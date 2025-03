Dieses Krankenhaus in Baden-Württemberg zählt zu den besten der Welt

Das Statistikportal "Statista" und das amerikanische Magazin "Newsweek" haben ein Ranking der weltbesten Krankenhäuser veröffentlich - unter den Top 20 ist auch eine Klinik in Baden-Württemberg.

Die Spitzenplätze nehmen nordamerikanische Kliniken ein: die Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, USA), die Cleveland Clinic in Ohio (USA) und das Toronto General in Kanada. Das beste deutsche Krankenhaus ist laut Ranking die Charité in Berlin.

Weltbeste Krankenhäuser: Klinik aus Baden-Württemberg in den Top 20

Platz 14 geht dann an ein Krankenhaus in Baden-Württemberg: Das Universitätsklinikum Heidelberg ist somit das zweitbeste deutsche Krankenhaus in diesem Ranking. (Lesen Sie auch: Das sind die neun größten Unternehmen in Baden-Württemberg)

Pro Jahr werden in der Klinik laut Website circa 85.600 Patienten voll- und teilstationär und mehr als 1.163.000 mal Patienten ambulant betreut. Außerdem studieren etwa 4450 angehende Ärztinnen und Ärzte im Universitätsklinikum. Seit 1388 gibt es die medizinische Fakultär der Ruprecht-Karls-Universität, was sie zur ältesten in ganz Deutschland macht. Dadurch dass die einzelnen Kliniken des Universtitätsklinikums ringförmig miteinander verbunden sind, spricht man auch vom "Heidelberger Klinikring". Zum Klinikring gehören unter anderem:

die medizinische Klinik

die Kinder- und Jugendklinik

die Frauen- und Hautklinik

die Infektiologie

die Chirurgische Klinik

Für das Universitätsklinikum ist es nicht das erste Mal, dass es in diesem Ranking aufgeführt wird: Bereits 2021 landete es auf Platz 14. Im Ranking finden sich neben deutschen und nordamerikanischen Kliniken auch zahlreiche Einrichtungen in weiteren Ländern, etwa Österreich und der Schweiz.

Weltbeste Krankenhäuser: Diese Kliniken aus Deutschland sind in den Top 100

Aber man findet auch weitere deutsche Krankenhäuser unter den Top 100: Platz 23 geht an das LMU Klinikum in München, Platz 35 an Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Platz 45 an das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, Platz 66 an das Uniklinikum Köln und Platz 74 an das Universitätsklinikum Freiburg.

