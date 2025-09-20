Wiesn-Trend 2025? Cathy Hummels könnte mit diesem „No-Go“ der Oktoberfest-Eintritt verwehrt werden

Am Samstag, 20. September 2025, wird wieder der berühmte Ausruf über die Münchner Theresienwiese hallen: „O‘zapft is“. Wenn mit dem Oktoberfest das größte Volksfest der Welt beginnt, ist auch Cathy Hummels nicht weit. Die Influencerin geht leidenschaftlich gern auf die Wiesn, das ist längst kein Geheimnis mehr. Mit dem „Wiesn Bummel“ veranstaltet sie seit einigen Jahren sogar ein eigenes Event, zu dem sie zahlreiche Prominente einlädt. In diesem Rahmen posierte sie nun mit einer eigenwilligen Kopfbedeckung. Was Hummels zu gefallen scheint, bringt einen Wiesenwirt auf die Palme.

Wiesn-Trend: Cathy Hummels zeigt sich mit Stoff-Hendl auf dem Kopf

„Wird dieser Hendl-Hut DER Wiesn-Trend?“, fragt Hummels ihre gut 650.000 Follower bei Instagram. Dabei zeigt sie sich mit einem Stoff-Hendl auf dem Kopf. Eine Kopfbedeckung, die schon in den letzten Jahren immer wieder auf dem Oktoberfest zu sehen war. In ihrer Instagram-Story tanzt und lacht Hummels, während das von einer Batterie angetriebene Hendl mit den Stoffflügeln schlägt. Sie scheint ihren Spaß zu haben – und außerdem Gefallen an der Kopfbedeckung.

„Den hatte ich ja letztens schon auf“, outete sich die gebürtige Dachauerin. Ob sie vorhat, den Hendl-Hut zum diesjährigen „Wiesn Bummel“ mitzunehmen, verriet sie nicht. Das könnte auch zum Problem werden, denn ein bekannter Wiesenwirt sprach sich gegen derartige Kopfbedeckungen aus – und zwar ausgerechnet im Gespräch mit Hummels.

Wiesn-Wirt Inselkammer: Verkleidete Leute „lassen wir nicht rein“

Im August führte Hummels, die auch als Moderatorin arbeitet, ein Gespräch mit Wiesnwirt Peter Inselkammer. Der Wirtesprecher analysierte, dass mittlerweile viele Leute als Huhn verkleidet auf die Theresienwiese kommen würden. „Die lassen wir dann auch nicht ins Zelt rein“, stellte er in dem Instagram-Interview klar. Ein Hendl-Hut als No-Go also.

Hummels fühlte sich während des Interviews mit Inselkammer offenbar ertappt. Das verrieten nicht nur ihre Blicke, sie blendete im Instagram-Video auch einen Clip von sich selbst mit Hendl-Hut ein. Ob sie nach der klaren Ansage Inselkammers auf die alberne Kopfbedeckung verzichten wird, zeigt sich spätestens zum „Wiesn Bummel“.

