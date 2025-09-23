Ein Juwel! Das ist eine der schönsten Altstädte in Baden-Württemberg

Es müssen nicht immer Heidelberg, Freiburg, Heilbronn oder Stuttgart sein. Obwohl diese Städte mit Sicherheit zu den schönsten in Baden-Württemberg gehören, gibt es im „Ländle“ noch andere einfach bezaubernde Altstädte: Eine davon ist die Altstadt von Schwäbisch Hall. Wir verraten, warum Schwäbisch Hall eine der schönsten Städte in Baden-Württemberg ist.

Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg: Das ist typisch und dafür ist die Stadt bekannt

Schwäbisch Hall ist ursprünglich eine alte Salzsiederstadt. Salz war ein wichtiges wirtschaftliches Standbein der Stadt. Früher, im Mittelalter, hieß Schwäbisch Hall nur Hall. Das Attribut „Schwäbisch“ kam erst 1934 hinzu, obwohl die Stadt in Franken und nicht in Schwaben liegt. Heute ist Schwäbisch Hall der wichtigste regionale Wirtschaftsstandort zwischen Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg. Bekannt ist die Stadt neben den Salzsiedern für die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die Freilichtspiele auf der großen Treppe der Kirche St. Michael, den nach ihr benannten Heller, die Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns und natürlich für die wunderschöne Altstadt.

Die Altstadt der etwa 41.000 Einwohner großen Stadt ist geprägt von mittelalterlichen Gassen, eindrucksvollen Fachwerkhäusern, romantischen Brücken, märchenhaften Türmen und prächtigen Renaissance- und Barock-Gebäuden. In der historischen Altstadt finden mehrmals pro Woche öffentliche Stadtführungen statt. Man kann die Stadt jedoch auch auf eigene Faust erkunden. Das sind die schönsten Sehenswürdigkeiten in Schwäbisch Hall:

Die Comburg in Schwäbisch Hall, auch Großcomburg genannt, ist eigentlich keine Burg, sondern ein ehemaliges Kloster der Benediktiner. Dennoch: Die gesamte Klosteranlage wird von einer Ringmauer mit Wehrtürmen aus dem 16. Jahrhundert umschlossen, die der Gesamtanlage einen wehrhaften, burgartigen Charakter verleiht. Besonderheiten sind der schlichte romanische Kreuzgang, die Michaelskapelle, die „Alte Dekanei“ und der Kaisersaal mit seinen romanischen Arkadenfenstern.

Das Kloster Großcomburg in Schwäbisch Hall. Foto: IMAGO / imagebroker

Der Historische Markplatz von Schwäbisch Hall

Der Marktplatz der Stadt wird umrahmt von prächtigen, farbenfrohen Fachwerk-, Renaissance- und Barock-Gebäuden. Das im Stil eines barocken Adelspalais erbaute Rathaus erhebt sich gegenüber der romanisch-gotischen Kirche St. Michael. Der Platz lädt ein zum Verweilen, Kaffee trinken und Staunen. Immer wieder ist hier jedoch auch etwas geboten.

Der Marktplatz mit dem barockem Rathaus in Schwäbisch Hall. Foto: IMAGO / Peter Seyfferth

Die Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall

Die Pfarrkirche St. Michael ist mit ihrem majestätischen Kirchenschiff und dem imposanten Altar zwar schon so eine Sehenswürdigkeit der Stadt, doch das Highlight ist die gewaltige Freitreppe der Kirche. Die wird nämlich als Freilichtbühne genutzt, auf der immer wieder Freilichtspiele stattfinden. Hier das Programm für Sommer 2025.

St. Michael mit großer Freitreppe bei Abenddämmerung in Schwäbisch Hall. Foto: IMAGO / imagebroker

Die Fachwerkhäuser am Hafenmarkt

Teils direkt am Fluss Kocher, der durch die Stadt fließt, liegen die faszinierendsten Fachwerkhäuser. Tatsächlich finden sich jedoch in der gesamten Altstadt zahlreiche schön restaurierte Fachwerkhäuschen, die Schwäbisch Hall den besonderen Flair verleihen.

Fachwerkhäuser gibt es in Schwäbisch Hall viele. Foto: IMAGO / imagebroker

Die Henkersbrücke in Schwäbisch Hall

Einer der Orte, die man in Schwäbisch Hall definitiv besuchen sollte, ist die Henkersbrücke. Die früher aus Holz und heute aus Stein gebaute Brücke bietet einen einzigartigen Blick auf die Stadt. Auf der Henkersbrücke befindet sich zudem das ehemalige Henkerhaus.

Henkersbrücke in Schwäbisch Hall Foto: IMAGO / imagebroker

Das Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall umfasst 70 historische, originalgetreue Gebäude aus verschiedenen Ortschaften der Region Württembergisch-Franken. Hier kann man in die Welt unserer Vorfahren eintauchen und den Alltag der Menschen früherer Zeiten kennenlernen.

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall. Foto: IMAGO / imagebroker

Die Johanniterhalle in Schwäbisch Hall

In der ehemaligen Johanniterkirche in Schwäbisch Hall befindet sich heute ein Museum für mittelalterliche Kunst. Wer Gemälde liebt, kann hier viele wunderbare Werke alter Meister begutachten.

Die Johanniterkirche neben einer Anordnung schöner Fachwerkhäuser. Foto: IMAGO / Zoonar

Das Hällisch-Fränkische Museum

Das Hällisch-Fränkische Museum liegt in der Altstadt von Schwäbisch Hall und ist in sieben historischen Gebäuden untergebracht. In einem Rundgang kann die Geschichte der Salzstadt Hall und der Region von den Anfängen über die Zeit als Reichsstadt bis in die Gegenwart nachvollzogen werden.

Vertäfelung der Synagoge aus Unterlimpurg im Hällisch-Fränkischen Museum in Schwäbisch Hall. Foto: IMAGO / imagebroker