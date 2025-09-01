Besucher aus drei Ländern: Das ist die größte Messe im österreichischen Bodensee-Raum

Bereits zum 77. Mal findet in der kommenden Woche die Herbstmesse im Vorarlberger Dornbirn statt. Nur wenige Kilometer vom Bodensee entfernt ist die Messe der größte saisonale Marktplatz Vorarlbergs. Besucher aus Österreich, der Schweiz und aus Deutschland sind alljährlich im Messequartier zu Gast. Neben vielen Ausstellern gibt es fünf Tage lang auch diverse Feste, bzw. Konzerte und Vorträge sowie Vorführungen.

Wann findet die 77. Herbstmesse in Dornbirn statt? Öffnungszeiten und Datum

Die 77. Dornbirner Herbstmesse findet von Mittwoch, 3. September 2025 bis Sonntag, 7. September 2025 statt. Die Öffnungszeiten lauten:

Mittwoch, 3. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr

Donnerstag, 4. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr

Freitag, 5. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr

Samstag, 6. September 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag, 7. Septembr 2025: 10 Uhr bis 18 Uhr

Das Wirtschaftszelt auf der 77. Herbstmesse hat heuer am Freitag und Samstag länger geöffnet.

Freitag, 5. September 2025: 10 Uhr bis 0.30 Uhr

Samstag, 6. September 2025: 10 Uhr bis 1.30 Uhr

Eintrittspreise: Das kostet die Herbstmesse Dornbirn 2025

Die Eintrittstickets für die 77. Herbstmesse in Dornbirn kosten wie folgt:

Online: 11 Euro für Erwachsene/5,50 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahre

Kasse: 12 Euro für Erwachsene/6 Euro für Kinder

Ermäßigt: vor Ort und Online je 10 Euro

Nachmittagsticket ab 15.30 Uhr je 6,50 Euro

Abendkonzerte und Oktoberfest: Freitag und Samstag jeweils 10 Euro inkl. einem Freigetränk

Besucher mit gültigem Messeticket haben auch Zutritt zu den Abendkonzerten und zum Oktoberfest

Herbstmesse in Dornbirn: Anreise und Parken

Wer die Herbstmesse Dornbirn 2025 besuchen möchte, reist am einfachsten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Vom Hauptbahnhof Dornbirn und von Dornbirn-Schoren verkehren zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr Stadt- und Landbusse zur Messe. Mit einem Eintrittsticket ist die Fahrt kostenlos. Dies gilt auch für ausgewählte Zugverbindungen. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Herbstmesse unter diesem Link.

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es vor Ort Parkplätze. Ein Tagesparkticket kostet 5 Euro. Die Adresse für das Navigationssystem lautet:

Messeplatz 1; 6854 Dornbirn; Österreich

Was gibt es auf der Herbstmesse 2025 in Dornbirn zu sehen?

Insgesamt präsentieren sich auf der Herbstmesse in Dornbirn rund 300 Aussteller auf einer Fläche von 48.000 Quadratmetern. Weitere Themen sind:

Themenwelt Naturraum Vorarlberg

Moviecars & Cosplay

Fitness

Modenschau

Weine aus dem Burgenland

Formel 1

Zukunft des Wohnens

Kunsthandwerk

Start-Ups

Zudem gibt es einen Rummel, ein Kinderprogramm, mehrere Live-Konzerte und ein Oktoberfest.

Zahlen und Fakten zur Herbstmesse

Termin 2025: 3. bis 7. September

Jährlich rund 55.000 Besucher aus Österreich, Deutschland, Schweiz

Fläche: Rund 30.000 Quadratmeter in 17 Hallen und 18.000 Quadratmeter Freifläche

Ca. 300 Aussteller

Art der Messe: Publikum und Verkauf

Messetermin 2026: 9. bis 13. September