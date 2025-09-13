Diese Promis gehen heuer auf die Wiesn

O’zapft is!

Nicht nur Millionen Besucher strömen jedes Jahr aufs Oktoberfest – auch zahlreiche Stars lassen sich das Spektakel nicht entgehen. Von TV-Gesichtern über Musiker bis hin zu Influencern: Diese Promis haben ihr Dirndl und ihre Lederhose schon bereit.

Cathy Hummels

Unternehmerin Cathy Hummels veranstaltet jährlich einen Wiesn Bummel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Moderatorin Cathy Hummels (37) lädt auch in diesem Jahr wieder zu ihrem traditionellen „Wiesn Bummel“ ein. Das Event gilt längst als fester Bestandteil der Münchner Wiesn-Promiszene. Neben einer Styling-Lounge für das richtige Dirndl oder die Lederhose bietet Hummels ihren Gästen einen entspannten Nachmittag mit Fahrgeschäften, bayerischen Schmankerln und natürlich einem Besuch im Festzelt. Medien, Influencer und Stars nutzen den Wiesn Bummel inzwischen als feste Bühne zum Netzwerken und Feiern. In diesem Jahr gestaltete sich die Organisation aber besonders schwer, wie Hummels auf LinkedIn schreibt: „Der Satz ‚Wir haben aktuell kein Budget‘ fällt derzeit leider allzu oft.“ Dennoch habe ihr Team mit viel Kreativität jegliche Hürden sportlich genommen und ein tolles Event organisiert.

Heidi Klum

Heidi Klum moderiert zum Auftakt der Wiesn ihr „HeidiFest". Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Ein echtes Highlight im Vorfeld der Wiesn ist in diesem Jahr Heidi Klums (52) „HeidiFest“ im Münchner Hofbräuhaus. Am 18. September 2025 feiert die Model-Ikone dort gemeinsam mit zahlreichen Schlagerstars eine große Pre-Wiesn-Party. Musik, Live-Acts und prominente Gäste sollen für beste Stimmung sorgen, bevor sich dann am nächsten Tag auf der Theresienwiese die Tore zum Oktoberfest öffnen. Klum selbst tritt damit erstmals als Veranstalterin einer eigenen Wiesn-Show in Erscheinung und verbindet bayerische Tradition mit internationalem Glamour.

Raúl Richter

Auch Schauspieler Raúl Richter (38) wird in diesem Jahr beim Wiesn Bummel von Cathy Hummels dabei sein. Die Moderatorin bestätigte seine Teilnahme auf Instagram. Für den ehemaligen GZSZ-Star ist es nicht der erste Wiesn-Besuch, doch durch den Auftritt beim Bummel rückt er besonders ins Rampenlicht des Promi-Events. Gemeinsam mit anderen Gästen wird Richter über die Theresienwiese ziehen, Fahrgeschäfte besuchen und die Stimmung in den Festzelten genießen. Damit erweitert Cathy Hummels ihr Line-up um einen weiteren bekannten Namen aus der deutschen Promiwelt. Neben Richter sind Influencer wie Calvin Kleinen und Jannik Kontalis sowie Schauspielerinnen wie Claudelle Deckert und Laura Osswald eingeladen.

Bill und Tom Kaulitz

Auch Tom und Bill Kaulitz sind dieses Jahr wieder beim Oktoberfest dabei. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) haben in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ angekündigt, dass sie auch in diesem Jahr zur Wiesn nach München kommen. Gemeinsam mit Heidi Klum, die das „HeidiFest“ im Hofbräuhaus veranstaltet, wollen sie sich ins Oktoberfest-Getümmel stürzen. Schon bei früheren Besuchen sorgten die beiden Tokio-Hotel-Stars für Aufsehen – diesmal dürfte es dank Klums Pre-Wiesn-Show und ihrer eigenen Ankündigung im Podcast nicht weniger spektakulär werden.

Lilly Becker

Lilly Becker wird dieses Jahr eine besondere Ehre zuteil. Foto: Marcus Brandt/dpa

Für einen besonderen Auftritt sorgt in diesem Jahr Lilly Becker (49): Sie wird am 20. September beim Oktoberfest in den Wildstuben das Fass anzapfen. Damit übernimmt erstmals ein TV-Promi diese Aufgabe, die sonst meist Münchner Polit-Größen oder Wirten vorbehalten ist. Becker freut sich nach eigenen Angaben sehr auf das Event und bringt damit zusätzlichen Glanz auf die große Bühne der Wiesn-Eröffnung. Für viele Besucherinnen und Besucher dürfte dieser ungewöhnliche Fassanstich ein echter Hingucker werden.