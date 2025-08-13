Interboot 2025: Das müsst ihr über die beliebte Wassersport-Messe am Bodensee wissen

Einmal im Jahr wird Friedrichshafen zum Mekka für alle Fans des Wassersports. Bereits seit 1962 findet dort jährlich eine der größten Bootsmessen in Deutschland. Egal, ob Segeln, Motorboot, Surfen oder Paddeln - die Messe Interboot in Friedrichshafen begeistert Fans aller Wassersportarten.

2025 wird die Interboot in Friedrichshafen wieder mehrere Messehallen belegen - ein weiterer Höhepunkt ist das Interboot-Gelände im Hafen.

Wann ist die Interboot 2025 (IBO 2025) in Friedrichhafen?

Die Interboot findet auch in diesem Jahr wieder im September statt. Dann, wenn auch die letzten aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt sein dürften. Insgesamt hat die Interboot 2025 an fünf Tagen geöffnet.

Öffnungszeiten der Interboot 2025 auf dem Messegelände Friedrichshafen:

Mittwoch, 24. September 2025 bis Samstag 27. September 2025: 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 28. September 2025: 10 bis 17 Uhr

Öffnungszeiten der Interboot 2025 im Hafen Friedrichshafen:

Mittwoch, 24. September 2025 bis Freitag, 26. September 2025: 12 bis 19 Uhr

Samstag, 27. September 2025 und Sonntag, 28. September 2025: 10 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten der gleichzeitig stattfindenden Tauchmesse InterDive 2025 in Friedrichshafen.

Donnerstag, 25. September 2025 bis Samstag, 27. September 2025: 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 28. September 2025: 10 bis 17 Uhr

Was kostet der Eintritt zur Interboot 2025 in Friedrichshafen?

Der Online-Ticketverkauf für die Interboot 2025 hat bereits begonnen. Eintrittskarten für die Interboot 2025 können aber auch vor Ort an den Kassen gekauft werden. Die Eintrittspreise lauten wie folgt:

1-Tageskarte: Online 15 Euro, Kasse: 19 Euro.

1-Tageskarte (ermäßigt): Online 12 Euro, Kasse 14 Euro.

2-Tageskarte: Online 21 Euro, Kasse 26 Euro.

Nachmittagsspecial: Online 7,50 Euro, Kasse 9,50 Euro.

Mittwochsspecial (2 für 1): Online 15 Euro, Kauf 19 Euro.

Familienkarte: Online 33 Euro, Kasse 39 Euro.

Kinder (6 bis 14 Jahre): Online 6 Euro, Kasse 7 Euro.

Kinder bis 5 Jahre: kostenloser Eintritt.

Zudem gibt es Kombiticket für den Messeeintritt und die Anreise mit dem Katamaran und mit der Fähre aus der Schweiz. Informationen zu den Ticketpreisen gibt es auf der Internetseite der Interboot 2025.

Was gibt es auf der Interboot 2025 zu sehen?

Anbieter und Hersteller verschiedener Wassersportbranchen zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen auf der Interboot 2025. Dazu zählen:

Segeln und Segelboote

Motorboot

Reise und Charter

Boardsport

Maritime Kunst

Reisemobile und Zugfahrzeuge

Tauchsport (InterDive)

Nachwuchsförderung

Nachhaltigkeit

Vorträge und Aktionen

Ein Tagesprogramm auf der Interboot 2025 wird auf der Internetseite der Messe veröffentlicht.

Wo kann ich auf der Interboot 2025 parken?

Die Adresse des Messegeländes Friedrichshafen lautet:

Messe Friedrichshafen GmbH, Neue Messe 1, 88046 Friedrichshafen

Vor Ort können Besucher ihre Fahrzeuge auf den Parkplätzen der Messe Friedrichshafen parken. Die Parktickets kosten:

Tagesticket: Online 6 Euro, Kasse 7 Euro

VIP-Parken: 69 Euro

Wer nicht mit dem Auto zur Interboot 2025 fahren will: Mit Bahn, Bus und auch mit dem Flugzeug ist Friedrichshafen erreichbar. Zum Messegelände fahren zudem mehrere Linienbusse. An den Messetagen ist außerdem ein Bustransfer zwischen dem Messegelände im Hafen und der Messe Friedrichshafen in Betrieb.

Zahlen zur Wassersportmesse Interboot im vergangenen Jahr

40.100 Besucherinnen und Besucher

18 Nationen vertreten

346 Aussteller und Unternehmen

60.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Über 300 ausgestellte Boote

210 Shows und Vorträge