In diesem See in Oberschwaben sollten Urlauber nicht baden

Wie kühlt man sich in den heißen Sommermonaten am besten ab? Natürlich mit einem Sprung in einen angenehm kühlen See. Doch im Landkreis Ravensburg wurde 2025 vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg ein See als mangelhaft eingestuft:

Im Metzisweiler Weiher bei Bad Wurzach sollte man nicht baden

Im Metzisweiler Weiher bei Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg wird aktuell vom Baden abgeraten. Laut einer Mitteilung vom 22. Mai 2025, die in der Badegewässerkarte des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg zu finden ist, wurden in aus dem See entnommenen Wasserproben erhöhte mikrobielle Gehalte festgestellt. „Das Badegewässer ist nach offizieller Bewertung durch die EU nach dem Ergebnis der statistischen Auswertung der Daten der zurückliegenden vier Badesaisons als ‚mangelhaft‘ einzustufen. Nach den Vorgaben der Badegewässerverordnung ergeben sich hieraus die Notwendigkeit, ein „Badeverbot“ oder ein „Abraten vom Baden“ auszusprechen“, heißt es da.

Wer trotzdem in Oberschwaben oder im Ländle baden gehen möchte, der findet hier Badeseen in Oberschwaben, die zum Plantschen einladen und die beliebtesten Freibäder in Baden-Württemberg.

Kein Badesee wegen erhöhter mikrobieller Gehalte

Der See, der an der Kastanienstraße bei Bad Wurzach liegt, ist eigentlich als Natursee mit Liegewiese, Toilette, Umzugsmöglichkeiten und Parkgelegenheit eingestuft. Also eigentlich alle Voraussetzungen für einen entspannten Badetag am See. Doch wegen der erhöhten mikrobiellen Gehalte rät das Gesundheitsamt hier vom Baden ab. Erhöhte mikrobielle Gehalte bedeuten, dass die Anzahl von Mikroorganismen über dem normalen oder akzeptablen Niveau liegt. Erhöhte mikrobielle Gehalte in Seen können auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie Schadstoffe, Algenblüten oder ungünstige Wetterbedingungen.

Gesundheitsamt will weitere Proben im Metzisweiler Weiher sammeln

Das Gesundheitsamt will innerhalb der Badesaison weitere Proben entnehmen, sammeln und anschließend bewerten. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen dann auf der Badegewässerkarte zur Verfügung gestellt werden. Eine Neubewertung der Situation soll jedoch unter Berücksichtigung der Daten der Badesaison 2025 erst im Frühjahr 2026 stattfinden. Der Metzisweiler Weiher war auch 2023 und 2024 schon als mangelhaft eingestuft worden.

Auch interessant für Wasserratten: Das sind die besten Strandbäder für Familien am Bodensee und hier findet man zudem die beliebtesten Badeseen in Baden-Württemberg.

Die Badeseen in Baden-Württemberg und ihre Wasserqualität

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Wasserratten: Nahezu alle Badegewässer in Baden-Württemberg haben eine hervorragende Wasserqualität. Das zeigt die aktuelle Badegewässerkarte.

Von den 311 in der Badesaison 2024 regelmäßig kontrollierten Badestellen sind ganze 97 Prozent zum Baden „sehr gut“ oder „gut geeignet“. Nur zwei Badestellen sind mangelhaft bewertet worden. Darunter der Sunthauser See im Schwarzwald-Baar-Kreis und eben der Metzisweiler Weiher.