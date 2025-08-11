Erfrischung mitten in der Natur: Die fünf schönsten Badeseen rund um Biberach

Es steht wieder ein heißes Sommerwochenende im Süden Deutschlands bevor. Die Badesaison ist auch in Oberschwaben in vollem Gange. Hier die besten Badeseen rund um Biberach.

Die Schwarzachtalseen

Die Schwarzachtalseen sind fünf künstlich angelegte Seen zwischen Herbertingen und Erbertingen. Einer der Seen wird dabei als Badesee genutzt, ein anderer ist ein reiner Sportsee auf dem Surfen, Bootfahren und Segeln möglich ist. Die Seen sind auch als „Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen“ bekannt.

Am Badesee gibt es neben Umkleiden und Sanitäranlagen auch eine große Liegewiese mit reichlich Schattenplätzen. Auf dem Gelände gibt es außerdem Grillplätze und eine Spielwiese. Für kleine Wasserratten gibt es einen Kinderbereich mit einer Beckentiefe zwischen 50 und 70 Zentimeter. Das Kinderschwimmbecken ist durch einen Steg von dem restlichen Badesee getrennt. Entlang der Seepromenade gibt es außerdem Fitnessparcours, einen Beachvolleyballplatz sowie einen Bolzplatz und eine Tischtennisplatte. Auch Parken ist am See möglich, allerdings nicht kostenlos.

Aktuell finden an den Schwarzachtalseen Sommerkonzerte statt. Das nächste Konzert ist für den 4. Juli angekündigt.

Sinninger Badesee

Der Badesee südlich von Sinningen, einem Gemeindeteil von Kirchberg an der Iller, ist ein knapp 10 Hektar großer Grundwassersee. An einem angrenzenden Minigolfplatz gibt es eine Liegewiese und für Verpflegung sorgen zwei Kioske. Am nördlichen Kiosk gibt es auch Toiletten, zusätzlich stehen auf dem Gelände am See auch Dixie-Klos.

Der See liegt an der Iller in der Nähe der A7 und entstand in den 1970er Jahren. Im Sinninger Badesee sind auch zahlreiche Fischarten zu Hause, darunter Hecht, Karpfen, Barsche oder auch Aale. Auch Tauchen ist im Badesee möglich, allerdings nur an der westlichen Seeseite. Vor Ort gibt es einen Tauchsportverein, die Tauchregeln findet ihr auf der offiziellen Webseite der Stadt Kirchberg an der Iller.

Badesee Ummendorf

Am Rande des Naturschutzgebiets Ummendorfer Ried lädt ein Badesee zur Erholung ein. Der knapp sechs Hektar große See liegt knapp 900 Meter vom Ortszentrum Ummendorf im Landkreis Biberach und ist Teil des Landschaftsschutzgebietes „Oberes Rißtal“. Am östlichen Ufer liegt das Naturbad, das mit Umkleiden, Duschen und einem Kiosk ausgestattet ist.

In den Sommermonaten ist der Badesee Ummendorf von 10 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter kann es allerdings sein, dass das Naturbad tagsüber geschlossen wird. Der Eintritt kostet für Kinder ab sechs Jahre 1,50 Euro, für Erwachsene 3 Euro und für Familien 7 Euro. Zusätzlich werden noch Gebühren für Mietfächer, Sonnenschirme und Liegen fällig.

Baggersee bei Laupheim

Im Rißtal gibt es einen weiteren Badesee. Im Freizeitbereich Rißtal bei Laupheim befindet sich ein Baggersee, an dem sich Ausflügler und Wassersportler vergnügen können. Im See sind neben Baden auch Surfen, Segeln und Tauchen erlaubt. Am östlichen Ufer gibt es eine Liegewiese, einen Parkplatz sowie einen Kiosk und Spielgeräte für die kleinen Badegäste. Das Westufer dagegen hat neben einer Liegewiese auch Kletterpark und einen Biergarten zu bieten.

Olzreuter See

Der Olzreuter See bei Bad Schussenried ist knapp zehn Hektar groß und rund acht Meter tief. Der Badesee liegt etwa 1,8 Kilometer nordöstlich der Bad Schussenrieder Ortsmitte. Am See gibt es ein Freibad mit Toiletten, Duschen und einem Kiosk, der für die Verpflegung der Badegäste sorgt. Auch am Ufer gibt es Spannendes zu entdecken. So befindet sich auf einer Halbinsel im Nordosten die archäologische Ausgrabungsstätte einer prähistorischen Siedlung aus der Zeit von 3000 bis 2500 vor Christus. Die Siedlung gehört zum UNESCO-Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“.

Nicht nur in Oberschwaben kann man sich im Sommer eine Abkühlung gönnen. Am Bodensee gibt es tolle Strandbäder für die ganze Familie. Außerdem haben wir einen Überblick über die beliebtesten Freibäder in Baden-Württemberg zusammengestellt.