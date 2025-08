„Ausgerechnet die Cathy Hummels“: ZDF-Journalistin kritisiert Wahl zur Mental-Health-Moderation scharf

Als Influencerin und Person des öffentlichen Lebens sorgt Cathy Hummels mit ihren Beiträgen und Aussagen immer wieder für Gesprächsstoff. Egal, ob es dabei um ihr Privatleben geht, wie etwa ihre frühere Ehe mit Fußballer Mats Hummels – oder um ihre beruflichen Visionen: Erst kürzlich sprach sie über ihre Pläne, am Ballermann aufzutreten. Kaum ein Schritt der Unternehmerin bleibt unbeachtet – oder unkommentiert. Auch ihr neuestes Engagement als Moderatorin polarisiert. Für die Verleihung des „Mental Health Summit Awards“ hat sich der Veranstalter nun Cathy Hummels ins Boot geholt. Diese Entscheidung kommt jedoch nicht bei allen gut an. Welche bekannte Journalistin die Wahl jetzt öffentlich kritisiert.

ZDF-Journalistin kritisiert Cathy Hummels: Worum geht es?

Am 18. September 2025 findet der sogenannte „Mental Health Summit Award - Best Practice“ statt. Der Website von Focus-Business zufolge werden bei diesem Event Unternehmen geehrt, „die vorbildliche Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz umsetzen.“ In diesem Jahr soll die Preisverleihung im Rahmen mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz von Cathy Hummels moderiert werden.

Über die Wahl von Cathy Hummels als Moderatorin der Verleihung äußerte sich nun Nicole Diekmann mit scharfer Kritik. Seit 2015 berichtet die deutsche Journalistin als Korrespondentin aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Neben ihren eigenen Kolumnen teilt die Journalistin auf ihrem Instagram-Kanal auch regelmäßig ihre eigene Meinung zu aktuellen Themen. Als Hummels kürzlich ankündigte, die diesjährige Verleihung des „Mental Health Summit Awards“ zu moderieren, meldete sich Diekmann mit einer kritischen Stellungnahme zu Wort.

„Da hat sich Burda ja eine interessante Moderatorin für den ‚Mental Health Summit Award‘ ausgesucht. Ausgerechnet die Cathy Hummels, die für teuer Geld ein besseres Yoga-Retreat angeboten und dieses Urlaubsevent dreister Weise mit Therapien gegen Depressionen in Zusammenhang gebracht hatte. Die Cathy Hummels, von der sich die ‚Depressionsliga‘ öffentlich distanziert hat. Na bravo“, schrieb Diekmann unter ihrem Beitrag,

Übrigens: Immer wieder erntet Cathy Hummels für ihre öffentlichen Aussagen heftige Kritik. Insbesondere, ein Beitrag zu ihrem gemeinsamen Sohn mit Mats Hummels kam bei vielen Fans nicht gut an.

Wie steht Cathy Hummels zu der Kritik?

Auf Anfrage der Münchner Abendzeitung wollte sich Hummels selbst nicht zu der Kritik Diekmanns äußern. Wie die Zeitung berichtete, bat das Management der Influencerin um Verständnis, „wenn Frau Hummels für Statements zu dieser speziellen Causa nicht zur Verfügung steht.“ Dennoch wurde betont, dass Hummels ihrer zukünftigen Moderatoren-Rolle freudig entgegenblicke: „Frau Hummels freut sich, die Moderation für den ‚Mental Health Summit Award‘ übernehmen zu dürfen und erfährt hierfür sehr viel Zuspruch“, teilte das Management gegenüber der Münchner Abendzeitung mit.

Auf dem Job-Portal LinkedIn äußerte sich Hummels begeistert darüber, dass sie den diesjährigen Award moderieren darf: „Dieses Thema ist für mich persönlich und unternehmerisch essenziell. Ich kenne aus eigener Erfahrung den Schmerz, wenn die Seele leidet und der Körper nicht mehr mithalten kann“, schrieb die Moderatorin in dem Beitrag auf ihrem Profil. Auch mit ihren Followern auf Instagram teilte die Influencerin die Neuigkeiten.