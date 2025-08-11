So fesch gehen Bachelor Dennis Gries und seine Freundin Katja auf die Allgäuer Festwoche 2025

In Kempten läuft aktuell die Allgäuer Festwoche 2025. Auch so manche Person des öffentlichen Lebens gibt sich die Ehre und besucht die Wirtschaftsmesse und das Volksfest. Der Kemptener Bachelor Dennis Gries und seine Freundin Katja Geretschuchin haben jetzt auf Instagram gezeigt, wie schick sie in Lederhose und Dirndl aussehen - und dass Katja damit nun endgültig im Allgäu angekommen ist.

Dennis und Katja zeigen sich zu Söder und Gzuz in Tracht

„Die Düsseldorfer Maus ist endlich angekommen!“, schreibt Dennis Gries, einer der Bachelor der 13. Staffel auf Instagram zu seinem neuen Video. Darin stehen Dennis und Katja im klassischen Alltagslook in ihrer Wohnung. In der Hand halten sie Lederhose und Dirndl. Während eine mit Markus Söders Rede vom politischen Aschermittwoch 2024 abgeänderte Version von Gzuz Lied „Donuts“ läuft, spricht das Paar Söders Worte „Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freunde“ mit und die Transformation beginnt:

Plötzlich in Lederhose und Dirndl tanzen der Ex-Bachelor und seine Freundin ausgelassen zu dem Soundtrack. „POV: Sie hat sich endlich integriert“, schreibt Dennis noch dazu, genau wie den Hashtag „Festwoche“.

Katjas Dirndl begeistert Instagram

Zwar zeigte sich der 32 Jahre alte Sport- und Fitnesskaufmann schon 2024 mit Katja auf der Allgäuer Festwoche, doch damals hatte sie noch kein komplettes Dirndl-Outfit an. Im Gegensatz zu diesem Jahr. Das fesche graue Dirndl kommt auch bei den Followern gut an. „Omg Katja sieht mega schön aus im Dirndl 😍 als hätte sie schon immer hier nach Bayern gehört“, schreibt eine Instagram-Nutzerin, während Dennis in den Kommentaren schwört: „Ich werde die Farbe meiner Tracht immer nach dir richten – versprochen!“

Katja und das Allgäu und Dennis und die Bachelors

Katja, die wegen Dennis von Düsseldorf nach Kempten ins Allgäu gezogen ist, passt sich seit ihrem Umzug immer mehr dem allgäuerischen Lebensstil an. Zum Beispiel lernte sie schon Skifahren und versuchte sich im Allgäuer Dialekt. Dennis selbst war hingegen gerade erst mit anderen Bachelors der letzten Staffeln auf Ibiza im Urlaub. Mehr dazu hier: