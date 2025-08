Kuscheln mit dem Kumpel und vollgepackter Strand: Dennis und Katja teilen kuriose Urlaubserlebnisse

Ex-Bachelor Dennis Gries und Freundin Katja Geretschuchin waren vergangene Woche getrennt voneinander im Urlaub. Dennis ist mit anderen Ex-Bachelors auf Ibiza unterwegs, während Katja auf Mallorca entspannt. Der Urlaub läuft für beide jedoch anders als gedacht.

Dennis landet im Bett mit Dominik Stuckmann

Im Hotel steht Dennis vor einem Problem, mit dem sich wohl schon viele Urlauber auseinandersetzen mussten. Er und Ex-Bachelor Dominik Stuckmann müssen sich ein Zimmer teilen. Statt getrennten Betten bekommen Dennis und Dominik jedoch ein Doppelbett. In einem lustigen Video zeigt Dennis, wie sich beide arrangieren. An Tag eins wird eine Kissen-Barriere ausgelegt, damit man sich auch ja nicht in die Quere kommt.

Zwei Ex-Bachelors auf Kuschelkurs

An Tag zwei sind Dennis und Dominik praktisch ein zänkisches Paar, bis an Tag drei schließlich in der Löffelchen-Stellung gekuschelt wird. In der letzten Szene haben beide geknobelt, wer den kleinen Löffel machen muss, erklärt Dennis in der Kommentarspalte. Die Fans feiern das inszenierte Video, eine Followerin schreibt dazu: „Echte Liebe gibt es wohl doch nur unter Männern“. Auch Dominik ist begeistert von dem Video und bezeichnet Dennis als „Bettpartner in Crime“. Dennis‘ Freundin Katja hat ebenfalls das Video kommentiert. Sie ist sich jedoch nicht sicher, was sie davon halten soll.

Katja kämpft mit Platzproblemen auf Mallorca

Während Dennis auf Ibiza seinen Spaß hat, will Katja auf Mallorca die Sonne genießen. Unglücklicherweise ist sie da nicht die Einzige. Die 30-Jährige wollte in einer kleinen Bucht relaxen, hat aber ihre liebe Mühe, einen Liegeplatz zu finden. In einem Instagram-Video demonstriert Katja ihr Problem. Katja hat in der kleinen Bucht ein so winziges Plätzchen gefunden, dass sie ihr Handtuch nur zusammengefaltet ausbreiten und nur mit angewinkelten Beinen dort sitzen kann. Entspanntes Räkeln in der Sonne - Fehlanzeige.

„Egal, welche Bucht du im August auf Mallorca entdeckst ... sei froh, wenn du überhaupt 2 m2 findest, um dein Handtuch auszubreiten“, schreibt Katja in einem Text zu dem Video. Als die Kamera weiter schwenkt, wird die Situation deutlicher: Die Bucht ist voller Urlauber, die zusammengepfercht die Sonne und das Meer genießen wollen.

Dennis und Katja nehmen Urlaubsprobleme mit Humor

Jenny Köpper, die Freundin von Dennis Bachelor-Kollegen Sebastian Klaus, schreibt angesichts der Haltung von Katja: „Die tanlines umfassen diesen Sommer den ganzen Bauch“. Katja reagiert auf den Kommentar mit zahlreichen Lach-Emojis. Die 30-Jährige begegnet dieser Situation mit viel Humor, genau wie ihr Freund Dennis. Mittlerweile ist der Allgäuer Ex-Bachelor wieder zurück in Kempten, wo er gemeinsam mit Katja in seiner Wohnung zusammenlebt.