Besucher aus drei Ländern

Herbstmesse in Dornbirn: Größte Verbrauchermesse am Bodensee in Österreich startet

Die Herbstmesse in Dornbirn gilt als der größte saisonale Marktplatz in ganz Vorarlberg. Die 77. Herbstmesse startet heute am Mittwoch.
Von David Yeow
    Bis zu 55.000 Menschen besuchen jedes Jahr die Dornbirner Herbstmesse. Heute geht es wieder los.
    Bis zu 55.000 Menschen besuchen jedes Jahr die Dornbirner Herbstmesse. Heute geht es wieder los. Foto: MD_Herbstmesse/Udo Miltenberger

    Bereits zum 77. Mal findet ab heute (3.9.2025) die Herbstmesse Dornbirn statt. Nur wenige Kilometer vom Bodensee entfernt ist die Messe der größte saisonale Marktplatz Vorarlbergs.

    Besucher aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland sind alljährlich im Messequartier zu Gast. Neben vielen Ausstellern gibt es fünf Tage lang auch diverse Feste, bzw. Konzerte und Vorträge sowie Vorführungen.

    Wann findet die 77. Herbstmesse in Dornbirn statt? Öffnungszeiten und Datum

    Die 77. Dornbirner Herbstmesse findet von Mittwoch, 3. September 2025 bis Sonntag, 7. September 2025 statt. Die Öffnungszeiten lauten:

    • Mittwoch, 3. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr
    • Donnerstag, 4. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr
    • Freitag, 5. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr
    • Samstag, 6. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr
    • Sonntag, 7. Septembr 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr

    Das Wirtschaftszelt auf der 77. Herbstmesse hat heuer am Freitag und Samstag länger geöffnet.

    • Freitag, 5. September 2025: 10 Uhr bis 0.30 Uhr
    • Samstag, 6. September 2025: 10 Uhr bis 1.30 Uhr

    Eintrittspreise: Das kostet die Herbstmesse Dornbirn 2025

    Die Eintrittstickets für die 77. Herbstmesse in Dornbirn kosten wie folgt:

    • Online: 11 Euro für Erwachsene/5,50 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahre
    • Kasse: 12 Euro für Erwachsene/6 Euro für Kinder
    • Ermäßigt: vor Ort und Online je 10 Euro
    • Nachmittagsticket ab 15.30 Uhr je 6,50 Euro
    • Abendkonzerte und Oktoberfest: Freitag und Samstag jeweils 10 Euro inkl. einem Freigetränk
    • Besucher mit gültigem Messeticket haben auch Zutritt zu den Abendkonzerten und zum Oktoberfest

    Herbstmesse in Dornbirn: Anreise und Parken

    Wer die Herbstmesse Dornbirn 2025 besuchen möchte, reist am einfachsten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Vom Hauptbahnhof Dornbirn und von Dornbirn-Schoren verkehren zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr Stadt- und Landbusse zur Messe. Mit einem Eintrittsticket ist die Fahrt kostenlos. Dies gilt auch für ausgewählte Zugverbindungen. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Herbstmesse unter diesem Link.

    Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es vor Ort Parkplätze. Ein Tagesparkticket kostet 5 Euro. Die Adresse für das Navigationssystem lautet:

    Messeplatz 1; 6854 Dornbirn; Österreich

    Was gibt es auf der Herbstmesse 2025 in Dornbirn zu sehen?

    Insgesamt präsentieren sich auf der Herbstmesse in Dornbirn rund 300 Aussteller auf einer Fläche von 48.000 Quadratmetern. Weitere Themen sind:

    • Themenwelt Naturraum Vorarlberg
    • Moviecars & Cosplay
    • Fitness
    • Modenschau
    • Weine aus dem Burgenland
    • Formel 1
    • Zukunft des Wohnens
    • Kunsthandwerk
    • Start-Ups

    Zudem gibt es einen Rummel, ein Kinderprogramm, mehrere Live-Konzerte und ein Oktoberfest.

    Zahlen und Fakten zur Herbstmesse

    • Termin 2025: 3. bis 7. September
    • Jährlich rund 55.000 Besucher aus Österreich, Deutschland, Schweiz
    • Fläche: Rund 30.000 Quadratmeter in 17 Hallen und 18.000 Quadratmeter Freifläche
    • Ca. 300 Aussteller
    • Art der Messe: Publikum und Verkauf
    • Messetermin 2026: 9. bis 13. September
