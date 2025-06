Das sind die fünf größten Seen in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg besitzt neben Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen auch eine große Zahl an Seen. Egal, ob man schwimmen gehen möchte oder einen Spaziergang am Ufer plant - der Südwesten hat einige schöne und große Gewässer zu bieten.

Wenn es um Seen in Baden-Württemberg geht, denkt man zuallererst an den Bodensee. Dass er als größter See Deutschlands auch das Baden-Württemberg-Ranking anführt, ist naheliegend. Doch welche großen Seen gibt es noch?

Platz 1: Das ist der größte See Baden-Württembergs

Unangefochtener Spitzenreiter ist der Bodensee mit einer Größe von 536 Quadratkilometern. Teile des Sees gehören zu Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf deutscher Seite grenzen unter anderem die Gemeinden Friedrichshafen, Konstanz, Meersburg, Radolfzell und Überlingen an das Ufer des Bodensees.

Die baden-württembergische Insel Mainau im Bodensee. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ZB/euroluftbild.de | euroluftbild.de/Erich Meyer

Der 63 Kilometer lange und 14 Kilometer breite Bodensee erreicht eine maximale Tiefe von etwa 251 Metern und zieht Urlauber und Ausflügler aus ganz Europa an. Welche Ausflugsziele und Aktivitäten es rund um den Bodensee im Winter gibt, lest ihr hier.

Platz 2: Zweitgrößter See Baden-Württembergs liegt im Schwarzwald

Auf dem zweiten Platz der größten Seen in Baden-Württemberg befindet sich der Schluchsee. Der Stausee bei St. Blasien im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald besitzt eine Fläche von 5,14 Quadratkilometern - und passt damit etwa hundertmal in den Bodensee.

Der Schluchsee ist ein beliebtes Ausflugsziel im Schwarzwald. Foto: IMAGO / imagebroker

Die durchschnittliche Tiefe des Schluchsees, der in der gleichnamigen Gemeinde liegt, beträgt 22,1 Meter. Im Sommer ist er vor allem bei Seglern und Badegästen beliebt, viele Touristen kommen aus der Schweiz. Durch seine Lage auf 930 Metern bleibt das Wasser des Schluchsees auch im Sommer vergleichsweise kühl. Der Rundwanderweg um den See ist etwa 18 Kilometer lang.

Platz 3: Der drittgrößte See Baden-Württembergs befindet sich in der Nähe des Allgäus

Nahe dem Allgäu ist der drittgrößte See Baden-Württembergs zu finden: Der Federsee bei Bad Buchau im Landkreis Biberach mit einer Fläche von 1,39 Quadratkilometern liegt inmitten des größten Moorgebietes in Südwestdeutschland. Er ist Teil des großen Natur- und Vogelschutzreservats Federseeried. Die maximale Tiefe des Sees beträgt 3,2 Meter.

Überregional bekannt: Der Federseesteg in Bad Buchau. Foto: IMAGO/Michael Naegele

Der Federsee zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen rund um Ravensburg. Ganz in der Nähe befindet sich der Wackelwald, der ebenfalls einen Besuch wert ist.

Platz 4: Der viertgrößte See Baden-Württembergs ist Deutschlands größter Baggersee

Der Goldkanal ist der einzige Baggersee im Ranking und gilt mit einer Fläche von 1,34 Quadratkilometern als der größte in Deutschland. Der See im Landkreis Rastatt wurde in den 1930er-Jahren ausgebaggert, mündet in den Rhein und ist maximal 43 Meter tief.

Diese kleine Insel liegt inmitten des Baggersees Goldkanal bei Rastatt. Foto: IMAGO / Peter Sandbiller

Neben seiner Funktion als Kiesgrube entwickelte er sich zu einem überregional bekannten Ausflugsziel für Segler, Schwimmer, Angler und Kanufahrer.

Platz 5: Im Schwarzwald ist der fünftgrößte See in Baden-Württemberg

Der Titisee auf rund 845 Metern Höhe im südlichen Schwarzwald fällt besonders wegen seines kuriosen Namens auf. Woher die Bezeichnung stammt, ist unklar. Eine Vermutung ist, dass sich der Name vom alemannischen Wort Teti ableitet, was so viel wie Kleinkind bedeutet.

Der Titisee im Schwarzwald an einem sonnigen Wintertag. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Der 1,07 Quadratkilometer große See mit einer durchschnittlichen Tiefe von etwa 20 Metern liegt unweit des Schluchsees und nahe dem höchsten Berg in Baden-Württemberg, dem Feldberg. Überregional bekannt ist die Gemeinde Titisee-Neustadt für ihren Skisprung-Weltcup.