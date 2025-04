Das sind drei der schönsten Radtouren am Bodensee

Der Bodensee ist ein begehrtes Urlaubsziel. Doch nicht nur auf dem Wasser, sondern auch rund um den Bodensee kann man sich auspowern oder beim Blick auf die malerische Landschaft Kraft für den Alltag sammeln. Wie wäre es mit einer unvergesslichen Radtour am Bodensee? Wir haben die drei wahrscheinlich schönsten Radtouren rund um den Bodensee herausgesucht - perfekt für jedes Fitnesslevel und zugleich ein unvergessliches Naturerlebnis mit dem Fahrrad.

Für alle Fitnesslevel: Bodensee-Radtour von Konstanz auf die Insel Reichenau

Diese fast zweistündige Tour gilt als leicht und ist für alle Fitnesslevel geeignet. Die Route verläuft von Konstanz auf die Insel Reichenau und zurück. Insgesamt legt man hier 27,4 Kilometer mit dem Rad zurück.

Los geht es auf dem Schottenplatz in Konstanz, den man mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Über die Seerheinbrücke gelangt man auf die Insel Reichenau. Auf Reichenau führt der Radweg dann die große Allee entlang. Die Allee ist insgesamt 1300 Meter lang und wird von 686 italienischen Pappeln gesäumt. In 26,9 Kilometern erreicht man auf seiner traumhaften Radtour dann den Bodensee mitten in Konstanz.

Radfahrer auf der Alleestrasse auf der Insel Reichenau

Hier ist allerdings Radfahren verboten. Ideal also für eine Verschnaufpause, in der man den Drahtesel mal schieben kann. Anschließend fährt man mit seinem Fahrrad über die Seerheinbrücke wieder zum Ausgangspunkt der Radtour am Bodensee zurück.

Mit Einkehr im Schloss: Bodensee-Radtour von Friedrichshafen nach Rorschach

Wer einen Abstecher in die Schweiz machen will, sollte die Tour von Friedrichshafen nach Rorschach ausprobieren. Für die knapp vierstündige Tour braucht man eine gute Grundkondition. Ein besonderes Können ist für diese Radtour in der Region Bodensee aber nicht erforderlich.

Los geht die etwa 64,2 Kilometer lange Tour am Fährterminal in Friedrichshafen. Der Weg führt am Schloss Montfort vorbei, eines der Highlights der Strecke. Das 1866 erbaute Schloss steht auf einer Landzunge am Bodensee in Langenargen. Das Restaurant in dem Schloss lädt zudem zur Einkehr ein.

Eines der Highlights der Radtour von Friedrichshafen nach Rorschack: Das Schloss Montfort.

Anschließend geht es über den Seeradweg Lochau und den Bodenseezufluss Bregenzer Ach zum Fährterminal des Hafens von Rorschach. In der Schweizer Stadt selbst kann man sich dann erholen und dabei die Sehenswürdigkeiten besichtigen. Wie beispielsweise den Jakobsbrunnen, ein Ausgangspunkt des Jakobswegs nach Santiago de Compostella, oder die auf Pfählen im Bodensee stehende Badhütte.

Mittelschwere Bodensee-Radtour von Ludwigshafen nach Bodenseeblick bei Meersburg

Die mittelschwere Radtour von Ludwigshafen nach Meersburg dauert etwa drei Stunden und 46 Minuten und geht über 64,6 Kilometer. Für die Strecke ist eine gute Grundkondition erforderlich. Außerdem beinhaltet sie eine Fährfahrt und einen Abschnitt mit Stufen, auf denen man das Fahrrad möglicherweise tragen muss.

Los geht die Tour am Bahnhof Konstanz-Petershausen. Über die Graf Lennart Bernadotte Avenue erreicht man den Untersee bei Ludwigshafen. Anschließend gelangt man über Park am See in Ludwigshafen auf den Bodenseeradweg. Entlang der Strecke kann man einen Blick auf das Kloster Birnau erhaschen, bevor man das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen erreicht. Hier kann man eine kleine Pause einlegen und eventuell das Freiluftmuseum erkunden.

Ideal für einen kurzen Abstecher auf der Bodensee-Radtour: Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen

Nach dem Pfahlbaumuseum geht es weiter auf dem Radweg Unteruhldingen-Meersburg, bis man Bodenseeblick bei Meersburg erreicht. Nachdem man sich am Bodensee sattgesehen hat, fährt man mit der Fähre dann zurück zum Ausgangspunkt der Tour.

Daten und Fakten zum Urlaubhotspot Bodensee

Länge: 63 Kilometer

Breite: 14 Kilometer (von Friedrichshafen nach Romanshorn)

Tiefe: Maximal 251,14 Meter

Der See ist in zwei Teile geteilt, in den Ober- und Untersee.

Neben Deutschland grenzen an den See noch die europäischen Nachbarländer Österreich und die Schweiz

Der Bodensee ist das größte Binnengewässer Deutschlands

Im Bodensee liegen insgesamt zehn Inseln, die größte Insel ist Reichenau mit 430 ha

Die zweitgrößte Insel ist Lindau mit 68 ha, gefolgt von Mainau mit 45 ha