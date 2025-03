Wirtschaftsriesen! Das sind die 9 größten Unternehmen in Baden-Württemberg

Das Bundesland Baden-Württemberg ist wirtschaftlich einer der Top-Standorte in Deutschland. Die Unternehmen im Ländle erwirtschafteten laut statista.de allein im ersten Corona-Jahr 2020 noch einen Umsatz von insgesamt 1,13 Billionen Euro. Im Jahr 2022 gab es in ganz Baden-Württemberg 422.797 steuerpflichtige Unternehmen mit jährlichen Leistungen und Lieferungen über 22.000 Euro.

Wesentlich sind für die Wirtschaft in Baden-Württemberg sind die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen - sie bilden das Rückgrat der Wirtschaft und bieten Millionen Menschen einen Arbeitsplatz in dem Bundesland.

Die größten Unternehmen in Baden-Württemberg im Überblick

Allerdings haben auch eine ganze Reihe großer Unternehmen ihren Hauptsitz im südwestlichen Bundesland Deutschlands. Nach der Anzahl der weltweit beschäftigten Mitarbeiter haben wir euch einige der wichtigsten Unternehmen aufgelistet:

Schwarz Gruppe

Robert Bosch GmbH

ZF Friedrichshafen

Mercedes Benz Group

Daimler Truck Holding

SAP SE

dm-Drogeriemarkt

Würth Gruppe

Mahle GmbH

Insgesamt beschäftigen die aufgeführten Unternehmen weltweit über 1,7 Millionen Menschen - das entspricht in etwa der Einwohnerzahl der Großstadt Hamburg. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu allen aufgelisteten Großunternehmen:

Icon Vergrößern Unter anderem gehört der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Foto: picture alliance / dpa | Jens Kalaene Icon Schließen Schließen Unter anderem gehört der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Foto: picture alliance / dpa | Jens Kalaene

Die Schwarz Gruppe: Lidl, Kaufland und Co.

Mit rund 575.000 Mitarbeitern (Stand 2024) weltweit ist die Schwarz Gruppe ein Gigant unter den Unternehmen in Baden-Württemberg. Der Mischkonzern hat seinen Sitz im 26.000 Einwohner zählenden Neckarsulm im Landkreis Heilbronn. Das operative Geschäft der Schwarz Gruppe besteht aus Schwesterunternehmen. Dazu zählen unter anderem die Lidl Stiftung und die Kaufland Stiftung. Beide Stiftungen betreiben weltweit unter anderem weit über 10.000 Discounter- und Supermarktfilialen. Zudem ist die Gruppe auch im Bereich Lebensmittelherstellung, Entsorgung und im IT-Bereich aktiv. Als Firmengründer gilt der Heilbronner Kaufmann Josef Schwarz, der 1930 in die Lidl-Südfrüchtehandlung einstieg.

Icon Vergrößern Das Unternehmen Robert Bosch hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Baden-Württemberg. Der Technologie-Konzern ist unter anderem als Automobilzulieferer tätig. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt Icon Schließen Schließen Das Unternehmen Robert Bosch hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Baden-Württemberg. Der Technologie-Konzern ist unter anderem als Automobilzulieferer tätig. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Robert Bosch GmbH: Technologie aus Baden-Württemberg

Die Robert Bosch GmbH wurde bereits im Jahr 1886 von Robert Bosch gegründet und hat ihren Sitz in Gerlingen bei Stuttgart. Der Technologiekonzern beschäftigt weltweit derzeit 417.900 Mitarbeiter. Bosch produziert unter anderem Gebrauchsgüter, Industrietechnik, Gebäude- und Energietechnik. Zudem ist das Unternehmen der weltweit größte Automobilzulieferer. In etwa 60 Ländern hat die Robert Bosch GmbH insgesamt über 468 Tochtergesellschaften. Der Umsatz betrug im Jahr 2024 90,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen wurde am 15. November 1886 in einem Hinterhof in Stuttgart gegründet.

Icon Vergrößern Ola Källenius ist der Vorstandsvorsitzende der Mercedes Benz Group - dem siebtgrößten Autohersteller der Welt. Baden-Württemberg ist die Heimat der Marke mit dem Stern. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod Icon Schließen Schließen Ola Källenius ist der Vorstandsvorsitzende der Mercedes Benz Group - dem siebtgrößten Autohersteller der Welt. Baden-Württemberg ist die Heimat der Marke mit dem Stern. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Mercedes-Benz Group AG: Fahrzeuge mit Stern

Die Mercedes-Benz Group (ehemals u.a. Daimler AG) beschäftigt weltweit rund 175.000 Mitarbeiter (Stand 2024). Bekannteste Marke des Konzerns ist dabei Mercedes-Benz. Tochtergesellschaften sind die Mercedes-Benz AG und die Mercedes-Benz Mobility AG. Geschäftsfelder sind unter anderem die Herstellung von Autos und Nutzfahrzeugen und die Bereiche Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen gehört zu den sieben umsatzstärksten Autoherstellern der Welt. Der Umsatz betrug im Jahr 2024 145,6 Milliarden Euro. Grundstein in der Geschichte der Mercedes-Benz Group war die Benz & Co Rheinische Gasmotorenfabrik in Mannheim. Diese wurde 1883 gegründet.

Icon Vergrößern ZF Friedrichshafen ist einer der größten Arbeitgeber in der Region und weltweit als Automobilzulieferer tätig. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt Icon Schließen Schließen ZF Friedrichshafen ist einer der größten Arbeitgeber in der Region und weltweit als Automobilzulieferer tätig. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt

ZF Friedrichshafen ist weltweit als Automobilzulieferer tätig

Die ZF Friedrichshafen AG hat ihren Hauptsitz in Friedrichshafen und arbeitet weltweit als Automobilzulieferer. Insgesamt hat das Unternehmen über 160 Produktionsstandorte in 31 Ländern. Gegründet wurde die ZF Friedrichshafen AG im Jahr 1915 unter dem Namen Zahnradfabrik GmbH von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Max Maag Zahnräderfabrik. Die Zeppelin-Stiftung hält derzeit mit 93,8 Prozent den größten Anteil und wird von der Stadt Friedrichshafen verwaltet. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 168.738 Mitarbeiter (Stand 2024).

Icon Vergrößern Die Daimler Truck Holding ist weltweit führend bei der Produktion von Nutzfahrzeugen im mittleren und schweren Segment. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg Icon Schließen Schließen Die Daimler Truck Holding ist weltweit führend bei der Produktion von Nutzfahrzeugen im mittleren und schweren Segment. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Daimler Truck Holding AG: Weltweit führend mit Nutzfahrzeugen

Die Daimler Truck Holding AG ist der größte Nutzfahrzeughersteller der Welt. An mehr als 35 Hauptstandorten produziert Daimler Truck Nutzfahrzeuge und Busse und beschäftigt 104.416 Mitarbeiter (Stand 2023). Unter anderem gehören die Marken Freightlinger, Mercedes-Benz-Lkw, Setra und Western Star zur Daimler Truck Holding. Das Unternehmen ist besonders mit mittelschweren und schweren Lkw erfolgreich. Die Holding spaltete sich Ende 2021 von der Daimler AG ab. Der Umsatz betrug rund 55,9 Milliarden Euro im Jahr 2023.

Icon Vergrößern Der Software-Konzern SAP ist das Top-Unternehmen im DAX und hat seinen Sitz ebenfalls in Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt Icon Schließen Schließen Der Software-Konzern SAP ist das Top-Unternehmen im DAX und hat seinen Sitz ebenfalls in Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

SAP SE: Software aus Baden-Württemberg

Der weltweit bekannte Softwarekonzern SAP SE hat seinen Unternehmenssitz in Walldorf im Süden des Rhein-Neckar Kreises. Das Spitzenunternehmen im DAX bietet Softwarelösungen für Unternehmen an und ist auch in den Bereichen Finanzen und Datenbanken aktiv. Weltweit arbeiteten 2024 109.121 Menschen für SAP. Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 1972 in Weinheim von fünf ehemaligen Mitarbeitern von IBM. Zu diesen zählten unter anderem Hasso Plattner und Dietmar Hopp. Der Umsatz von SAP SE belief sich im Jahr 2024 auf 34,2 Milliarden Euro.

Icon Vergrößern Die Drogeriemarktkette DM aus Baden-Württemberg beschäftigt knapp 90.000 Menschen in Europa. Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa | Uli Deck Icon Schließen Schließen Die Drogeriemarktkette DM aus Baden-Württemberg beschäftigt knapp 90.000 Menschen in Europa. Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa | Uli Deck

dm-drogerie markt GmbH & Co KG: Drogeriehandel

Die Drogeriemarktkette DM hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe und wurde 1973 gegründet. Das Unternehmen ist mit über 4100 Filialen und 89.197 Mitarbeitern (Stand 2024) einer der größten Drogeriekonzerne. Der Umsatz von DM betrug im Geschäftsjahr 2023/2024 17,7 Milliarden Euro. Neben Deutschland ist DM auch in mehreren Ländern in Süd- und Osteuropa aktiv.

Icon Vergrößern Der Handelskonzern Würth ist hauptsächlich im Bereich Befestigungs- und Montagetechnik aktiv. Foto: picture alliance/dpa | Anna Ross Icon Schließen Schließen Der Handelskonzern Würth ist hauptsächlich im Bereich Befestigungs- und Montagetechnik aktiv. Foto: picture alliance/dpa | Anna Ross

Würth Gruppe: Schrauben, Dübel und mehr

Die Würth Gruppe hat ihren Sitz in Künzelsau im Nordosten Baden-Württembergs und wurde im Jahr 1945 als Schraubenhandel gegründet. Heute ist die Würth Gruppe weltweit äußerst erfolgreich. Das Hauptgeschäft liegt weiterhin im Bereich Befestigungs- und Montagematerial. Hinzu kommen Werkzeuge und elektronische Bauteile. 2024 war die Würth Gruppe mit über 2100 Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten. Würth beschäftigt weltweit rund 87.047 Mitarbeiter (Stand 2023).

Icon Vergrößern Die Mahle GmbH mit Sitz in Stuttgart gehört zu den großen Automobilherstellern aus Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat Icon Schließen Schließen Die Mahle GmbH mit Sitz in Stuttgart gehört zu den großen Automobilherstellern aus Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat

Mahle GmbH: Automobilzulieferer ist weltweit tätig

Die Mahle GmbH beschäftigt weltweit 72.373 Mitarbeiter (Stand 2024) und ist als Automobilzulieferer an 148 Standorten vertreten. Mahle produziert diverse Bauteile für Verbrennermotoren und ist mittlerweile auch im Bereich Elektroantriebe tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stuttgart und wurde 1920 im Stadtteil Cannstadt gegründet. Zunächst wurden dort Zweitaktmotoren entwickelt und hergestellt.