„Das will man sich nicht entgehen lassen!“ – Cathy Hummels plant Auftritt am Ballermann

Cathy Hummels sorgt wieder für Gesprächsstoff – dieses Mal nicht durch einen Auftritt auf einem roten Teppich oder einen Kommentar zu Ex-Mann Mats Hummels, sondern mit einem ganz neuen Projekt auf Mallorca, das polarisiert. Bei „Cathys erstes Mal“ wagt sie etwas, das man ihr so nicht zugetraut hätte. Schauplatz: der berühmte Ballermann. Was genau Cathy Hummels dort plant – und welcher bekannte Reality-Star sie begleitet – erfahren Sie hier.

Übrigens: Cathy Hummels ist bekannt dafür, dass sie gerne einmal neue Formate ausprobiert. Bei „Cathys Stammtisch“ war auch schon Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Gast. Nach dem Termin ätzte Söder allerdings gegen das vegane Essen von Hummels: „Das kannste vergessen.“

Cathy Hummels kündigt Mallorca-Auftritt an: „Das wird wild!“

Am 17. Juli will Hummels im Bierkönig auftreten. Das gab die Influencerin auf Instagram bekannt – mit einem vielsagenden Post: „Yes, richtig gehört! Am Donnerstag heißt es für mich: ab in den Bierkönig – mein erstes Mal am Ballermann! Um 21 Uhr stehe ich mit @calvinkleinen auf der Bühne – und ja, das wird wild!“

Der Tag verrät schon, dass ihr Begleiter bei diesem Abenteuer kein Unbekannter ist: Calvin Kleinen, bekannt aus „Ex on the Beach“ und „Temptation Island VIP“, steht gemeinsam mit ihr auf der Bühne. Ob sich Cathy Hummels hier als Entertainerin neu erfindet? Zumindest sagt sie selbst: „Bis dahin übe ich jetzt noch den Text... Calvin, ich freu mich drauf!“

Die Aktion ist Teil ihrer Social-Media-Reihe „Cathys erstes Mal“, in der sie Dinge ausprobiert, die sie noch nie getan hat. Dass sie tatsächlich noch nie am Ballermann war, überraschte viele Instagram-Follower – umso größer nun die Vorfreude bei ihren Fans „Lasst uns feiern – das will man sich nicht entgehen lassen!“, heißt es weiter in ihrem Beitrag.

Zwischen Fremdscham und Standing Ovations: Die Fan-Reaktionen zur Ballermann-Ankündigung

Wie fast alles, was Cathy Hummels tut, bleibt auch dieses Vorhaben nicht ohne Kritik. Einige Instagram-Nutzer spötteln: „Ich dachte immer „schlimmer geht‘s nimmer“ Aber das ist wohl ein Irrtum bei „Madame Brain“ oder „Sie hatte mal so viel Klasse, aber das ist bestimmt ein Jahrzehnt her.“

Doch es gibt auch viel Zuspruch – vor allem für ihren Mut: „Du bist nicht feige, weil du gelernt hast, mit dieser Welt klarzukommen. […] Du krempelst die Ärmel hoch und stehst für dich ein“, lobte ein Nutzer beispielsweise.

Lange war Cathy Hummels vor allem als Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels bekannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, sind inzwischen aber getrennt. Hummels hat sich längst eine eigenständige Karriere aufgebaut – als Moderatorin, Influencerin, Unternehmerin. Ob der Mallorca-Auftritt nur ein Ausflug bleibt oder der Startschuss für ein neues Kapitel ist – die Fans werden es wohl bald über Instagram erfahren. (akh)