Vor Oktoberfest 2025: Heidi Klum feiert erstes „HeidiFest“ im Hofbräuhaus - So kann man dabei sein

Heidi Klum ist als internationales Model, Moderatorin und Schöpferin von Germany’s Next Topmodel bekannt. Doch wer sich näher mit der 52-Jährigen, die in Los Angeles lebt, beschäftigt, der weiß: Heidi Klum ist nicht nur Glanz und Glamour - das Model hat auch ein Faible für bayerische Tradition.

Heidi Klum feiert „HeidiFest“ im Hofbräuhaus in München

Vor allem München, das Oktoberfest und ganz speziell das Hofbräuhaus haben es ihr angetan. Immer wieder lässt Heidi sich dort blicken, um zu speisen und zu trinken. Kein Wunder also, dass ihre neue ProSieben-Show genau dort stattfindet.

Denn am Donnerstag, dem 18. September 2025, lädt Heidi Klum um 20:15 Uhr zum ersten „HeidiFest“ ins legendäre Hofbräuhaus in München ein. Der Termin ist nicht zufällig gewählt: Direkt am Wochenende danach beginnt in München das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest 2025.

Diese Schlagerstars und Künstler treten beim „HeidiFest“ auf

In Anlehnung daran will Heidi Klum nun ihre eigene „ultimative Pre-Wiesn-Party“, wie es in einer Pressemitteilung von ProSieben heißt, feiern. Die 52-Jährige lädt dazu neben ihrer Familie exklusive Gäste sowie ein Staraufgebot aus Schlagerlegenden und internationalen Künstlern ein. Mit bekannten Wiesn-Hits soll das Hofbräuhaus so zu einer Festzelt-Bühne werden.

Wie das Model dazu kam? Laut dem Pressesprecher des Hofbräuhauses fragte Heidi bei einem ihrer Besuche spontan: „Kann ich hier nicht mal ein Fest machen?“

Unter anderem treten folgenden Künstlerinnen und Künstler beim „HeidiFest“ auf:

Jürgen Drews

Weather Girls

Michelle und Eric Philippi

Wildecker Herzbuben

Peter Kraus

Schick Sisters + Opus Band

Thomas Anders

Roberto Blanco

Kerstin Ott

Hermes House Band

Lucas Cordalis

Haddaway

Michael Holm

Lou Bega

Kristina Bach

Howard Carpendale

Nik P.

Marianne und Michael

Vincent Gross

Ross Antony

Münchener Freiheit

Und viele weitere Überraschungen

Heidi Klum denkt dabei an ihre geliebte Oma

Heidi Klum selbst verbindet mit dem Fest und seinen Gästen auch ihre Kindheit: „Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen. Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen. Dass nun viele dieser Künstlerinnen und Künstler beim ‚HeidiFest‘ auf der Bühne stehen, macht das Ganze für mich sehr besonders. Ich freue mich jetzt schon die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen, mitzusingen“, erklärt das Model.

Das Hofbräuhaus in München ist ein beliebter Hotspot für Einheimische, wie auch für Touristen. Foto: Hofbräuhaus

So kann man das „HeidiFest“ im TV miterleben

Denn, obwohl beim „HeidiFest“ nur geladene Gäste kommen und es keine gesonderten Tickets zu kaufen gibt, muss man nicht enttäuscht sein. Das „Heidi-Fest“ kann nämlich jeder miterleben. Die Wiesn-Show läuft nämlich am Donnerstag, 18. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben im TV und auf Joyn.