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie bereits im Jahr 1156. Mehrere bekannte Gebäude prägen das mittelalterlich-barocke Stadtbild, darunter das Zeughaus, die Stadtpfarrkirche St. Michael und das barocke Rathaus.

Die teils erhaltene Stadtmauer, viele Türme, Treppenanlagen, Holzbrücken und mittelalterliche Gassen runden den historischen Charme der Stadt ab. Schwäbisch Hall liegt rund 40 Kilometer östlich von Heilbronn und damit im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs.