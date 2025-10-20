Von der Elbe bis zum Bodensee: Diese Straße ist berühmt

In Deutschland gibt es zahlreiche Themen- und Ferienstraßen, auf denen man Land und Leute besser kennenlernen kann. So auch bei der Fachwerkstraße, die durch acht Bundesländer bis zum Bodensee verläuft. Die Städte entlang der Route sind dabei durch einen typisch deutschen Baustil miteinander verbunden.

Fachwerkhäuser - Unverwechselbarer Baustil in Deutschland

Fachwerkhäuser sind durch ihren rustikalen Stil unverwechselbar. Auf der Fachwerkstraße kann man quer durch Deutschland auf Spurensuche gehen. Die knapp 3900 Kilometer lange Strecke zieht sich durch die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern und schließlich Baden-Württemberg, wo die Straße am Bodensee endet.

„Fachwerk verbindet“ - So lange gibt es schon die Fachwerkstraße

Die Fachwerkstraße wurde unter dem Motto „Fachwerk verbindet“ im Jahr 1990 ins Leben gerufen. Mittlerweile soll die Ferienstraße über 100 Städte umfassen. Die einzelnen Etappen kann man mit dem Fahrrad, Motorrad und dem Wohnmobil befahren. Tourenvorschläge gibt es auf der Webseite der Deutschen Fachwerkstraße. Neben den titelgebenden Fachwerkhäusern kann man entlang der Straße auch Denkmäler, Landschaften und geschichtsträchtige Orte erkunden.

Alle Infos zur Fachwerkstraße auf einen Blick: Gründung: 1990

Länge: 3900 Kilometer

Länge Streckenabschnitt Neckar - Schwarzwald - Bodensee: 798 Kilometer

Die Ferienstraße besteht aus acht Teilstrecken die von der Elbe über die Oberlausitz in Sachsen bis zum Bodensee führt. Dabei verbindet sie deutschlandweit Fachwerkstädte, die der ARGE Deutsche Fachwerkstädte e. V. angehören.

Durch folgende Bundesländer verläuft die Fachwerkstraße: Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg

Zweck der Straße ist es, den Fachwerkstil weltweit bekannt zu machen und den regionalen Tourismus zu fördern.

Deutsche Fachwerkstraße endet in dieser malerischen Stadt am Bodensee

Der Streckenabschnitt durch Baden-Württemberg ist rund 798 Kilometer lang und verläuft durch das Neckartal, den Schwarzwald und die Bodenseeregion. Entlang der Route kann man insgesamt 31 Fachwerkstädte besuchen. Darunter Eberbach, Biberach an der Riß und Pfulllendorf. Dabei lernt man auch die verschiedenen süddeutschen Fachwerkstile kennen, vom alemannischen bis zum fränkischen Stil. Die ältesten Häuser findet man im Neckarraum oder in Biberach an der Riß in Oberschwaben. Die Strecke endet in Meersburg am Bodensee.

Sehenswürdigkeiten der Fachwerkstädte in Baden-Württemberg

In Meersburg findet man vor allem im historischen Stadtkern Fachwerkhäuser in allen Formen. Die Gebäude stammen dabei aus dem 16., 17. oder 18. Jahrhundert.

Icon vergrößern Im historischen Stadtkern von Meersburg findet man zahlreiche Fachwerkhäuser, wie hier auf dem Bild in der Kirchstraße. Die Häuser stammen aus dem 16, 17. und 18. Jahrhundert. Foto: imago/imagebroker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im historischen Stadtkern von Meersburg findet man zahlreiche Fachwerkhäuser, wie hier auf dem Bild in der Kirchstraße. Die Häuser stammen aus dem 16, 17. und 18. Jahrhundert. Foto: imago/imagebroker

In Biberach an der Riß ist eines der ältesten Fachwerkhäuser zu finden. Es steht in der Zeughausgasse 4 und wurde vermutlich im Jahr 1318 erbaut. Es handelt sich dabei um ein Kleinbürgerhaus, ein sogenanntes „Rauchhaus“. Der Name stammt aus einer Zeit, zu der die Menschen noch mit offenem Feuer gekocht und geheizt haben. Der Rauch zog dann durch das ganze Haus, bis er durch das sogenannte Eulenloch entwich.

Icon vergrößern Das Alte Haus in Pfullendorf zählt zu den ältesten Fachwerkhäusern entlang der deutschen Fachwerkstraße. es wurde vermutlich im Jahr 1317 erbaut. Foto: IMAGO/Zoonar Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Alte Haus in Pfullendorf zählt zu den ältesten Fachwerkhäusern entlang der deutschen Fachwerkstraße. es wurde vermutlich im Jahr 1317 erbaut. Foto: IMAGO/Zoonar

Auch in Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen steht eines der ältesten Fachwerkhäuser. In der historischen Altstadt steht das Alte Haus, das vermutlich um das Jahr 1317 erbaut wurde. Im Herzen des Neckartals liegt die alte Stauferstadt Eberbach, die ebenso Teil der Fachwerkstraße ist. Am Lindenplatz steht das Alte Badhaus, ein Beispiel für den alemannischen Fachwerkstil.

Fachwerk im Ländle: Diese Städte liegen entlang der Fachwerkstraße

Insgesamt 31 baden-württembergische Städte sind Teil der deutschen Fachwerkstraße. Hier ein Überblick:

Ladenburg

Eberbach

Mosbach

Eppingen

Bönnigheim

Besigheim

Bietigheim-Bissingen

Vaihingen an der Enz

Markgröningen

Marbach am Neckar

Backnang

Schorndorf

Waiblingen

Kirchheim unter Teck

Bad Urach

Trochtelfingen

Nehren

Herrenberg

Sindelfingen

Calw

Neubulach

Altensteig

Dornstetten

Schiltach

Haslach

Gengenbach

Sasbachwalden

Blaubeuren

Riedlingen

Biberach an der Riß

Pfullendorf

Meersburg

Durch diese württembergischen Ferienregionen führt die Fachwerkstraße

Da die Fachwerkstraße auch durch die Ferienregionen Odenwald, Schwäbische Alb, Schwarzwald und Bodensee-Oberschwaben führt, gibt es abseits der Fachwerkstädte auch viele Erholungsgebiete, in denen man die Seele baumeln lassen kann. Wie etwa in den abwechslungsreichen Tälern entlang des Neckars, der Riß oder der Donau.