Besser spät als nie: Wie Bachelor-Freundin Katja mit 30 das Wandern für sich entdeckte

Seit fast einem Jahr lebt Katja Geretschuchin mit ihrem Freund, dem Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries, in Kempten. Der Umzug von Düsseldorf ins Allgäu stellte sie vor so einige Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen ist das Wandern, der wohl beliebtesten Freizeitbeschäftigung im Allgäu.

Neues Leben im Allgäu: Katja entdeckt Leidenschaft fürs Wandern

„Mit 30 vom Großstadtmenschen zur Allgäu-Wanderin - hätte ich selbst nie gedacht“, schreibt Katja zu einem Reel auf Instagram. In dem Post ist ein Zusammenschnitt einer Wanderung zu sehen, dass es Katja einmal freiwillig in die Berge zieht, hätte sie von sich nie gedacht. „Ich bin eigentlich nicht so der Naturmensch“, so die 30-Jährige im Voiceover zu dem Video.

Wanderanfängerin Katja sucht neue Herausforderung

Natur und frische Luft habe sie früher nie so interessiert, gesteht Katja. In der Metropole Düsseldorf hatte sie das auch nie so richtig kennengelernt. Nachdem Katja für die Liebe ins Allgäu gezogen war, hatte sie der Natur und dem Wandern nochmal eine zweite Chance gegeben. Dabei sucht die Bachelor-Freundin auch nach neuen Herausforderungen. Im Reel bestieg sie einen Berg, der laut Katja eigentlich zu schwer für sie als Wanderanfängerin ist. Auf dem Gipfel gibt es dann eine wohltuende Erfrischung.

Urlaub auf Mallorca

Vergangene Woche zog es Katja in sonnigere Gefilde, um dem eher bescheidenen Allgäuer Wetter zu entkommen. Auf Mallorca wollte die 30-Jährige eigentlich die Seele baumeln lassen. Doch das war nicht so einfach, wie die Platzsuche am Strand bewies.