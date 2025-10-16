Das ist eine der längsten Hängebrücken in Deutschland

Eine der längsten Hängebrücken Deutschlands schwebt über Wasserfällen, ganze 450 Meter laufen die Besucherinnen und Besucher über dem Naturspektal entlang. Die Wasserfälle gehören nebenbei zu den schönsten der Region und liegen über hundert Meter unter der Hängeseilbrücke. Wir stellen Ihnen die Hängebrücke vor.

Das ist eine der längsten Hängebrücken Deutschlands

Sie ist 450 Meter lang, ist an den umliegenden Felsen befestigt und wird außerdem von einer Stützkonstruktion getragen: die Blackforestline im Hochschwarzwald in Baden-Württemberg. Je nachdem, wie viele Menschen gleichzeitig auf der Brücke laufen, kann die Blackforestline 120 Meter über der Erde hängen. Darunter tosen die Todtnauer Wasserfälle.

So spannt sich die Blackforestline, eine der längsten Hängebrücken Deutschlands, vor den Besucherinnen und Besuchern in Baden-Württemberg auf. Foto: Zoonar/Imago

Über den Baumwipfeln mit der Blackforestline im Hochschwarzwald

Wer sich traut, die Blackforestline im Hochschwarzwald, eine der längsten Hängeseilbrücken Deutschlands, zu betreten, blickt von oben auf die Wipfel der Schwarzwaldtannen. Die Landschaft im Südschwarzwald erleben Besucherinnen und Besucher aus der Vogelperspektive.

So ist eine der längsten Hängebrücken Deutschlands gebaut

Als eine der längsten Hängebrücken Deutschlands ist die Blackforestline an einem Pylon, einer Stützkonstruktion, und in den Felsen befestigt. Die Brücke wiegt 120 Tonnen - also fast so viel wie 86 Autos. Theoretisch dürfen bis zu 1.000 Menschen auf der Blackforestline laufen.

Maximal 400 Menschen dürfen über die Blackforestline gehen

Laut Veranstalter dürfen aber maximal 400 Menschen gleichzeitig über die Blackforestline, eine der längsten Hängebrücken in Deutschland, gehen. Sie laufen über einen Steg, der 1,20 Meter breit ist. Auch Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sowie Familien mit Kinderwagen dürfen jederzeit auf die Brücke, allerdings nur vom westlichen Eingang.

So viel kostet der Eintritt bei einer der längsten Hängebrücken in Deutschland

Um die Blackforestline zu überqueren, gibt es Kombitickets. Mit den Tickets dürfen die Besucherinnen und Besucher auch zu den Todtnauer Wasserfällen. Das kostet der Eintritt bei einer der längsten Hängebrücken Deutschlands.

Erwachsene: 12 Euro

Kinder: 9 Euro (Ticketpreis gilt ebenfalls für Schwerbehinderte)

Gruppenkarten: ab 55 Euro für 5 Personen

Das sind die Öffnungszeiten der Blackforestline im Hochschwarzwald

Die Blackforestline hat das ganze Jahr über geöffnet. Witterungsbedingt kann die Hängeseilbrücke geschlossen sein, mehr Infos finden Sie hier. Das sind die Öffnungszeiten im Sommer und Winter.

Sommer: 23. März bis 31. Oktober, 8 bis 20.30 Uhr (letzter Einlass um 20 Uhr)

Winter: 1. Novem­­­ber bis 23. März, 9 bis 16.30 Uhr (letzter Einlass um 16 Uhr)

Hier befindet sich eine der längsten Hängebrücken in Deutschland

Die Blackforestline befindet sich in Todtnau, ganz genau in Todtnauberg, im Kreis Lörrach. Somit liegt die Attraktion ganz im Südwesten Baden-Württembergs. Freiburg ist gar nicht weit entfernt.

Der Hochschwarzwald in Baden Württemberg

Die beliebte Ferienregion Hochschwarzwald liegt im mittleren und südlichen Schwarzwald im Bundesland Baden-Württemberg. Frankreich und die Schweiz lassen sich von hier aus bequem erreichen, ebenso die Stadt Freiburg. Die Universitätsstadt ist nur etwa 30 Kilometer westlich vom Hochschwarzwald entfernt.

Todtnauer Wasserfall strömt unter einer der längsten Hängeseilbrücken Deutschlands

Die Blackforestline überspannt den Todtnauer Wasserfall, auch Todtnauberger Wasserfall oder Hangloch-Wasserfall genannt. Er liegt zwischen zwei Ortschaften Todtnaus, Todtnauberg und Aftersteg. Sein Wasser stürzt über fünf Stufen fast 100 Meter in die Tiefe.

Fast 100 Meter stürzt der Todtnauer Wasserfall unter der Blackforestline, einer der längsten Hängbrücken in Deutschland, im Schwarzwald herab. Foto: Zoonar/Imago

Noch mehr Superlative in Baden-Württemberg

