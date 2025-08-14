Schalt den Fernseher ein: Hier läuft „Mein Lokal, dein Lokal“ am Bodensee!

Fünf Tage, fünf Restaurants und am Ende ein Sieger. Seit 2013 treten in der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel 1 Küchenchefs im kulinarischen Wettstreit gegeneinander an. Im August kommt die Koch-Sendung vom Bodensee! Diese Lokal sind dabei. Aktuell laufen die Sendungen von „Mein Lokal, dein Lokal“ im TV. Wann laufen die Sendungen? Welche Restaurants sind dabei? Antwoprten gibt es hier.

„Mein Lokal, dein Lokal“ am Bodensee im August im TV

Die Bodensee-Woche von „Mein Lokal, dein Lokal“ läuft vom 11.08.2025 bis zum 15.08.2025 im TV auf Kabel Eins. Von Montag bis Freitag ist ein anderes Restaurant vom Bodensee zu sehen. Die Mitbewerber besuchen dann das jeweilige Gasthaus, speisen dort und geben am Ende Punkte von 1 bis 10 ab. Zudem ist immer ein Experte dabei. Am Bodensee ist deutsch-türkische Sterne-Koch Ali Güngörmüs dabei. Es gibt also kein Heimspiel für Christian Henze.

Am Ende der Woche wird der Sieger gekürt, der eine Trophäe und ein Preisgeld von 3000 Euro erhält. Diese Restaurants nehmen bei „Mein Lokal, dein Lokal“ am Bodensee teil:

„Haus der Weine“ in Meersburg bei „Mein Lokal, dein Lokal“

Das erste Restaurant in der Bodensee-Woche bei „Mein Lokal, dein Lokal“ ist das „Haus der Weine“ in Meersburg. Das Lokal, das in der Altstadt liegt und einen schönen Blick auf die Burg Meersburg bietet, überzeugt mit regionaler und saisonaler Küche. Der Gastgeber, Oliver Nikolovski, will die Gaumen seiner Mitbewerber mit einem Mix aus böhmischer und badischer Küche verwöhnen.

Restaurant See-Gourmet will bei Koch-Show auf Kabel Eins überzeugen

Am Dienstag, dem zweiten Tag der „Mein Lokal, dein Lokal“-Woche am Bodensee wird dann im Restaurant See-Gourmet gespeist. Das See-Gourmet ist Teil des 3-Sterne-Hotels Drei König in Hagnau am Bodensee. Inhaber Thomas Spitz hat sich der mediterranen und der asiatischen Küche verschrieben. Neben dem Blick von der Dachterrasse des See-Gourmets auf die Weinberge soll diese Kombination auch die anderen Köche zum Schwärmen bringen.

Gasthaus Seeblick in Hagnau am Bodensee tritt im TV an

Auch am Mittwoch bleibt die Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ in Hagnau am Bodensee. Diesmal kehrt man im Gasthaus Seeblick ein. Deutsche Küche und Fischgerichte stehen hier auf der Speisekarte. Robert Heinzelmann und Tochter Tamara freuen sich laut Instagram-Post riesig auf die TV-Ausstrahlung des Koch-Wettbewerbs:

Restaurant Aubach in Frickingen im Wettkampf bei „Mein Lokal, dein Lokal“

Auch das Restaurant, das am Donnerstag dran ist, hat die Teilnahme bei „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Instagram schon verraten. Das Restaurant Aubach in Frickingen am Bodensee gab dabei außerdem Preis, dass schon im Mai für die TV-Show gedreht wurde. Die Gastgeber des Restaurants, Amalia und Anestis Emmanouil, wollen am Donnerstag, 14. August 2025, mit Spezialitäten aus ihrer Heimat Griechenland überzeugen.

Schenkenberger Hof in Emmingen-Liptingen zum Finale von „Mein Lokal, dein Lokal“

Am Freitag, 15. August 2025, steht dann das Finale der Woche von „Mein Lokal, dein Lokal“ am Bodensee an. Last but not least wird hier im Landgasthaus Schenkenberger Hof in Emmingen-Liptingen gekocht. Ob Burger oder Braten, es dominiert Wild aus der eigenen Jagd die Speisekarte. Ob Inhaberin Michaela Merz damit den Wochensieg erringen kann? Der wird noch am selben Tag bekannt gegeben.

Das ist die TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“

Bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ treten pro Woche fünf Restaurantchefs aus einer Stadt gegeneinander an – im laufenden Betrieb und mit einer Bestellung à la carte! Die anderen Mitstreiter, wie auch die Profis schauen sich genau an, worauf es ankommt: Geschmack, Service, Atmosphäre, Sauberkeit, das Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich das Gesamtkonzept werden bewertet!

Das sind die Profiköche nach Mike Süsser bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Über viele Jahre hinweg war Profikoch Mike Süsser das Aushängeschild der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins. Mehr als 1400 Gerichte hat Süsser im Laufe der Jahre verkostet. Doch dann zog er einen Schlussstrich. Am 6. Januar 2025 übernahm ein Trio aus prominenten Köchen die Moderation. Ali Güngörmüs (48 Jahre alt), Robin Pietsch (36) und Christian Henze (56) traten in die Fußstapfen von Süsser. Seitdem führen sie abwechselnd durch die Sendung.

Das neue Team bringt jede Menge Expertise mit: Güngörmüs ist Sternekoch und Betreiber von zwei eigenen Restaurants. Pietsch kennt die Sendung bereits aus einer besonderen Perspektive: vor etwa zehn Jahren nahm er selbst als Kandidat teil. Henze, einer der erfolgreichsten Kochbuch-Autoren Deutschlands, komplettiert das Dreiergespann mit seiner Erfahrung und seinem Charme.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ schauen: Sendezeiten im TV und im Stream

„Mein Lokal, Dein Lokal“ läuft immer Montag bis Freitag um 17.55 Uhr bzw. 18 Uhr bei Kabel Eins. In welcher Mediathek finde ich Mein Lokal, Dein Lokal? Ganze Folgen von „Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt“ gibt es kostenlos im Stream bei Joyn.