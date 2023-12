Edeka und Marktkauf nehmen wegen einer möglichen Verunreinigung "Gut & günstig"-H-Vollmilch aus den Regalen. Betroffen ist eine bestimmte Charge.

Lebensmittelrückruf bei Edeka und Marktkauf: Die Hohenloher Molkerei eG hat ihre „Gut & Günstig H-Vollmilch mit 3,5% Fett“ zurückgerufen. In einer bestimmten Charge der Milch sei eine mikrobakterielle Verunreinigung gefunden worden, hieß es. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Milch dick und sauer wird und bei Verzehr gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten können."

H-Milch-Rückruf aktuell: Betroffen ist

"GUT&GÜNSTIG H-Vollmilch 3,5% Fett (1 Liter)"

MHD 27.03.24

Genusstauglichkeits-Kennzeichen DE BW 010 EG

Verkauft wurde die betroffene H-Vollmilch in Filialen von Edeka und Marktkauf in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen. Die Molkerei teilte mit, der Grund für die Verunreinigung sei bereits gefunden und behoben worden. Weitere Produkte oder Chargen der "Gut & günstig"-Milch seien nicht betroffen. Die betroffenen Händler hätten umgehend reagiert und das Produkt aus den Regalen genommen.

Auch interessant für dich: Senf nicht deklariert

Vorsicht Allergiker! Allgäuer Hersteller ruft Bratwurst zurück

Wer die betroffene H-Milch gekauft hat, kann sie in den Geschäften zurückgeben und bekommt sein Geld zurück. Dafür ist auch kein Kassenzettel nötig.

Lebensmittelrückrufe sind nicht selten

Lebensmittelrückrufe sind nicht ungewöhnlich. Allein 2022 wurden in Deutschland mehr als 300 Produkte zurückgerufen. Hauptgründe waren mikrobiologische Verunreinigungen, Grenzwertüberschreitunugen oder unzulässige Inhaltsstoffe, berichtet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, bedeutet aber nicht, dass Lebensmittel in Deutschland unsicherer geworden sind, sondern im Gegenteil: Unternehmen stünden heutzutage Rückrufen weniger kritisch gegenüber.

Zuletzt waren unter anderem Wurst bei Rewe, Salami und Fisch bei Edeka, Reiswaffeln bei dm, Kartoffelsalat bei Edeka und Marktkauf, Feta-Käse, Mineralwasser, Frischkäse und Bratwurst aus unterschiedlichen Gründen von Produktrückrufen betroffen.